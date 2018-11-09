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 СБУ задержала криминального авторитета за взятку в $5 тысяч сотруднику спецслужбы на Полтавщине. ФОТО

На Полтавщине сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством военной прокуратуры Полтавского гарнизона задержали местного "криминального авторитета" во время предложения взятки сотруднику СБУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что представитель криминальных кругов региона предложил оперуполномоченному областного управления СБУ пять тысяч долларов. В такую ​​сумму злоумышленник оценил содействие правоохранителя в решении вопроса о прекращении уголовного производства за нелегальное функционирование автозаправочной станции в одном из населенных пунктов области и непринятие соответствующих мер правового реагирования. После получения противоправного предложения оперативник сразу обратился к внутренней безопасности СБУ.

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Правоохранители задержали "авторитета" в одном из населенных пунктов Полтавской обл. согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при попытке передачи очередной суммы обещанного "гонорара".

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

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СБУ задержала криминального авторитета за взятку в $5 тысяч сотруднику спецслужбы на Полтавщине 01
СБУ задержала криминального авторитета за взятку в $5 тысяч сотруднику спецслужбы на Полтавщине 02

Источник: https://censor.net.ua/n3096051
 
   
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Як сказали б бандюки: "Якийсь авторитет безпонтовий..."
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Так может стоило обоих задержать, просто так взяток не предлагают.
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... за нелегальное функционирование автозаправочной станции... (с) действиетльно считаете, что именно СБУ должно этим заниматься?! А если занимается, - то почему?!
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измельчали что-то...авторитеты
сами на посылках бегают... сами копейки раздают...
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И ни кто не догадывается даже-почему это"авторитет" решил к СБУ обратиться?
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Надо было 50 дать, вот тогда мы бы это даже не читали бы
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а служака получил висюльку и виллу как пасечник в свое время)))
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