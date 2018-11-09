EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины
  1292  73
Все про:закон (2532) украинский язык (604) Яценюк (7677)

 Требуем принять закон о государственном языке, - Яценюк

Лидер "Народного фронта" призвал все национальные силы - "Президента, Верховную Раду, всю общественность объединиться вокруг проекта, который готовится к принятию во втором чтении".

"В День украинского языка и письменности есть одно главное требование - Верховная Рада Украины должна как можно скорее принять и дать нашему народу долгожданный закон о государственном языке", - отметил в Facebook лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк 9 ноября.

"Украина ждет справедливого и демократического закон о родном языке", - написал он.

"Наш закон должен быть проголосован конституционным большинством. Пусть наш выбор покажет, что мы любим свой язык не для политических кампаний, а для будущего нашего государства и народа", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3096033
 
   
 Топ комментарии
 
Требую провести аудит и расследование о выделенных на "стену" деньгах налогоплательщиков!
 показать весь комментарий
 
Требуем принять закон о государственном языке, - Яценюк.

Він має на увазі ідиш чи іврит?
 показать весь комментарий
 
выползло чмо. хочет поднять мертвый рейтинг голодного фронта патриотическими лозунгами. Сколько уже можно мусолить и принимать за тот язык? законов более чем достаточно - выполняйте их.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Требую провести аудит и расследование о выделенных на "стену" деньгах налогоплательщиков!
 показать весь комментарий
 
 
на этом сенякулявлоб пиарится не хоче...
а выборы на носу... кровушку посасать хоца... народную..
 показать весь комментарий
 
 
ты что ли налогоплатильщик?)))) и сколько заплатил?
 показать весь комментарий
 
Да налогоплательщик!
А сколько я заплатил - знает налоговая!
А что ты такое, что интересуешься моими налогами?
У тебя полномочия на это есть?
Сбрось свое удостоверение!
 показать весь комментарий
 
у меня подозрение что ты школу еще не закончил)))) если так интересуешься куда уходят налоги то спроси у юли во что выливался дешевый газ до 14го года для бюджета)))) сенина стена по сравнению с газом просто пыль)))
 показать весь комментарий
 
Аааааа...
Так ты быдло ватное!
Не с моими 2-я высшими с тобой безграмотным общаться дальше!
Соскочил с темы, перескочил на юлю!
Только вы порохоботы ольгинские это делаете!
 показать весь комментарий
 
ты черт вышиватный два выша в каком переходе покупал?)))) а тема как была о трате налогов так и есть, просто ты плосколобый с двумя вавками в голове разобраться не можешь о чем идет речь)))
 показать весь комментарий
 
Это ты убогая вата бредишь Юлей!
А на ка дай аргументацию причем она сейчас к налогам?
 показать весь комментарий
 
выползло чмо. хочет поднять мертвый рейтинг голодного фронта патриотическими лозунгами. Сколько уже можно мусолить и принимать за тот язык? законов более чем достаточно - выполняйте их.
 показать весь комментарий
 
 
Требуем принять закон о государственном языке, - Яценюк.

Він має на увазі ідиш чи іврит?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ідівритиш....
 показать весь комментарий
 
 
Говорю как человек с высшим филологическим образованием: это сложновато представить.
Дело в том, что идиш - это как бы и есть синтез немецкого и иврита.
То есть идивритиш - это то ли идиш с повышенным содержанием иврита... то ли иврит с сильными немецкими влияниями
 показать весь комментарий
 
 
он за границей)))))
прячется = хотя суд думаю купит - чем он хуже гепы с дупой
 показать весь комментарий
 
 
стена явно не местная
он другую тут строил Вимагаємо ухвалити закон про державну мову, - Яценюк - Цензор.НЕТ 9307
 показать весь комментарий
 
Кто ж его посадит?
Он же ... народный фронт возглавляет. Требуем принять закон о государственном языке, - Яценюк - Цензор.НЕТ 703
 показать весь комментарий
 
 
а из за чего он должен быть в тюрьме? его в чем то обвинили и был суд?))
 показать весь комментарий
 
на то и кролик и великий каратель
он рюзьке резал прямо с яслей Вимагаємо ухвалити закон про державну мову, - Яценюк - Цензор.НЕТ 9783 Вимагаємо ухвалити закон про державну мову, - Яценюк - Цензор.НЕТ 6476
 показать весь комментарий
 
я конкретно задал вопрос вот конкретно и ответь, а то начинаешь словесный понос ни о чем. так и тебя нужно судить за убийство кеннеди)))))
 показать весь комментарий
 
