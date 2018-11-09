 Авария с турбинами SIEMENS произошла на Таврической ТЭС в оккупированном Крыму, - МинВОТ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.
3 ноября 2018 на крыше главного корпуса Таврической ТЭС выявлен аварийный участок с признаками повреждения кровли вследствие термического воздействия (см.фото). Аварии на объекте зафиксировано с помощью космической фотосъемки.
По имеющейся информации на теплоэлектростанции, где установлены газовые турбины SIEMENS, завезенные на территорию АР Крым в обход международных санкций, проводились пусконаладочные работы, в результате которых и могла произойти авария.
Как известно, Таврическая ТЭС должна работать на природном газе. Место для строительства выбрано рядом с распределительной станцией "Симферополь", предназначенной для подачи электроэнергии в направлении южного берега Крыма и Севастополя.
Под строительство теплоэлектростанции выделено 2 земельных участка общей площадью 61,6 га. Общая мощность 2 блоков Таврической ТЭС составит 470 ВМТ. Заказчиком строительства ТЭС выступает Министерство энергетики РФ. Первую очередь объекта планировали ввести в действие в 2017 году, вторую - в 2018. 1 октября 2018 первый блок мощностью 235 МВт планировалось запустить в работу для налаживания технологического цикла.
Строительство "Таврической" ТЭС осуществляется компанией "Технопромекспорт" российской госкорпорации "Ростех", которая находится под украинскими и международными санкциями.
Напоминаем, эта же компания осуществляет строительство и "Балаклавской" ТЭС, на которой в конце августа произошла подобная авария в одном из помещений, где установлены газовые турбины SIEMENS.
https://www.youtube.com/watch?v=wobXihOpKRk
дата снимка 03.11.2018
Наверное починили, как могли, и вот снова.
рУзкий человек сделать ничего толкового не может, а поломать он может, что угодно, включая самого себя.
Хорошо так бабахнуло на крымнашем.
Любо глазу! Сименсу Респект!
Строительство лондонского метрополитена, 1860 г. За год до отмены крепостного права в России. Первая его линия, соединявшая Фаррингдон-стрит и Паддингтон, была введена в эксплуатацию в январе 1863-го. В этом же году в России был принят закон о запрете телесных наказаний
Чехов описує, що населення в 1900 роках спало в хлівах рядом з худобою в сіні.
А Паустовський про те, що цей народ розвалює цінне побудоване i спроектоване архітекторами, а натомість будує сараї на захоплених територіях .
Песец добрался и до Новосибирского авиационного завода, выпускающего Су-34 По предварительной информации планируется уволить до 3,5тыс (более 50%) сотрудников либо перевести на оклад 17тыс руб (был 40тыс руб) Вставание с колен, бессмысленное и беспощадное! https://uc.od.ua/columns/1533/1208247 …
Ну не везет кацапам и все тут.
Сейчас 67, 4 за зеленый на форексе.
Насамрэч !