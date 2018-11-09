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 Политика Украины
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 Активизации военных действий в день фейковых выборов на Донбассе не будет, но возможны провокации со стороны террористов, - Грицак

Активизация военных действий в день проведения нелегитимных выборов в неподконтрольных отдельных районах Донецкой и Луганской областей 11 ноября, не ожидается, однако вероятны провокационные действия с целью дискредитации украинских военных

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"Активизации вооруженной компоненты... думаю, что по крайней мере на время проведения так называемых фейковых выборов, не будет. За исключением возможных провокаций со стороны российских террористических войск, которые, возможно, захотят показать это как атаки со стороны украинских военнослужащих", - сказал В.Грицак на брифинге в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос о том, возможна ли активизация военных действий во время проведения незаконных выборов на Донбассе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Присутствие на "выборах" в ОРДЛО - грубое нарушение украинского законодательства, - Грицак обратился к жителям Донбасса

"Мы общались с руководством Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, с представителями Национальной гвардии. Конечно, мы соблюдаем минские соглашения и никаких атакующих действий украинские войска предпринимать не будут", - заявил глава СБУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3096040
 
 
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Внаслідок провокацій за даними розвідки було вбито .... та поранено .... рашистських окупантів та їх посібників. Втрат серед наших воїнів не було..😉😉😉
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А вдруг там все проголосуют за Порошенко? Активізації військових дій у день фейкових виборів на Донбасі не буде, але можливі провокації з боку терористів, - Грицак - Цензор.НЕТ 4252
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ты уже откамандовался в АТО с сынком своим, сейчас Наев командует...чокоприхвостень, нодо будет -насяпят...
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Значит Украина поддерживает эти выборы? Приказали сидеть военным и не рыпаться?
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А вдруг там все проголосуют за Порошенко? Активізації військових дій у день фейкових виборів на Донбасі не буде, але можливі провокації з боку терористів, - Грицак - Цензор.НЕТ 4252
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а кто из лугандонцев и претендентов является скрытым порошенком)))
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Внаслідок провокацій за даними розвідки було вбито .... та поранено .... рашистських окупантів та їх посібників. Втрат серед наших воїнів не було..😉😉😉
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шота я не очень понимаю за какие такие достижухи охраник рошена стал генералом?
на каких полях сражений отличися сей полководец Активізації військових дій у день фейкових виборів на Донбасі не буде, але можливі провокації з боку терористів, - Грицак - Цензор.НЕТ 283
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Ярику, при нагоді вам це обов'язково пояснять..😃😃😃
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не - я наверное знаю он главрошен охранял - как золотов не иначе
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а давайте под эти провокации (что б не пропадали даром) и себе чёнить...справоцируем
ну...там слух распустим что на утро выборов все ВСУ приведены в боевую готовность
и ждут только НАТО... на самокатах....гусеничных (и поездить вдоль серой линии туда-сюда..)
и вырубим МТС-воду-свет, закроем КПВВ и включим "Ленту за лентою!"
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Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://gg.gg/blodoka
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У Лукашенко есть положительный опыт, который можно перенять - чтобы выгнать всех на досрочные выборы лукашистское ТВ сообщило, что злая оппозиция собирается взрывать участки в день выборов...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАктивизации военных действий в день фейковых выборов на Донбассе не будет, но возможны провокации со стороны террористов, - Грицак
 
 
 
 
 
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