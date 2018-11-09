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 Закон о передаче Андреевской церкви в пользование Вселенскому патриархату вступит в силу 10 ноября

Закон № 2598-VIII о передаче Андреевской церкви в пользование Вселенскому патриархату опубликовали в парламентском издании "Голос Украины". Документ вступит в силу завтра, 10 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Закон "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская", предусматривающий передачу Андреевской церкви в Киеве в пользование Вселенскому патриархату для размещения там своей ставропигии (представительства) опубликован в пятницу в "Голосе Украины" и вступит в силу в субботу, 10 ноября.

Законом установлено, что Андреевская церковь, которая является выдающимся объектом культурного наследия, памятником архитектуры национального значения, как культовое сооружение, находящееся в государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина заключит со Вселенским патриархатом соглашение о защите Андреевской церкви, - Павленко

Как сообщалось, 18 октября, Верховная Рада Украины приняла закон "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская" (№ 9208), внесенный президентом Украины. Председатель ВР Андрей Парубий подписал данный закон и направил на подпись президенту.

7 ноября Президент Украины Петр Порошенко подписал данный закон.

Источник: https://censor.net.ua/n3096053
 
 
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Визги с северных болот уже были или как?
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Закон о передаче Андреевской церкви в пользование Вселенскому патриархату вступит в силу 10 ноября

Ты - мне, я - тебе. По-барыжному.
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и тут я медленно начинаю доставать свой Томос...
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Для прихильників РПЦ, а тут є такі, це як серпом по я...!
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это должен прочитать каждый порохобот:
https://biz.censor.net.ua/news/3095991/dengi_yanukovicha_iz_banka_poroshenko_snyali_nalichnymi_cherez_byvshih_sotrudnikov_vbr_video/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_68226041
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗакон о передаче Андреевской церкви в пользование Вселенскому патриархату вступит в силу 10 ноября
 
 
 
 
 
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