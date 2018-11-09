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 Россия никогда не собиралась включать в свой состав "ДНР" и "ЛНР", - Грицак

Российская Федерация не собирается включать в свой состав оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил на брифинге глава СБУ Василий Грицак.

"Так называемые "ЛНР/ДНР" никогда не рассматривались Кремлем как потенциальные субъекты для включения в состав Российской Федерации. Их настоящая цель - вернуть их Украине на правах федерального, автономного или другого образования с правом вето евроинтеграционных и евроатлантических намерений, стремлений Украины. Для этого России было нужно тогда и нужно сейчас добиться хотя бы видимости легитимности существования этих псевдореспублик. Именно для этого Россия сегодня имитирует процесс свободного волеизъявления в ОРДЛО путем проведения так называемых выборов. На самом деле, как в 2014-м, так и в 2018-м - все победители уже определены, а победные цифры уже нарисованы в администрации президента", - рассказал Грицак.

Он также привел оперативные данные о "результатах выборов": за Пушилина в "ДНР" - 55%, за Пасечника в "ЛНР" - 63%, а явка должна составить 70% избирателей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия пытается захватить новые территории на Донбассе: наблюдатели зафиксировали окопы наемников РФ, расположенные в 1 км к западу от их предыдущих позиций, - представительство Украины при ОБСЕ

Источник: https://censor.net.ua/n3096035
 
 
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Включать, может, и не будет, а вот после "выборов" признать Лугандон и заключить с ним "договор о дружбе и совместной обороне", "узаконив" тем самым, присутствие оккупантов в Донбассе и строительство там военных баз - может вполне. Это уже было в Абхазии и Южной Осетии.
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Зачем? Тогда они смогут сушествовать НЕ в составе,а автономно. И впарить их назад будет сложнее.
А в таком виде они не нужны и Украине. Только как территория для буущего. Отдаленного на 15-30 лет и более. Как Чернобыль.
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Двуходівка.
Антукраїнський, антипорошенківський електорат ОРДЛО, густо засраний кремлівською агентурою, інтегрують в Україну до виборів 2019.
Далі: «кто угодно, только нє Порошенко».
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Шановний, ви пропустили два уколи галоперідолу. Терміново здайте ноут санітарам та миттю біжіть др маніпуляційного кабінету.
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Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://gg.gg/blodoka
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Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://gg.gg/blodoka
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