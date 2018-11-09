 Авария с турбинами SIEMENS произошла на Таврической ТЭС в оккупированном Крыму, - МинВОТ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

3 ноября 2018 на крыше главного корпуса Таврической ТЭС выявлен аварийный участок с признаками повреждения кровли вследствие термического воздействия (см.фото). Аварии на объекте зафиксировано с помощью космической фотосъемки.

По имеющейся информации на теплоэлектростанции, где установлены газовые турбины SIEMENS, завезенные на территорию АР Крым в обход международных санкций, проводились пусконаладочные работы, в результате которых и могла произойти авария.

Как известно, Таврическая ТЭС должна работать на природном газе. Место для строительства выбрано рядом с распределительной станцией "Симферополь", предназначенной для подачи электроэнергии в направлении южного берега Крыма и Севастополя.

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Под строительство теплоэлектростанции выделено 2 земельных участка общей площадью 61,6 га. Общая мощность 2 блоков Таврической ТЭС составит 470 ВМТ. Заказчиком строительства ТЭС выступает Министерство энергетики РФ. Первую очередь объекта планировали ввести в действие в 2017 году, вторую - в 2018. 1 октября 2018 первый блок мощностью 235 МВт планировалось запустить в работу для налаживания технологического цикла.

Строительство "Таврической" ТЭС осуществляется компанией "Технопромекспорт" российской госкорпорации "Ростех", которая находится под украинскими и международными санкциями.

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Напоминаем, эта же компания осуществляет строительство и "Балаклавской" ТЭС, на которой в конце августа произошла подобная авария в одном из помещений, где установлены газовые турбины SIEMENS.