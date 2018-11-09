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Все про:газопровод (674) санкции (7081) США (14385) Северный поток (356) Перри Рик (3)

 Не вижу ни одного сигнала для того, чтобы США когда-либо поддержали "Северный поток-2", - глава Минэнерго США Перри

Министр энергетики США сказал в Варшаве, что санкции - это один из вариантов, которые поддерживает американский президент.

Соединенные Штаты не исключают введение санкций в ответ на построение газопровода Nord Stream 2. Об этом в четверг в Варшаве заявил министр энергетики США Рик Перри, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

Политик повторил, что Вашингтон против российско-германской инвестиции.

Соединенные Штаты уже долгое время отмечают, что проект второй ветки "Северного потока" нарушает энергетическую безопасность в Европе. Президент Дональд Трамп неоднократно критиковал в связи с этим Германию и призвал Берлин покупать американский газ.

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Американцы не исключат введение санкций против компаний, связанных с проектом, хотя они отмечают, что это один из возможных вариантов. Это именно вчера в Варшаве повторил Рик Перри. "Соединенные Штаты не поддерживают Nord Stream 2 и я не вижу никакого сигнала, чтобы мы когда-нибудь могли поддержать этот проект. Санкции - это один из вариантов президента", - сказал Перри.

Согласно замыслу, газопровод Nord Stream 2 должен удвоить объемы газа, транспортируемого из России в Германию, в обход Украины и Польши. В проекте принимают также участие компании из Германии, Австрии, Великобритании и Франции. Против проекта выступают, в частности, Польша, Украина, страны Балтии и Словакия. Польская власть хочет, чтобы Европейская комиссия подчинила эту инвестицию законодательству Европейского Союза. В результате чего, Nord Stream 2 может стать убыточным для Газпрома. Планируемый Россией газопровод должен начать поставки газа по дну Балтийского моря в следующем году.

Источник: https://censor.net.ua/n3096024
 
 
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Дивні ці кацапи ) В той час як Європа прямує до зеленоі енергіі зменшує спожівання газу кацапня через цей Норд 2 планує вдвічи більше постачати той самий газ (!?!)
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Патамушта у них нічого іншого нема, а щось виробляти - руки з жопи виросли.
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1.США могли б продавати газ дешевше Рашки. Або принаймні по тій же ціні.
2.Якщо США хочуть продавати газ набагато дорожче... Ну що ж... Нехай хочуть. В 70-тих роках ХХ ст. були побудовані нафто- і газопроводи "Дружба", "Уренгой-Західна Європа" тощо.
Це совку ніяк не допомогло, хоч і мав він 27 тисяч ядерних боєголовок, майже 65 тисяч танків і понад 75 тисяч бронемашин. Не рахуючи сотень тисяч військовослужбовців у Східній Європі.
Тому є абсолютна впевненість, що "Північні потоки" не допоможуть хуйлопітекам і тепер. Але зате вони дають змогу розвалити Рашку більш спокійно і керовано, без розпливання ядерної зброї і бойових отруйних речовин серед терористів всього світу.
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То вчора поляки наголосили що амерський гас на понад 30% дешевше за російський 1!!))
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Обижаются что в долю не взяли. Дело сугубо немецко-российское и каким здесь боком США не понятно.
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Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://gg.gg/blodoka
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а какая разница? помешать-то они тоже не хотят
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНе вижу ни одного сигнала для того, чтобы США когда-либо поддержали "Северный поток-2", - глава Минэнерго США Перри
 
 
 
 
 
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