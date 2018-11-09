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 Присутствие на "выборах" в ОРДЛО - грубое нарушение украинского законодательства, - Грицак обратился к жителям Донбасса

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак призывает соотечественников не нарушать украинское законодательство и не ходить на так называемые выборы на временно оккупированных территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил на брифинге в Киеве.

"Я хочу обратиться к жителям Донбасса, независимо от того, пойдете вы на те "выборы" или не пойдете, "руководители" их назначили. Кстати, вы на них не ходите, поскольку это является грубым нарушением украинского законодательства", - сказал Грицак.

Он напомнил о том, что подавляющее большинство развитых стран мира заявили, что не поддержат и не признают эти фейковые выборы.

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Ранее Президент Петр Порошенко на саммите Европейской народной партии призвал усилить политическое и санкционное давление против России в связи с запланированными псевдовыборами 11 ноября на временно оккупированной территории Донбасса и ради освобождения украинских политических узников Кремля.

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Как сообщалось, боевики на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назначили на 11 ноября так называемые внеочередные выборы.

В МИД Украины заявили, что намерения оккупационной администрации РФ провести "внеочередные выборы" на временно оккупированных территориях Донбасса грубо нарушают обязательства России как стороны Минских договоренностей.

12 сентября спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что осенние выборы на Донбассе, объявленные пророссийскими боевиками из самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", нелегитимны и нарушают логику минского процесса. Он объяснил, что речь идет об оккупированных территориях, где отсутствуют базовые условия безопасности.

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Восемь государства-членов ООН 30 октября обнародовали совместное заявление, в котором выступили с осуждением плана проведения на оккупированных РФ территориях восточной Украины так называемых "выборов" в "Л/ДНР".

31 октября постоянный представитель Франции в ООН Франсуа Делатр подчеркнул, что Германия и Франция решительно настроены поддержать суверенитет и территориальную целостность Украины, и призвал "сепаратистов и Россию прекратить подготовку к так называемым выборам".

Источник: https://censor.net.ua/n3096038
 
 
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Они пойдут, конечно... Если за "стояние на блокпосту и непущание националистов" не наказывают, так это вообще ерунда...
"Ихзаставили", "этоженашилюди" и т.п. - отмазок пруд пруди...
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кто не пойдет ????? а если еще и по стопарику нальют.....аж полетят !!!
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Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://gg.gg/blodoka
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...призывает соотечественников не нарушать украинское законодательство и не ходить на так называемые выборы...

Сначала Украина бросила своих людей на окупированных территориях, потом проживающим там гражданам Украины в пенсиях отказали, и многие живут только на росийские пенсии (это сказки, что все получают по две пенсии). За нехождение на выборы там им эти пенсии перестанут платить (сверить списки голосовавших - легко). За что людям тогда жить?
Вы сначала без всяких ограничений платите людям положеные им пенсии, а уж потом к чему-то призывайте..
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Они еще представителей ОБСЕ на "избирательные участки" под каким ни будь предлогом затянут,и потом скажут "выборы" прошли под контролем ОБСЕ.
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Нарушать законы могут только Депутаты з Рады?
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Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://gg.gg/blodoka
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрисутствие на "выборах" в ОРДЛО - грубое нарушение украинского законодательства, - Грицак обратился к жителям Донбасса
 
 
 
 
 
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