Он корупционный ублюдок обворовал украинский народ.
 показать весь комментарий
 
факты есть? нет, значить просто пиз*обол любитель)))))
 показать весь комментарий
 
Так это и есть факт .В Китае ублюдка давно бы расстреляли
 показать весь комментарий
 
о боевой кролик вынврнул
как там цитаты великих карателей))) Требуем принять закон о государственном языке, - Яценюк - Цензор.НЕТ 5191
 показать весь комментарий
 
 
- Гражданин Михельсон! - крикнул Остап. - Конрад Карлович! Войдите в помещение! Я разрешаю!(с)
 показать весь комментарий
 
 
Тю, я думал яценюк заблудился, а он лидер...
 показать весь комментарий
 
 
Вимагаємо ухвалити закон про державну мову, - Яценюк - Цензор.НЕТ 7186Дмитро Корчинський

2 год ·

Негри у США мають привілеї перед білими (наприклад при працевлаштуванні), це називається "позитивна дискримінація", простіше - толерантність.

Проте, якщо білі вимагають для себе негритянських привілеїв, то це вже не толерантність, а расизм. За расизм саджають.

Московити в Україні мають привілеї (наприклад при працевлаштуванні на телебачення, на радіо), це нормально: їхні предки - загарбники багато страждали від поневолених українців, адже розстрілювати останніх часто доводилося в антисанітарних умовах.

Проте, якщо якийнебудь українець чи румун вдає московита й вимагає для себе права москвомовити, це знущання, а не вимога толерантності.

Нехай цей вілкул спочатку доведе, що він московит - зіграє на балалайці, продемонструє вміння носити лапті, а тоді вистьобується.
 показать весь комментарий
 
 
Вимагаємо ухвалити закон про державну мову, - Яценюк - Цензор.НЕТ 4382Дмитро Корчинський‏ @DKorchynskyi 8 нояб.
Якщо українські націоналісти будуть змушувати українських євреїв забути рідну російську мову й практикувати виключно іврит (або ідиш), чи буде насильницька івритизація вважатися антисемітизмом?
 показать весь комментарий
 
 
Трохи офтоп. Але на тему державної мови... та освіти...
Тут з'явився свіжак - скрін з одного ОСВІТНЬОГО сайту. Що можна сказати - бідні діти...
В описі лева є класична "підлога" (виділено), проте "покритий горбками мова" і "пензлик" на хвості (замість китиці) - теж прекрасно, як і "усування комах" Вимагаємо ухвалити закон про державну мову, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3422
Із коментів: Oleg Buts
левине хоку:
легкими горбиками мови
торкається лев підлоги ознак
тремтить щасливо пензлик

Вимагаємо ухвалити закон про державну мову, - Яценюк - Цензор.НЕТ 8521
 показать весь комментарий
 
 
Звичайно треба знати все про підлогу, якщо вона рухається вверх з прискоренням, лев однозначно буде важити більше...
 показать весь комментарий
 
 
І бонусом - саме з таких стовбурів треба відчиняти вогонь при штурмі драбини Верховної Зради, щоб змінити державний будуй!

Вимагаємо ухвалити закон про державну мову, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3159
 показать весь комментарий
 
 
Ні, "строй" - саме "будуй". Головне, щоб комбат Насіння надав наказ!
І тоді народна частка розквітне, як нирки на деревах!
 показать весь комментарий
 
 
Бо вже немає сечі терпіти ці пекельні борошна!
(бо немає роботів в селі - хто буде виробляти м'ясо, молоко, пшеничне та житнє страждання, виноградні провина, соняшникове мастило та вершкову олію?)
 показать весь комментарий
 
 
аа-ха-ха! Вимагаємо ухвалити закон про державну мову, - Яценюк - Цензор.НЕТ 7283
непереводимая игра слов...в натуре!!!
(все записал!!!)
спасибо!!!!
 показать весь комментарий
 
 
І ще нещодавно сподобалась залікова "підлога" зі світу "чималого тенісу"... цікаво, дівчинка Марта це бачила, що її тепер звуть Березня? Вимагаємо ухвалити закон про державну мову, - Яценюк - Цензор.НЕТ 8163

Вимагаємо ухвалити закон про державну мову, - Яценюк - Цензор.НЕТ 7090
 показать весь комментарий
 
 
у меня был сосед, его звали Октябрь Кириллович, а его сына - Олег Октябриевич
(и вечно в избиркомах писали - Жовтеньович!!!) вместо Октябрієвич
ну не повезло чуваку!!!
 показать весь комментарий
 
