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 Дело на 100 млн гривен: ГПУ завершила следствие в отношении экс-руководителей "Укргазбанка"

Генеральной прокуратурой Украины завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего заместителя председателя правления АБ "Укргазбанк" и бывшего заместителя директора Киевской региональной дирекции АБ "Укргазбанк".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко на странице в Facebook.

По информации Лысенко, досудебным расследованием доказана преступная деятельность бывших руководителей банка, которая заключалась в организации растраты чужого имущества в сговоре с группой лиц путем предоставления кредитных средств в размере 100 млн грн подконтрольному фиктивному предприятию без цели их возвращения, вследствие чего нанесен материальный ущерб АБ "Укргазбанк" в особо крупных размерах.

Сейчас сторонам уголовного производства сообщили о завершении досудебного расследования и дано право на доступ к материалам досудебного расследования.

Лысенко уточнил, что следствие в отношении соисполнителей преступлений продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генпрокуратура сообщила о подозрении одному из экс-руководителей Укргазбанка

Источник: https://censor.net.ua/n3096061
 
   
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Дело о премиях кобельова и Ко завершите, или то свои？
Противно за этим всем наблюдать
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Не зинка, а Юлька, если вы не в курсе.
Там же и деньги банка родовид, который она присоединила к газбанку.
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Точняк, как я забыл про юлькуваровку
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А все потому,что вы мало смыслите в финансах и ещё меньше в политике.
За сто постов получаете пакет мивины?
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Гонтарева, не пались так откровенно.
в финансах я понимаю поболее твоего, а политики в Украине нет, есть схемы нувориш, так шо усохни, лерка
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Передайте им, что пачка мивины за такую работу - нерациональное расходование средств.
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если найдешь спросишь
но думаю ребятки давно на теплых морях
вместе с лучшей банкиршей, банком михайловским и много кем ещё Справа на 100 млн гривень: ГПУ завершила слідство стосовно екс-керівників "Укргазбанку" - Цензор.НЕТ 2296
а барахла от банка уже не осталось - там шаром покати!!! сам видал
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДело на 100 млн гривен: ГПУ завершила следствие в отношении экс-руководителей "Укргазбанка"
 
 
 
 
 
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