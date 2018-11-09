EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины
  731  4
Материалы по теме:
Все про:Донбасс (17356) Евросоюз (12128) Хан (119) ПРООН (13)

 ПРООН и ЕС подписали соглашение о поддержке Донбасса на 50 млн евро

Европейский комиссар по европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан и постоянный представитель Программы развития ООН в Украине Оснат Лубрани подписали соглашение о Программе Евросоюза по поддержке востока Украины на EUR50 млн.

Соответствующее соглашение подписано в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мне чрезвычайно приятно быть тут и подписать соглашение, которое имеет целью помочь людям на востоке… Мы подписали программу, которая поддержит будущее восточной Украины", - сказал Й.Хан в ходе мероприятия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дания выделяет Украине $9,2 млн для Донбасса

По его словам, эта программа поможет внутренне перемещенным лицам, университетам, которые выехали на подконтрольную властям Украины территорию, и предпринимателям.

Й.Хан также выразил поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3096082
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Покійний Захарченко зараз крутится від заздрощів.
 показать весь комментарий
 
 
Украинского, ёптель ! Текст осиль, поймёшь, ))))))))))))), я с заголовка тоже хотел такой-же вопрос задать, гы. Не в обиду, бро.
 показать весь комментарий
 
главное чтобы деньги будкостроители не отроттердамили, пока они дойдут по назначению.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПРООН и ЕС подписали соглашение о поддержке Донбасса на 50 млн евро
 
 
 
 
 
 вверх