Зате прицільна комашка і крамниця потішили Вимагаємо ухвалити закон про державну мову, - Яценюк - Цензор.НЕТ 1157
 показать весь комментарий
 
 
Ляда стовбурової скриньки - теж потужно Вимагаємо ухвалити закон про державну мову, - Яценюк - Цензор.НЕТ 7585
З такими стовбурами можна не боятися загонів сміття окремого призначення - треба тільки стиснути руку в куркуль та підвести прапор червоно-чорних бойових квітів - і все, вальцманат лусне як мильний міхур! Вимагаємо ухвалити закон про державну мову, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3204
 показать весь комментарий
 
 
Забодали вже з цими мовами! Тільки б попіаритися! Хоча, здавалося б - чого простіше: держава-Україна, державна мова-український! Мова спілкування-вибирай, яку хочеш, тільки що б тебе зрозумів співрозмовник! Все! А закон потрібно було прийняти один, ще в 1992 році - про держ.службу-ні володієш державною мовою - нафіг з поля! Який з людини УКРАЇНСЬКИЙ держ.службовєць, чиновник, депутат, поліцейський, якщо йому впадлу навіть за 10 років державну мову вивчити? Який з нього патріот, якщо він зневажає мову і культуру держави, якому він, нібито хоче служити ?!
 показать весь комментарий
 
державна мова-український
ні володієш державною мовою
держави, якому він, нібито хоче служити
...
Яке прикре самогубство Вимагаємо ухвалити закон про державну мову, - Яценюк - Цензор.НЕТ 1249
 показать весь комментарий
 
 
у кого требуете, у врагов Украины, типа вилкулов, мертветчуков, бондаренчих и Ко?....
в ВР, половина "слуг народа" ненавидит Украину и украинцев...
 показать весь комментарий
 
 
кролик забыл еще озвучить лозунг о снятии недоторканності !!!
 показать весь комментарий
 
 
цей лозунг актуальний до виборів до ВР, отоді всі кандидати за зняття неодотозканості одностайно, але ті що стають депутатами про це забувають, - амнезія.
 показать весь комментарий
 
за помилки вибачаюсь, дійсно , погано володію українською, але я не лізу в депутати, як інши ... Мені як раз простіше російської спілкуватися, хоча дуже заздрю тим хто в СРСР з детинства міг спілкуватися українською...
 показать весь комментарий
 
 
Добре, що так. Вибачаюсь, але була підозра щодо гугл транслейту
 показать весь комментарий
 
 
Свято наближається, свято наближається
І гречка з цукром буде в кожен дім
 показать весь комментарий
 
 
Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://gg.gg/blodoka
 показать весь комментарий
 
Осьо повітряний компресор Intertool PT0004 - запхай собі шланга у дупу та увімкни. Так накачаєшся, так надуєшся - мамо не сумуй...
Вимагаємо ухвалити закон про державну мову, - Яценюк - Цензор.НЕТ 9888
 показать весь комментарий
 
 
.....в Молдове приняли "закон о гос. языке " еще в 1989 году !!!! карл, в 1989 году !!!! еще был Сов. Союз !!! мало того ОНИ еще перевели АЛФАВИТ с кирилицы на ЛАТИНИЦУ !!!! ваще ....опа как КОРЕННЫМ было ну и русско говорящим (((((( и всё !!!! ОДНИМ махом и никто не пищал о притеснениях !!! потом НАЧАЛАСЬ движуха на РОДНУЮ ГАВЕНЬ !!! признаюсь ЭТО коснулось и меня (((( кто продолжал ЗАЛУПАТЬСЯ попал под сокращения так как ДОКУМЕНТАЦИЯ перешла тоже на гос. язык или попал на РЫНОК торговать картохой !!! все надо делать по возможности ПРАВИЛЬНО и ВОВРЕМЯ !!! что б не усугублять проблему !!!
 показать весь комментарий
 
 
а давайте мы ему на гильотину скинемся... Ну не могу больше смотреть на небрито-волосатую голову.
 показать весь комментарий
 
 
закон как по мне, может еще сильней усугубить раскол в обществе
 показать весь комментарий
 
Ага, просто громадянська війна почнеться і *у*** нападе...
Пардон, а де в Україні "розкол" у суспільстві?
 показать весь комментарий
 
Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://gg.gg/blodoka
 показать весь комментарий
 
во, гавнище о себе напомнило, хочет языка, а не шекелей , странно
 показать весь комментарий
 
Согласен с тобой Яця, шалом, кстати, давно не виделись.
Правильно! Запретить к хям кацапоидное наречие тотально!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТребуем принять закон о государственном языке, - Яценюк
 
 
 
 
 
 вверх