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 Президента и Правительство призвали принять доктрину экономической безопасности Украины

Участники конференции "Корпоративная безопасность" обратились к Президенту, Правительству и Парламенту относительно необходимости принятия Доктрины экономической безопасности Украины.

Об этом пишет издание Бизнес.

Как отмечает издание, главной задачей Доктрины определено формирование нулевой толерантности к теневому рынку и поддержка "белого" бизнеса.

"В обращении говорится, что "Доктрина должна поставить целью ликвидацию нелегального бизнеса и формирования категорической нетолерантности общества к теневикам как причины всех экономических проблем страны. Одновременно необходимо создавать положительный имидж легального конкурентного бизнеса с целью его расширения и наполнения государственного бюджета", – передает издание.

Участники мероприятия убеждены, что дальнейшее замалчивание данной проблематике создает опасность существования украинского государства.

"До конца текущего года инициативной группе в составе представителей легального конкурентного бизнеса и активных членов общества, глубоко понимающих суть опасности для государства распространения нелегального черного бизнеса, создать такой проект Доктрины экономической безопасности государства и передать его Президенту, Премьер министру Украины и Председателю Верховной Рады для принятия в качестве приоритета государственной экономической политики до момента полной ликвидации нелегального бизнеса в стране", – говорится в тексте документа.

Обращение было принято участниками III Конференции "Корпоративная безопасность", которая состоялась 8 ноября при поддержке Американской торговой палаты в Украине (ACC), юридической компании Sayenko Kharenko и Ассоциации профессионалов корпоративной безопасности Украины.

Среди участников конференции – владельцы бизнеса, члены наблюдательных советов, члены совета директоров, руководители служб безопасности, юридических департаментов, представители иностранных посольств и международных организаций, профильных международных ассоциаций.

Источник: https://censor.net.ua/n3096031
 
   
 Топ комментарии
 
Вывод денег в оффшоры запретят？
Ту нууууу😀
Соя ща в экстазном припадке эту пэрэмогу так восхвалят, шо аж страшно представить😀
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доктрина, хуина...Прозаседавшиеся - прямо по классику. Тырить перестаньте - вот лучшая доктрина.
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Тырьте меньше и будет вам полная безопасность Президента и Правительство призвали принять доктрину экономической безопасности Украины - Цензор.НЕТ 5296
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В гоблинском переводе - "Спи...ли"...)))
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Вы пока хавайте «Армія, мова, віра», а мы с яныком и медведчуком ещё подерибаним чуток.
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Це все одно, що просити щось у кам'яних ідолів острова Пасхи... Хоча доктрину може і приймуть, але виконувати її точно не будуть.
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Що це за влада, яку слід просити, заставляти, підганяти?
Нинішня Україна - це нереалізований потенціал зростання!
Це один великий музей українства під назвою: - "Так жити не можна"
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доктрина, хуина...Прозаседавшиеся - прямо по классику. Тырить перестаньте - вот лучшая доктрина.
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Доктрина "пукина-януковича-порошенко" уже доктринит 5-ый год во весь рост.
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Этим нужна не доктрина, а доктор. Желательно психиатр
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Это менее гуманно, чем доктор Гильотэн - хотя наверное, с ними так и надо...)))
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Однако работники на теневом рынке хотят "бесплатную медицину" и искренне возмущаются...
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Я за теневой рынок.И что?Так люди хоть пенсии себе заработают.
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Аргументируйте свои утверждения (о получении, заработке, больших пенсий в теневом рынке) реальными примерами.

В Украине - Солидарная пенсионная система - финансируется за счёт отчислений (налогов, страховых взносов) трудоспособного населения.
Теневой рынок, теневой бизнес, теневая экономика в целом не платят налоги, соответственно не отчисляют деньги пенсионерам.
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Так я не утверждаю,что они отчисляют деньги пенсионерам.Они их зарабатывают себе.
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Ну, то ясно. Ти на якій сторінці читаєш? Прочитай там дальше,
що то за гроші, що в кейсах носять і в спортивній сумці ліфтом піднімають.
Подивись там з яких то атчіслєній.
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Эти люди обворовывают украинцев платящих налоги...
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Те, кто платит налоги содержат в первую очередь армию, пенсионеров, образование и всё "бесплатное".
Теперь сам догадаешься - когда они обворовывают?
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Уточни яких саме людей ти маєш на увазі. Тому що, ті, хто абваровиваєт, вже, ніби, всім відомі, а тут ти ще якихось виявив.
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Ну, ти, також, чуть вишє пасматрі - там є питання до тебе.
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Вывод денег в оффшоры запретят？
Ту нууууу😀
Соя ща в экстазном припадке эту пэрэмогу так восхвалят, шо аж страшно представить😀
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"создавать положительный имидж легального конкурентного бизнеса", это вместо крышевания развесить плакатики призывающие жить чесно?
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Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://gg.gg/blodoka
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У вас, падллюки, толька одна доктрина-Спасайтесь кто может!

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-Вы слышали ШаКАЛадник перрестал воровать!
-Та Вы шо!! И кагда похороны? 🤑
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПрезидента и Правительство призвали принять доктрину экономической безопасности Украины
 
 
 
 
 
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