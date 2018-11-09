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 Соломенский суд Киева на закрытом заседании постановил вернуть Крысина из исправительной колонии в СИЗО, - журналистка Двали

Судья Соломенского суда Киева на закрытом заседании постановил вернуть Крысина из исправительной колонии в СИЗО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала журналистка Нато Двали.

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"Только что судья Соломенского суда Елена Курова вынесла решение вернуть Крысина из Торецкой исправительной колонии обратно в Лукьяновское СИЗО. Вынесла решение у себя в кабинете в ЗАКРЫТОМ режиме. Говорит, если бы знала, что на заседание пришли журналисты как минимум трех изданий ("Гордон", РБК, УНИАН) - провела бы открытое заседание. Отсутствие адвокатов Крысина Гнатюк и Солодко (пять не пришли, опять не уведомили суд о причинах неявки) судью не смутило.

В общем, Крысин возвращается, встречайте. Не просто возвращается, а остается в Лукьяновском СИЗО на все время судебного следствия в Соломенском суде (дело о нападении и стрельбе на автозаправке). О периодичности заседаний и затягивании даже говорить не буду, достаточно сказать, что следующее заседание аж 21 декабря", - написала она.

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Напоминаем, что журналист Вячеслав Веремий был убит в ночь на 19 февраля 2014 года. Тогда он ехал с работы на такси домой. На углу ул. Владимирской и Большой Житомирской журналист заметил вооруженных титушек в камуфляже и масках и пытался их сфотографировать из машины. Титушки, в числе которых был Юрий Крысин, напали на автомобиль, вытащили водителя и пассажиров. Водителю и другому пассажиру после избиения удалось убежать, а Веремия титушки сильно избили, после чего выстрелили в спину. Веремий был доставлен в реанимацию Киевской больницы скорой помощи, однако в результате потери большого количества крови и травм утром 19 февраля он умер во время операции.

18 сентября 2015 года начальник управления спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что убийцей Веремия является человек по имени Джалал Алиев. По неофициальной информации, убийца воевал на стороне боевиков "ДНР" и был убит в Горловке в июле 2015 года.

Шевченковский районный суд Киева 22 декабря признал виновным фигуранта дела Веремия Юрия Крысина - ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Генеральная прокуратура просила для него шесть лет лишения свободы. Крысин признал себя виновным в хулиганстве.

13 июня 2018 года Апелляционный суд города Киева удовлетворил частично жалобу прокуратуры и представителей потерпевшей стороны на решение Шевченковского райсуда изменив условный срок Крысина на 5 лет реального заключения.

Вместе с тем, дело о похищениях и пытках во время Майдана и противодействии мирным собраниям рассматривает Дарницкий райсуд. Потерпевшими по этому делу признаны три человека: видеооператор Владислав Иваненко, а также мать журналиста Вячеслава Веремия, Екатерина Веремий, и его жена Светлана Кирилаш. Дело включает в себя три эпизода. Первый эпизод касается событий 21 января 2014 года, когда видеооператора Иваненко похитили на станции метро "Петровка" (сейчас "Почайна") в Киеве после столкновения между титушками и Автомайданом. Видеооператора отвезли в палаточный лагерь титушек возле метро "Бориспольская" и пытали. Когда выяснилось, что Иваненко к Автомайдану отношения не имеет, его отпустили. Крысину в данном эпизоде инкриминируют пособничество в похищении и пытках Иваненко, так как он, по версии следствия, предоставил группу титушек и обещал им вознаграждение. Чемесу инкриминируют то же самое, так как он охранял потерпевшего и координировал по телефону свои действия с Крысиным, который, по данным следствия, с 10 по 22 января 2014 года отдыхал на Мальдивах. Второй эпизод касается нападения титушек на баррикады активистов на улице Прорезная в Киеве 18 февраля 2014 года с использованием самодельных взрывных устройств. По этому эпизоду Чемесу и Крысину инкриминируют хулиганство и незаконное препятствование проведению митинга. Третий эпизод касается убийства журналиста Вячеслава Веремия в ночь на 19 февраля 2014 года в центре Киева. В этом эпизоде обвиняемым является только Чемес. Именно он, согласно данным следствия, сбил с ног Веремия и держал его, пока другие титушки во главе с Крысиным избивали журналиста. В этом эпизоде потерпевшими признаны мать убитого Екатерина Веремий и его вдова Кирилаш.

3 сентября Чемес заключил сделку со следствием по делу о похищении активистов Евромайдана. В результате, дело по Чемесу было выделено в отдельное производство. Он получил после соглашения со следствием 3 года и три месяца тюрьмы.

8 октября Крысина этапировали в СИЗО.

