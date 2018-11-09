 Прокурор задержан на Житомирщине при получении 2 тыс. долл. взятки, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что прокурор требовал от местного предпринимателя 2 тысячи долларов. За указанную сумму злоумышленник обещал не подавать иск в суд о признании недействительным договора аренды комплекса гидротехнических сооружений на территории одного из сельских советов.
Правоохранители задержали прокурора согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины вблизи места работы после получения всей суммы взятки.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.
- Гуталин там или не гуталин, а посылку я вам не отдам. Я вам не дурачок! (с)
поделится и пойдет реформироватся далее
Хоку!
Прочитал, Много думал . Вот же, ска! прокурорская!
Стоит опущенный, бабки греют асфальт. Стыдно! (мне) ))))))))).
Фсио! Это вам не АСС Пушкин в ХЗ скольких томах. Гы.