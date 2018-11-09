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 Накануне "выборов" на Донбассе оккупанты выдают "паспорта" "Л/ДНР" по упрощенной процедуре, - ГУР

Российские оккупационные администрации усиливают меры по принуждению принять участие в голосовании всех лиц, находящихся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУР Минобороны.

По данным украинской разведки, "главам городских (районных, поселковых) советов" поступило распоряжение обеспечить возможность получения т.н. "паспорта гражданина" "ДНР/ЛНР" "по упрощенной процедуре всем лицам, которые пожелают принять участие в "выборах". Предполагается, что даже 11 ноября с.г. должна быть обеспечена возможность оформить "паспорт" и предъявить его на избирательном участке для участия в голосовании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты привели войска в повышенную боевую готовность в связи с возможными акциями протеста в ходе "выборов" на Донбассе, - ГУР

В то же время, как отметили в ГУР, в медицинских учреждениях проводится проверка наличия т.н. "паспортов" у стационарных больных, с доведением до них предупреждения о принудительной выписке с формулировкой "за нарушение режима лечения" всех, кто не проголосует. Кроме того, осуществляется усиленное давление на руководство бюджетных и частных организаций и предприятий, в т.ч. руководителей учебных заведений, которые предупреждают об увольнении с работы, в случае участия в "выборах" их подчиненных и студентов.

Как сообщалось, боевики на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назначили на 11 ноября так называемые внеочередные выборы.

В МИД Украины заявили, что намерения оккупационной администрации РФ провести "внеочередные выборы" на временно оккупированных территориях Донбасса грубо нарушают обязательства России как стороны Минских договоренностей.

12 сентября спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что осенние выборы на Донбассе, объявленные пророссийскими боевиками из самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", нелегитимны и нарушают логику минского процесса. Он объяснил, что речь идет об оккупированных территориях, где отсутствуют базовые условия безопасности.

Читайте также: В Брюсселе обсудят санкции против организаторов "выборов" на Донбассе - СМИ

Восемь государства-членов ООН 30 октября обнародовали совместное заявление, в котором выступили с осуждением плана проведения на оккупированных РФ территориях восточной Украины так называемых "выборов" в "Л/ДНР".

31 октября постоянный представитель Франции в ООН Франсуа Делатр подчеркнул, что Германия и Франция решительно настроены поддержать суверенитет и территориальную целостность Украины, и призвал "сепаратистов и Россию прекратить подготовку к так называемым выборам".

Источник: https://censor.net.ua/n3096045
 
 
 Топ комментарии
 
а какая там ваще процедура... поменял картридж в принтере и шлепай
куда уж упрощать? ну разве что... на листке в косую линию... от руки...
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эту филькину грамоту вообще можно выдавать без всяких процедур Накануне "выборов" на Донбассе оккупанты выдают "паспорта" "Л/ДНР" по упрощенной процедуре, - ГУР - Цензор.НЕТ 815
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а денежку рисуют по желанию пасеки (СБУ) и чеПушилы (МММ)
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раздавайте, раздавайте, теперь вам проще будет хоронить своих "собак", да и нам легче будет без вас.
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эту филькину грамоту вообще можно выдавать без всяких процедур
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Ой,посмотрим ,что у нас будет.И как результат- майдан .
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«9 ноября 2018В столице Туркменистана выстроились очереди за хлебом»

Да у нас тут при «злочинній владі» жить скучно...
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После выборов украинские пенсии и социалку закрыть. Или я не прав? Газ и свет тоже.
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и зарыть - вместе с гросей великолепным Напередодні "виборів" на Донбасі окупанти видають "паспорти" "Л/ДНР" за спрощеною процедурою, - ГУР - Цензор.НЕТ 2774
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Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://gg.gg/blodoka
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а какая там ваще процедура... поменял картридж в принтере и шлепай
куда уж упрощать? ну разве что... на листке в косую линию... от руки...
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для удобства и сохранности предлагаю оформлять паспорта в виде эбонитового стержня 15-20 см длинны с выгравированными на нем данными.
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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Представник України у підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи у Мінську та інших переговорних платформах Євген Марчук розповів, що у приватній бесіді йому пропонували, аби Україна офіційно відмовилася від Криму для вирішення питання на Донбасі. Про це він сьогодні розповів журналістам, передає кореспондент УНН.
"Я беру участь ще у двох міжнародних платформах по Донбасу, то в таких "кава-брейківських" паузах кажуть: "Євгений Кирилович, если Украина официально снимет крымскую проблему, так это может быть очень серьезная платформа для решения вопроса на Донбассе". Тобто відмовтеся офіційно від Криму і потім буде..., як вони кажуть, це не остаточно, це, мовляв, приватне рішення. Але бесіди ведуть зі мною не приватні особи", - наголосив він.
Як повідомляв УНН, підтримка Росією псевдовиборів в ОРДЛО, які планують провести 11 листопада, означатиме їхню легітимізацію за сприяння РФ.
Нагадаємо, Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон.
Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".
Джерело: УНН https://www.unn.com.ua/uk/news/1761507-marchuk-rozpoviv-pro-propozitsiyu-vidmovitisya-vid-krimu-v-obmin-na-donbas
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То есть, "начался торг"... А это что значит? А это значит, что "запас прочности" в РФ приближается к "критическому пределу"... И это - ещё до начала выборов в Украине, когда, (как нас уверяют "бойки" и "медведчуки" с "ВОНОЙ"), "к власти в Украине придут трезвомыслящие политики, которые остановят войну!..."
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не-а ))
пока, только догадывается, что что-то не так происходит
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не пошло и 20 лет Напередодні "виборів" на Донбасі окупанти видають "паспорти" "Л/ДНР" за спрощеною процедурою, - ГУР - Цензор.НЕТ 2586 Напередодні "виборів" на Донбасі окупанти видають "паспорти" "Л/ДНР" за спрощеною процедурою, - ГУР - Цензор.НЕТ 5411
до жирафа оходит быстрее Напередодні "виборів" на Донбасі окупанти видають "паспорти" "Л/ДНР" за спрощеною процедурою, - ГУР - Цензор.НЕТ 5411
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"Российские оккупационные администрации усиливают меры по принуждению принять участие в голосовании всех лиц" - просто ком в горле стоит, сейчас разрыдаюсь за наших "кормильцев".
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Собачьи жетончики стоят дешевле. Почему не выдавать природное?
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Вы не имеете права! Я гражданин не существующего государства)))
Кричал сепарок с заломлеными руками...)))
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Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://gg.gg/blodoka
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ктонить грохните этого спортасмена!!!
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я ему уже предлагал, купить резиновую бабу и начать на ней качаться до белых коленей!!!
может и нас здесь доставать не будет Напередодні "виборів" на Донбасі окупанти видають "паспорти" "Л/ДНР" за спрощеною процедурою, - ГУР - Цензор.НЕТ 7505
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он освоил запоребриковую фотострану

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНакануне "выборов" на Донбассе оккупанты выдают "паспорта" "Л/ДНР" по упрощенной процедуре, - ГУР
 
 
 
 
 
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