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Все про:корабль (1045) Россия (71043)

 Возле берегов Камчатки затонуло российское судно

Судно "Анатолий Крашенинников" затонуло в акватории залива Камбальный Охотского моря в районе Камчатки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

"По информации от капитана координатора Камчатского морского спасательного координационного подцентра, десять членов экипажа эвакуированы на борт плавбазы, находившейся поблизости. Судьба еще троих членов экипажа пока неизвестна",- говорится в сообщении.

В ГУ МЧС организована "горячая линия" для родственников членов экипажа.

В свою очередь пресс-служба губернатора Камчатского края уточняет, что информация о происшествии поступила в 18:00 по камчатскому времени (09:00 по Москве) в пятницу.

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"По предварительной информации, на борту находились 13 человек, 10 из них спаслись на плоту, еще трое на текущий момент числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы осложняются неблагоприятными погодными условиями и темным временем суток. По этим же причинам пока невозможно привлечь к поискам авиацию", - сообщил заместитель председателя правительства - министр специальных программ и по делам казачества Камчатского края Сергей Хабаров, слова которого приводятся в сообщении.

По данным правительства региона, судно направлялось по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана. На борту было 280 тонн груза, в основном стройматериалы и техника.

Все члены экипажа, которым удалось спастись, подняты на борт плавбазы "Дальмос", их жизни и здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время людей доставят в Петропавловск-Камчатский.

Источник: https://censor.net.ua/n3096069
 
   
 Топ комментарии
 
Кацап - это диагноз. Среди баранов нет хитрых, эти трое уже никогда не вынырнут. Разве что хор послушают, как его пса? александрова...
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Аааа)))) мосты, самолеты-вертолеты, корабли... Украинская осень в мокше?
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черЬт.. и там бараны виноваты... или отара овец??
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При том что "Ашот" к российскому "судну"даже не приближался
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ара, "Ашот" тёлька подумаль, и в Расия карабля затанубля.. увах!
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Трое самых хитрых вынырнут возле кде-нибудь возле Окинавы.
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Скорее всего всплывут, если рыбы не сожрут
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У рыб и крабов профузная диарея будет Возле берегов Камчатки затонуло российское судно - Цензор.НЕТ 8731
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Жалко рыбок, не приспособлены они потреблять мясо, пропитанное стекломоем
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та рыбасики любую кацапскую хрень переварят - лиш бы тонула
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Кацап - это диагноз. Среди баранов нет хитрых, эти трое уже никогда не вынырнут. Разве что хор послушают, как его пса? александрова...
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Аааа)))) мосты, самолеты-вертолеты, корабли... Украинская осень в мокше?
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Да нет, мы пока кацапами всерьез не занимались. Когда займемся, эта осень покажется красноперым цветочками.
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Хочеться, щоб з кожної радіоточки, по кожному каналу в наросії звучала ця прекрасна музика, цей шопенівський реквієм по кацапізму.
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Причому Kanwulf, фронтмен Nargaroth, ще у 2002 - 2004 якось інтуїтивно обрав влучну назву для альбому - Rasluka (Russian for Farewell)...
І хоча концепція альбому - життя та смерть музиканта (contains thoughts from my perspective about the life and death of a musician, who played an important roll from my youth to today. Rasluka is the phonetic morphology for the Russian expression of "parting ways" or "Farewell") - але...
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Щас поем и пойду впадать в депрессию и истерику
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Главное - горчицы побольше! Чтобы прям аж разрыдаться
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Сало - то таке, без гірчички - не ті відчуття.
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Прочитала ваш коментар і аж щелипи звело. На Мальті сало неможливо купити, хоча свиней багато.
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Значить, ніякої мальтійськоі кухні не існує. Чим вони живуть?
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овес на сніданок,
трохи бильше овса на обід.
вода з під звареного овсу на вечерю Біля берегів Камчатки затонуло російське судно - Цензор.НЕТ 2057
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Це ж як пучити буде...
"З сортиру чути огидливе пердіння" (с) Лесь Подерв'янський
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А я все ждал изюминку для хорошего окончания пятницы. Свершилось.
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Судно 1970 года постройки, водоизмещение около 400 т, нахрена там 13 человек в екипаже?
Они на веслах ходили?
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Крутили велосипедные педали, приводя тем самым в движение винт
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Шо, опять тяжелее воды? Енот-бандеровец днище прогрыз? Зорян и Шкиряк тренируются для поддержания формы? Очередная Вовочкина многоходовочка? Не, все как обычно - руки из жопы растут. Мозг, кстати, там же расположился.
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В Австрії викрили російського шпигуна, викликали російського посла, Курц вимагає пояснень від Тупіна, міністр скасував візит у мацкву. Російського шпигуна полковника цікавилла авіація НАТО. Марно хутін там танцював на весіллі.)
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Я, конечно, извиняюсь, но так недолго и в запой зайти - кое-кто, от "скорби", ещё вчера "накатить" успел... Кацапы, вы хоть перерывы делайте, а то мы скоро на вас станем похожими... Кто тогда на вас работать и вас содержать будет?...
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Цілком підтримую! З-за них і польська економіка може постраждати.
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"Лучше лежать на дне
В серой прохладной мгле
Чем мучиться на жестокой
Суровой проклятой земле!"
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Сцуко, зразумела, што жалеза тоне, асабліва ў мокшанских ибинях, але не ва ўсіх жа так! Ну не атрымліваецца ў вас, кацапафф, з жалезам, працуйце з дрэвам, у вас жа амаль уся сРаша тайгой зарасла! Самі не можаце, развучыліся думаць?, працаваць? таджыкаў паклічце, ці яшчэ каго, хто ўме. Заняпад, млять.
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Какие-то новости тут странные. Ну, затонуло и что? Не в Украине же. Не так давно и в Балтике затонуло польское судно, только тогда Цензор об этом не писал. Кстати, могу поспорить, что где-то минимум 30% экипажа камчатского судна имеют украинские фамилии.
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Раньше все горело,сейчас все тонет
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Сьогодні ще ніхто не казав, що сльози заважають їм говорити? Ні? Тоді я буду першим.
Сльози заважають мені говорити. Біля берегів Камчатки затонуло російське судно - Цензор.НЕТ 7947
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че-та вспомнилось:
«Итак, в
Охотском море терпит бедствие судно "Доктор наук, профессор Шварценгольд... На корабле
находятся: семья жидкохвостых павианов, две скунсовидные коровы, африканская
бородатая выхухоль, бразильский двузубый чернопопик, подкустовный выползень,
редкая разновидность хорька - хорёк-паникёр, больше известный как
хорёк-вонючка, карликовый бангладешский овцеконь, североамериканский
волк-хохотун, ластоногая коза, небольшая стая клубневидных обезьян,
рыба-маятник, рыба-мяч, североамериканский кролик-зануда, целый выводок
американских одноразовых бабочек, и даже один гигантский саблезубый кузнечик."
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Знаючи кацапів, я би не здивувався, як би він не біля берегів, а на самому березі затонув...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВозле берегов Камчатки затонуло российское судно
 
 
 
 
 
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