 Активизации военных действий в день фейковых выборов на Донбассе не будет, но возможны провокации со стороны террористов, - Грицак

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"Активизации вооруженной компоненты... думаю, что по крайней мере на время проведения так называемых фейковых выборов, не будет. За исключением возможных провокаций со стороны российских террористических войск, которые, возможно, захотят показать это как атаки со стороны украинских военнослужащих", - сказал В.Грицак на брифинге в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос о том, возможна ли активизация военных действий во время проведения незаконных выборов на Донбассе.

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"Мы общались с руководством Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, с представителями Национальной гвардии. Конечно, мы соблюдаем минские соглашения и никаких атакующих действий украинские войска предпринимать не будут", - заявил глава СБУ.