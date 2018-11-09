 Президента и Правительство призвали принять доктрину экономической безопасности Украины

Об этом пишет издание Бизнес.
Как отмечает издание, главной задачей Доктрины определено формирование нулевой толерантности к теневому рынку и поддержка "белого" бизнеса.
"В обращении говорится, что "Доктрина должна поставить целью ликвидацию нелегального бизнеса и формирования категорической нетолерантности общества к теневикам как причины всех экономических проблем страны. Одновременно необходимо создавать положительный имидж легального конкурентного бизнеса с целью его расширения и наполнения государственного бюджета", – передает издание.
Участники мероприятия убеждены, что дальнейшее замалчивание данной проблематике создает опасность существования украинского государства.
"До конца текущего года инициативной группе в составе представителей легального конкурентного бизнеса и активных членов общества, глубоко понимающих суть опасности для государства распространения нелегального черного бизнеса, создать такой проект Доктрины экономической безопасности государства и передать его Президенту, Премьер министру Украины и Председателю Верховной Рады для принятия в качестве приоритета государственной экономической политики до момента полной ликвидации нелегального бизнеса в стране", – говорится в тексте документа.
Обращение было принято участниками III Конференции "Корпоративная безопасность", которая состоялась 8 ноября при поддержке Американской торговой палаты в Украине (ACC), юридической компании Sayenko Kharenko и Ассоциации профессионалов корпоративной безопасности Украины.
Среди участников конференции – владельцы бизнеса, члены наблюдательных советов, члены совета директоров, руководители служб безопасности, юридических департаментов, представители иностранных посольств и международных организаций, профильных международных ассоциаций.
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Нинішня Україна - це нереалізований потенціал зростання!
Це один великий музей українства під назвою: - "Так жити не можна"
В Украине - Солидарная пенсионная система - финансируется за счёт отчислений (налогов, страховых взносов) трудоспособного населения.
Теневой рынок, теневой бизнес, теневая экономика в целом не платят налоги, соответственно не отчисляют деньги пенсионерам.
що то за гроші, що в кейсах носять і в спортивній сумці ліфтом піднімають.
Подивись там з яких то атчіслєній.
Теперь сам догадаешься - когда они обворовывают?
https://censor.net.ua/comments/locate/8/3096031/68227044
Ту нууууу😀
Соя ща в экстазном припадке эту пэрэмогу так восхвалят, шо аж страшно представить😀
-Та Вы шо!! И кагда похороны? 🤑