Требуем принять закон о государственном языке, - Яценюк.

"В День украинского языка и письменности есть одно главное требование - Верховная Рада Украины должна как можно скорее принять и дать нашему народу долгожданный закон о государственном языке", - отметил в Facebook лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк 9 ноября.
"Украина ждет справедливого и демократического закон о родном языке", - написал он.
"Наш закон должен быть проголосован конституционным большинством. Пусть наш выбор покажет, что мы любим свой язык не для политических кампаний, а для будущего нашего государства и народа", - подчеркнул Арсений Яценюк.
а выборы на носу... кровушку посасать хоца... народную..
А сколько я заплатил - знает налоговая!
А что ты такое, что интересуешься моими налогами?
У тебя полномочия на это есть?
Сбрось свое удостоверение!
Так ты быдло ватное!
Не с моими 2-я высшими с тобой безграмотным общаться дальше!
Соскочил с темы, перескочил на юлю!
Только вы порохоботы ольгинские это делаете!
А на ка дай аргументацию причем она сейчас к налогам?
Він має на увазі ідиш чи іврит?
Дело в том, что идиш - это как бы и есть синтез немецкого и иврита.
То есть идивритиш - это то ли идиш с повышенным содержанием иврита... то ли иврит с сильными немецкими влияниями
прячется = хотя суд думаю купит - чем он хуже гепы с дупой
А пруф можно?
он другую тут строил
Он же ... народный фронт возглавляет.
он рюзьке резал прямо с яслей
как там цитаты великих карателей)))
Не "л", а - "п".
2 год ·
Негри у США мають привілеї перед білими (наприклад при працевлаштуванні), це називається "позитивна дискримінація", простіше - толерантність.
Проте, якщо білі вимагають для себе негритянських привілеїв, то це вже не толерантність, а расизм. За расизм саджають.
Московити в Україні мають привілеї (наприклад при працевлаштуванні на телебачення, на радіо), це нормально: їхні предки - загарбники багато страждали від поневолених українців, адже розстрілювати останніх часто доводилося в антисанітарних умовах.
Проте, якщо якийнебудь українець чи румун вдає московита й вимагає для себе права москвомовити, це знущання, а не вимога толерантності.
Нехай цей вілкул спочатку доведе, що він московит - зіграє на балалайці, продемонструє вміння носити лапті, а тоді вистьобується.
Якщо українські націоналісти будуть змушувати українських євреїв забути рідну російську мову й практикувати виключно іврит (або ідиш), чи буде насильницька івритизація вважатися антисемітизмом?
Тут з'явився свіжак - скрін з одного ОСВІТНЬОГО сайту. Що можна сказати - бідні діти...
В описі лева є класична "підлога" (виділено), проте "покритий горбками мова" і "пензлик" на хвості (замість китиці) - теж прекрасно, як і "усування комах"
Із коментів: Oleg Buts
левине хоку:
легкими горбиками мови
торкається лев підлоги ознак
тремтить щасливо пензлик
І тоді народна частка розквітне, як нирки на деревах!
(бо немає роботів в селі - хто буде виробляти м'ясо, молоко, пшеничне та житнє страждання, виноградні провина, соняшникове мастило та вершкову олію?)
непереводимая игра слов...в натуре!!!
(все записал!!!)
спасибо!!!!
(и вечно в избиркомах писали - Жовтеньович!!!) вместо Октябрієвич
ну не повезло чуваку!!!
З такими стовбурами можна не боятися загонів сміття окремого призначення - треба тільки стиснути руку в куркуль та підвести прапор червоно-чорних бойових квітів - і все, вальцманат лусне як мильний міхур!
ні володієш державною мовою
держави, якому він, нібито хоче служити
...
Яке прикре самогубство
в ВР, половина "слуг народа" ненавидит Украину и украинцев...
І гречка з цукром буде в кожен дім
Пардон, а де в Україні "розкол" у суспільстві?
Правильно! Запретить к хям кацапоидное наречие тотально!