Источник: https://censor.net.ua/n3096072
 
 
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издеваются или в глаза ссут гражданам Украины?
Как правильнее?....
Вот бы за атошников кто нибудь так впрягался....
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а печерский постановит вернуть яныка
межигорье и 12 век Соломенский суд Киева на закрытом заседании постановил вернуть Крысина из исправительной колонии в СИЗО, - журналистка Двали - Цензор.НЕТ 9313 Соломенский суд Киева на закрытом заседании постановил вернуть Крысина из исправительной колонии в СИЗО, - журналистка Двали - Цензор.НЕТ 1055
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А шо ж так не потужно? Навіть квартиру не видали? І орден не дали?
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а печерский постановит вернуть яныка
межигорье и 12 век Соломенский суд Киева на закрытом заседании постановил вернуть Крысина из исправительной колонии в СИЗО, - журналистка Двали - Цензор.НЕТ 9313 Соломенский суд Киева на закрытом заседании постановил вернуть Крысина из исправительной колонии в СИЗО, - журналистка Двали - Цензор.НЕТ 1055
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...з компенсацією заробітної платні гідранта і за моральні збитки в мільярдкратному розмірі.
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Чемесу инкриминируют то же самое, так как он охранял потерпевшего и координировал по телефону свои действия с Крысиным, который, по данным следствия, с 10 по 22 января 2014 года отдыхал на Мальдивах.Источник: https://censor.net.ua/n3096072

то-то я думаю ,а почему на Мальдивах ??? Солом'янський суд Києва на закритому засіданні ухвалив повернути Крисіна з виправної колонії в СІЗО, - журналістка Двалі - Цензор.НЕТ 6871
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А шо ж так не потужно? Навіть квартиру не видали? І орден не дали?
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издеваются или в глаза ссут гражданам Украины?
Как правильнее?....
Вот бы за атошников кто нибудь так впрягался....
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Крысин - хороший парень, а такие хорошие парни очень нужны на перевыборах действующего гибридного президента в очередной вадинтур.
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Чуваки, а давайте наймем такую же крысу чтоб его пристрелил? Я 200 гр дам.
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Я тоже закину долю малую, какой номер счёта? Задавить гадину!
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гы найдется идейный и грохнет за так Соломенский суд Киева на закрытом заседании постановил вернуть Крысина из исправительной колонии в СИЗО, - журналистка Двали - Цензор.НЕТ 8176
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Хорошо бы, но так отмазываццо, то же , как-то не очень, почему-то хочеццо поучаствовать в "убойном квесте", гы.
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и придется фонд устранения гроси ибн трусняка создавать
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да....удивляться нам еще... непереудивляться...
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зря говорят мясо из котлет не восстановищь Соломенский суд Киева на закрытом заседании постановил вернуть Крысина из исправительной колонии в СИЗО, - журналистка Двали - Цензор.НЕТ 9301 Соломенский суд Киева на закрытом заседании постановил вернуть Крысина из исправительной колонии в СИЗО, - журналистка Двали - Цензор.НЕТ 2145
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Фигня, у меня на той неделе гараж вскрыли, меди ради. Нычки делают во дворе дома, и наркеты по закладки лазят ночью. Я стреляю дробью в небо - уже не помогает, не бояться.
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а по ним стрелять боишся или не попадаешь?
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Да как тебе сказать, я охотник. А вдруг глаз выбью?! Сосед летом дал в ухо малому, который его персик ломал. Теперь следователь с ментами ходит, и мамаша - кричит был бы гениальный композитор!!! (Дал бы в глаз - был бы художник)))
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так это рэформованый суд, абы тот, старый, так вообще выпустили бы. Слава пэтьке!
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Кто то очень влиятельный стоит за Крысой.И этот влиятельный и при Януковича был и сегодня сильно влияет .
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""Только что судья Соломенского суда Елена Курова вынесла решение вернуть Крысина из Торецкой исправительной колонии обратно в Лукьяновское СИЗО."
Бла-бла- бла....
И что?
На каком основании?
Новость, мля....
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Может сидельцы поправят, но вроде в СИЗО условия заключения значительно хуже.
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Е. Курова работала зампредседателя Советского районного суда г. Макеевка, откуда и была переведена в декабре 2014 года на работу в Киев - на должность судьи Соломенского райсуда г. Киева.

я куею,дорогая редакция... Солом'янський суд Києва на закритому засіданні ухвалив повернути Крисіна з виправної колонії в СІЗО, - журналістка Двалі - Цензор.НЕТ 7500
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Оно, канешно, родимые пятна, однако презумпцыя.....
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в стране повышенный спрос на порядок,и он будет рано или поздно удовлетворен..
тогда будет таким куровым и презумпция,и лопата на автобане,будет и какава с чаем.. Солом'янський суд Києва на закритому засіданні ухвалив повернути Крисіна з виправної колонії в СІЗО, - журналістка Двалі - Цензор.НЕТ 2916
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Крысин - личная торпеда главы Николаевское ОГА - Савченко. Савченко - личная креатура Порошенко. На что надеются лохи со своей "перемогой" непонятно.
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Андрей-варабей, сперва хоть в гугле посмотри значение красивых слов, а потом ими бросайся...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСоломенский суд Киева на закрытом заседании постановил вернуть Крысина из исправительной колонии в СИЗО, - журналистка Двали
 
 
 
 
 
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