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 Авария с турбинами SIEMENS произошла на Таврической ТЭС в оккупированном Крыму, - МинВОТ. ФОТО

Газовые турбины SIEMENS вновь стали причиной аварии во временно оккупированном Крыму. На этот раз повреждения получили производственные цеха Таврической (Симферпольськои) ТЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

3 ноября 2018 на крыше главного корпуса Таврической ТЭС выявлен аварийный участок с признаками повреждения кровли вследствие термического воздействия (см.фото). Аварии на объекте зафиксировано с помощью космической фотосъемки.

Авария с турбинами SIEMENS произошла на Таврической ТЭС в оккупированном Крыму, - МинВОТ 01

По имеющейся информации на теплоэлектростанции, где установлены газовые турбины SIEMENS, завезенные на территорию АР Крым в обход международных санкций, проводились пусконаладочные работы, в результате которых и могла произойти авария.

Как известно, Таврическая ТЭС должна работать на природном газе. Место для строительства выбрано рядом с распределительной станцией "Симферополь", предназначенной для подачи электроэнергии в направлении южного берега Крыма и Севастополя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховный Суд РФ отказал Siemens в возвращении турбин, доставленных в оккупированный Крым, - определение

Под строительство теплоэлектростанции выделено 2 земельных участка общей площадью 61,6 га. Общая мощность 2 блоков Таврической ТЭС составит 470 ВМТ. Заказчиком строительства ТЭС выступает Министерство энергетики РФ. Первую очередь объекта планировали ввести в действие в 2017 году, вторую - в 2018. 1 октября 2018 первый блок мощностью 235 МВт планировалось запустить в работу для налаживания технологического цикла.

Строительство "Таврической" ТЭС осуществляется компанией "Технопромекспорт" российской госкорпорации "Ростех", которая находится под украинскими и международными санкциями.

Также читайте: Россия провела испытания турбин Siemens в оккупированном Крыму, в немецком концерне заявили, что тестирование произошло без их согласия

Напоминаем, эта же компания осуществляет строительство и "Балаклавской" ТЭС, на которой в конце августа произошла подобная авария в одном из помещений, где установлены газовые турбины SIEMENS.

Источник: https://censor.net.ua/n3096084
 
   
 Топ комментарии
 
Турбинен капут,кацапен фрирен..
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лапти, кувалдой запустить пробовали ?
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Та шо ж такое? Опять "Siemens".. Рукожопые эти немцы Авария с турбинами SIEMENS произошла на Таврической ТЭС в оккупированном Крыму, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 7686
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Все за технологіями СРСР- за допомогою кувалди та чиєїсь матері!!!)))
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Та шо ж такое? Опять "Siemens".. Рукожопые эти немцы
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Швидше криволапі пусконалагоджувальники !!))
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Не факт, может еще визитку Яроша найдут. Или электроды того сварщика, который АПЛ "Орел" варил.
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Ракеты падают, дыры на космических станциях.....а тут какие-то турбины....как два пальца об асфальт... Авария с турбинами SIEMENS произошла на Таврической ТЭС в оккупированном Крыму, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 8347
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от рукожопі... навіть готовий виріб не можуть нормально експлуатувати Авария с турбинами SIEMENS произошла на Таврической ТЭС в оккупированном Крыму, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 1807 хоча ці русофобосіменовські турбіни непередбачувані
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Россия вошла в эпоху техногенных катастроф
https://www.youtube.com/watch?v=wobXihOpKRk
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На краденій території і хитрожопозавезена техніка працювати не буде. Це такий закон карми. Все вертається в цьому житті: або сторицею, або бумерангом.
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А проблемы с крышей могли возникнуть только из-за аварии турбины?
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Не. Она в ноябре от солнца так нагрелась и деформировалась.
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ну, можно сказать, что и градом побило.... диаметром метра 2.
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или горящий камень с неба так любимый крысчанами.
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ну и наконец - могли рвануть пердаки у особо скрепных работниковъ... Авария с турбинами SIEMENS произошла на Таврической ТЭС в оккупированном Крыму, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 724
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лопатка на турбине отлетела, приварить новую зашлифовать и от балансировать у кацапов ума не хватит, турбине кранты.
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судячи з фото "турбіна" намагалася запуститися у космос ...але гггодная говень завадила ...
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Дойче турбинен нихт арбайтен нах (гы-гы) окупирешен русише рейх Кримеа! Хэнде хох!, путлер капут! , русише швайне капитулирен! Крым - Украина! Балтия , пример! Усё будзя добра!, дзень прыйзе новы!
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Руко *опость не лечится. даже гундяевской святой водой.
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Поп правильный освящал? Или опять раскольник из РПЦ?
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этому скрину с якобы горевшей крышей уже месяца два..а тут пишут авария 3 ноября...кому верить..???
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Вроде эту крышу(с дырочками) уже показывали летом.
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Газовые турбины SIEMENS вновь стали причиной аварии

дата снимка 03.11.2018
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Так тогда писали, валы погнуло, крыльчатки развалились, и все сгорело. Там что, новые поставили?
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Шото про валы и крыльчатки не припомню, бо обосрамшись, кацапы обычно молча в говне сидят, а через крышу не видно.

