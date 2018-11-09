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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины
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 Сообщим, как только будет результат, - Грицак об установлении заказчиков убийства Гандзюк

Глава Службы Безопасности Украины Василий Грицак заверяет, что украинская спецслужба прилагает все усилия для установления заказчиков убийства активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, а о каких-то конкретных результатах говорить пока преждевременно.

"Да, мы уже получили уголовное производство, оно объединено с тем производством, которое было у нас относительно личности заказчика, активно ведется работа", - сказала В.Грицак в пятницу на брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Глава СБУ отметил, что также слышал заявление генпрокурора Юрия Луценко о том, что на следующей неделе тот надеется на результат СБУ по установлению заказчиков убийства Е.Гандзюк. Однако, как подчеркнул В.Грицак, пока для такого утверждения еще не проведены соответствующие процессуальные действия и нет достаточно оснований.

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"Я осознаю ответственность и свою, и наших оперативных сотрудников, в первую очередь, следственных подразделений, в необходимости как можно быстрейшего внесения ясности и привлечения виновных к ответственности", - заявил глава СБУ.

Он добавил: "Как только у нас будут какие-то новости, которые будут заслуживать вашего внимания, внимания украинского общества и которые не повредят проведению дальнейших эффективных следственно-розыскных действий, мы обязательно сразу об этом сообщим, обещаю вам".

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Глава СБУ также уточнил, что спецслужба пользуется в расследовании не только собранными полицией материалами, но и активно сотрудничает с общественными активистами. "Если у кого-то есть данные, которые могут посодействовать быстрейшему полному раскрытию этого преступления... мы открыты к сотрудничеству", - сказал В.Грицак.

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Источник: https://censor.net.ua/n3096041
 
 
 Топ комментарии
 
это через сколько лет будет?
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Очень удобно прикидываться дурачком. Правда, не очень порядочно делать из других дураков.
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Таки вышли на себя.А не хочется мусор из избы выносить.
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Главное, протянуть время до выборов, а там уже не до этого будет...
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Никто специально затягивать не будет. Как только чувак уедет в Россию, его тут же объявят.
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Очень удобно прикидываться дурачком. Правда, не очень порядочно делать из других дураков.
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ну почему бы и не поделать если делаются
и разводятся лохи
а у сбу растет благосостояние немеряными темпами - как и у прокуворов и ментов Сообщим, как только будет результат, - Грицак об установлении заказчиков убийства Гандзюк - Цензор.НЕТ 5104
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Ну и молодцы. Умеют значит зарабатывать.
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источники теже шлюхи наркоманы и ромы с самогонами Повідомимо, щойно буде результат, - Грицак про встановлення замовників вбивства Гандзюк - Цензор.НЕТ 9406
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По моему начинается очередная «Са́нта-Ба́рбара»
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шотакое
седня бенефис грицака?
великого и ужасного Сообщим, как только будет результат, - Грицак об установлении заказчиков убийства Гандзюк - Цензор.НЕТ 3608
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Понятно. Это никогда. Как и с Гонгандзе, Шереметом...
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Таки вышли на себя.А не хочется мусор из избы выносить.
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когда будет результаты-любой дурак сможет...нет,ты щас саобщи,бо зрада быстротечна и дорога ложка к обеду Сообщим, как только будет результат, - Грицак об установлении заказчиков убийства Гандзюк - Цензор.НЕТ 4724
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ему главно пару звезд к пенсии и пару штук туда же - долларов и евро конечно Повідомимо, щойно буде результат, - Грицак про встановлення замовників вбивства Гандзюк - Цензор.НЕТ 2059
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это от него не уйдет...главное шоб русню с сепарней гонял
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увы слабо - да и предателя пасеку не зачистил - позор!!!
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В твоем лексиконе главное слово - зрада.
Почему? Повідомимо, щойно буде результат, - Грицак про встановлення замовників вбивства Гандзюк - Цензор.НЕТ 6876
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так у меня всего лишь слово...у многих ваще одна зрада на уме Повідомимо, щойно буде результат, - Грицак про встановлення замовників вбивства Гандзюк - Цензор.НЕТ 1855.везде ее ищут,и главное,находят.вот только посторонние наблюдатели не идентифицируют
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надо садить паламарчука а не охота свой
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Никто казлом атпущения не саглашаетца???
😱
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Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://gg.gg/blodoka
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСообщим, как только будет результат, - Грицак об установлении заказчиков убийства Гандзюк
 
 
 
 
 
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