 Возле берегов Камчатки затонуло российское судно

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

"По информации от капитана координатора Камчатского морского спасательного координационного подцентра, десять членов экипажа эвакуированы на борт плавбазы, находившейся поблизости. Судьба еще троих членов экипажа пока неизвестна",- говорится в сообщении.

В ГУ МЧС организована "горячая линия" для родственников членов экипажа.

В свою очередь пресс-служба губернатора Камчатского края уточняет, что информация о происшествии поступила в 18:00 по камчатскому времени (09:00 по Москве) в пятницу.

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"По предварительной информации, на борту находились 13 человек, 10 из них спаслись на плоту, еще трое на текущий момент числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы осложняются неблагоприятными погодными условиями и темным временем суток. По этим же причинам пока невозможно привлечь к поискам авиацию", - сообщил заместитель председателя правительства - министр специальных программ и по делам казачества Камчатского края Сергей Хабаров, слова которого приводятся в сообщении.

По данным правительства региона, судно направлялось по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана. На борту было 280 тонн груза, в основном стройматериалы и техника.

Все члены экипажа, которым удалось спастись, подняты на борт плавбазы "Дальмос", их жизни и здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время людей доставят в Петропавловск-Камчатский.