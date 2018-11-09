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 Прокурор задержан на Житомирщине при получении 2 тыс. долл. взятки, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке заместителя начальника одного из отделов прокуратуры Житомирской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Прокурор задержан на Житомирщине при получении 2 тыс. долл. взятки, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что прокурор требовал от местного предпринимателя 2 тысячи долларов. За указанную сумму злоумышленник обещал не подавать иск в суд о признании недействительным договора аренды комплекса гидротехнических сооружений на территории одного из сельских советов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокурор задержан на Житомирщине при получении 2 тыс. долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители задержали прокурора согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины вблизи места работы после получения всей суммы взятки.

Прокурор задержан на Житомирщине при получении 2 тыс. долл. взятки, - СБУ 02
Прокурор задержан на Житомирщине при получении 2 тыс. долл. взятки, - СБУ 03

Также смотрите: Прокурор задержан на Черниговщине на взятке 2 тыс. долл., - ГПУ. ФОТО

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

Источник: https://censor.net.ua/n3096076
 
   
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- Это мой дядя прислал… Он у сторожа живёт на гуталиновой фабрике… У него этого гуталина - ну просто завались!.. Вот и шлёт, м-м-м… кому попало…
- Гуталин там или не гуталин, а посылку я вам не отдам. Я вам не дурачок! (с)
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о прокуВор поймался
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Теперь прокурору придется после увольнения подавать документы на конкурс в Верховный Суд.
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это уже рехвармированый, после проверки на детекторе или ещё из папередникав?
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Он позорил гордое звание неподкупного украинского прокурора таким нищенским размером взятки!
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Демпингует собака. Вот и задержали.
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Прокурор задержан на Житомирщине при получении 2 тыс. долл. взятки.
Хоку!
Прочитал, Много думал . Вот же, ска! прокурорская!
Стоит опущенный, бабки греют асфальт. Стыдно! (мне) ))))))))).
Фсио! Это вам не АСС Пушкин в ХЗ скольких томах. Гы.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПрокурор задержан на Житомирщине при получении 2 тыс. долл. взятки, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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