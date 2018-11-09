 Накануне "выборов" на Донбассе оккупанты выдают "паспорта" "Л/ДНР" по упрощенной процедуре, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУР Минобороны.
По данным украинской разведки, "главам городских (районных, поселковых) советов" поступило распоряжение обеспечить возможность получения т.н. "паспорта гражданина" "ДНР/ЛНР" "по упрощенной процедуре всем лицам, которые пожелают принять участие в "выборах". Предполагается, что даже 11 ноября с.г. должна быть обеспечена возможность оформить "паспорт" и предъявить его на избирательном участке для участия в голосовании.
В то же время, как отметили в ГУР, в медицинских учреждениях проводится проверка наличия т.н. "паспортов" у стационарных больных, с доведением до них предупреждения о принудительной выписке с формулировкой "за нарушение режима лечения" всех, кто не проголосует. Кроме того, осуществляется усиленное давление на руководство бюджетных и частных организаций и предприятий, в т.ч. руководителей учебных заведений, которые предупреждают об увольнении с работы, в случае участия в "выборах" их подчиненных и студентов.
Как сообщалось, боевики на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назначили на 11 ноября так называемые внеочередные выборы.
В МИД Украины заявили, что намерения оккупационной администрации РФ провести "внеочередные выборы" на временно оккупированных территориях Донбасса грубо нарушают обязательства России как стороны Минских договоренностей.
12 сентября спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что осенние выборы на Донбассе, объявленные пророссийскими боевиками из самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", нелегитимны и нарушают логику минского процесса. Он объяснил, что речь идет об оккупированных территориях, где отсутствуют базовые условия безопасности.
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Восемь государства-членов ООН 30 октября обнародовали совместное заявление, в котором выступили с осуждением плана проведения на оккупированных РФ территориях восточной Украины так называемых "выборов" в "Л/ДНР".
31 октября постоянный представитель Франции в ООН Франсуа Делатр подчеркнул, что Германия и Франция решительно настроены поддержать суверенитет и территориальную целостность Украины, и призвал "сепаратистов и Россию прекратить подготовку к так называемым выборам".
Да у нас тут при «злочинній владі» жить скучно...
куда уж упрощать? ну разве что... на листке в косую линию... от руки...
"Я беру участь ще у двох міжнародних платформах по Донбасу, то в таких "кава-брейківських" паузах кажуть: "Євгений Кирилович, если Украина официально снимет крымскую проблему, так это может быть очень серьезная платформа для решения вопроса на Донбассе". Тобто відмовтеся офіційно від Криму і потім буде..., як вони кажуть, це не остаточно, це, мовляв, приватне рішення. Але бесіди ведуть зі мною не приватні особи", - наголосив він.
Як повідомляв УНН, підтримка Росією псевдовиборів в ОРДЛО, які планують провести 11 листопада, означатиме їхню легітимізацію за сприяння РФ.
Нагадаємо, Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон.
Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".
Джерело: УНН https://www.unn.com.ua/uk/news/1761507-marchuk-rozpoviv-pro-propozitsiyu-vidmovitisya-vid-krimu-v-obmin-na-donbas
пока, только догадывается, что что-то не так происходит
до жирафа оходит быстрее
Кричал сепарок с заломлеными руками...)))
может и нас здесь доставать не будет