 Накануне "выборов" на Донбассе оккупанты выдают "паспорта" "Л/ДНР" по упрощенной процедуре, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУР Минобороны.

По данным украинской разведки, "главам городских (районных, поселковых) советов" поступило распоряжение обеспечить возможность получения т.н. "паспорта гражданина" "ДНР/ЛНР" "по упрощенной процедуре всем лицам, которые пожелают принять участие в "выборах". Предполагается, что даже 11 ноября с.г. должна быть обеспечена возможность оформить "паспорт" и предъявить его на избирательном участке для участия в голосовании.

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В то же время, как отметили в ГУР, в медицинских учреждениях проводится проверка наличия т.н. "паспортов" у стационарных больных, с доведением до них предупреждения о принудительной выписке с формулировкой "за нарушение режима лечения" всех, кто не проголосует. Кроме того, осуществляется усиленное давление на руководство бюджетных и частных организаций и предприятий, в т.ч. руководителей учебных заведений, которые предупреждают об увольнении с работы, в случае участия в "выборах" их подчиненных и студентов.

Как сообщалось, боевики на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назначили на 11 ноября так называемые внеочередные выборы.

В МИД Украины заявили, что намерения оккупационной администрации РФ провести "внеочередные выборы" на временно оккупированных территориях Донбасса грубо нарушают обязательства России как стороны Минских договоренностей.

12 сентября спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что осенние выборы на Донбассе, объявленные пророссийскими боевиками из самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", нелегитимны и нарушают логику минского процесса. Он объяснил, что речь идет об оккупированных территориях, где отсутствуют базовые условия безопасности.

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Восемь государства-членов ООН 30 октября обнародовали совместное заявление, в котором выступили с осуждением плана проведения на оккупированных РФ территориях восточной Украины так называемых "выборов" в "Л/ДНР".

31 октября постоянный представитель Франции в ООН Франсуа Делатр подчеркнул, что Германия и Франция решительно настроены поддержать суверенитет и территориальную целостность Украины, и призвал "сепаратистов и Россию прекратить подготовку к так называемым выборам".