Наверное починили, как могли, и вот снова. Аварія з турбінами SIEMENS сталася на Таврічеській ТЕС в окупованому Криму, - МінТОТ - Цензор.НЕТ 658
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Не порть перемогу.
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Это не мокшане рукожопые, это - турбины некачественные!
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И вобще, все, шо попадает в руки роисянам, недостаточно надежно. Вот отечественный руський лом роисянину поломать трудно.
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Трудно, но нужно. Это в крови у них - что-то ломать.
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Так я ж не говорил, шо это невозможно.

рУзкий человек сделать ничего толкового не может, а поломать он может, что угодно, включая самого себя.
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а на россию кто-нибудь что-нибудь качественное поставлял?
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Больше похоже на то, что Сименс, таки, подсунуло неспроста грязным российским дегенератам эти турбины.
Хорошо так бабахнуло на крымнашем.

Любо глазу! Сименсу Респект!
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Vitauskas @Vitauskas_A 9 ч.9 часов назад

Строительство лондонского метрополитена, 1860 г. За год до отмены крепостного права в России. Первая его линия, соединявшая Фаррингдон-стрит и Паддингтон, была введена в эксплуатацию в январе 1863-го. В этом же году в России был принят закон о запрете телесных наказаний

Авария с турбинами SIEMENS произошла на Таврической ТЭС в оккупированном Крыму, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 9493
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Русні потрібно попалити твори своїх класиків. Таку правду вони про себе не хотять знати
Чехов описує, що населення в 1900 роках спало в хлівах рядом з худобою в сіні.
А Паустовський про те, що цей народ розвалює цінне побудоване i спроектоване архітекторами, а натомість будує сараї на захоплених територіях .
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Злой Одессит‏ @zloy_odessit 5 ч.5 часов назад

Песец добрался и до Новосибирского авиационного завода, выпускающего Су-34 По предварительной информации планируется уволить до 3,5тыс (более 50%) сотрудников либо перевести на оклад 17тыс руб (был 40тыс руб) Вставание с колен, бессмысленное и беспощадное! https://uc.od.ua/columns/1533/1208247 …

Авария с турбинами SIEMENS произошла на Таврической ТЭС в оккупированном Крыму, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 7345
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Что на этот раз рукожопые умудрились???





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поставили б китайские турбины, было бы чики-пуки, а так всунули фуфло сименское в рашенском исполнениию - получилась зрада...
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Это диверсия немцев, за то, что их нагрели винторогие.
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Хай заклеють аварійну ділянку і продовжують працювати
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Так они ещё и строят в Крыму?
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Ну, а кАсмонавти там хоч живими залишилися? А то знаємо ми тих рукожопих умєльцев з Козляндії - спочатку кувалдою рихтують, а потім дивуються пачєму єті фашістскіє часікі нє ідут..😐😐😐
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гарантия на ремонт НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА? Ведь эксплуатация проводилась не по договору!
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Ага. Ваш "рюськимир" - только что-то плохо получается.
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Кто-то после дырки в МКС не может со своей дрелью остановиться
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Шкворень вылез из корпуса и торчит (как болт у осла)
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Треба було шворку намотати на вал турбіни і смикнути... От недоумки !
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При запуске турбины временно отключилось напряжение и на крышу упала труба сделав отверстие 5 на 4 метра .....!
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Суда тонут, самолеты, вертолеты и мосты падают, турбины и торговые центры горят. А сегодня еще и Brent упал ниже 70 долларов.
Ну не везет кацапам и все тут.
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Зато правителям Орды как везет с такими тупыми ватноголовыми рабами: объ.бывай - не хочу - они тебя за это еще и боготворить будут!
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Кацапский рубль каждый день добавляет +1 к курсу доллара.

Сейчас 67, 4 за зеленый на форексе.
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Что по этому поводу сказал бы братан Отто?
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Паважаныя !, не залянуецеся, праглядзіце гэтае эпичнае відэа : https://www.pressball.by/news/hockey/310787, даведка : у нашых землях, лукавая ОПГ абвясціла крычалкі "хто ня скача - той маскаль" ... экстэмскай !!! (таму што яе увесь час заводзяць футбольныя фанаты у нашай краине, і забаранла яе публчнае выкананне), аднак, беларусы, сапраудныя партызанская сыны! На гульне па хакею Беларусь- Францыя : 5:2 (учора) , дыктар па стадыёне !!! завадзу заузятарау, мауляу: хто ня скача - тый Француз!
Насамрэч ! Аварія з турбінами SIEMENS сталася на Таврійській ТЕС в окупованому Криму, - МінТОТ - Цензор.НЕТ 3511
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАвария с турбинами SIEMENS произошла на Таврической ТЭС в оккупированном Крыму, - МинВОТ. ФОТО
 
 
 
 
 
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