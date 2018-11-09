 Не вижу ни одного сигнала для того, чтобы США когда-либо поддержали "Северный поток-2", - глава Минэнерго США Перри

Соединенные Штаты не исключают введение санкций в ответ на построение газопровода Nord Stream 2. Об этом в четверг в Варшаве заявил министр энергетики США Рик Перри, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

Политик повторил, что Вашингтон против российско-германской инвестиции.

Соединенные Штаты уже долгое время отмечают, что проект второй ветки "Северного потока" нарушает энергетическую безопасность в Европе. Президент Дональд Трамп неоднократно критиковал в связи с этим Германию и призвал Берлин покупать американский газ.

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Американцы не исключат введение санкций против компаний, связанных с проектом, хотя они отмечают, что это один из возможных вариантов. Это именно вчера в Варшаве повторил Рик Перри. "Соединенные Штаты не поддерживают Nord Stream 2 и я не вижу никакого сигнала, чтобы мы когда-нибудь могли поддержать этот проект. Санкции - это один из вариантов президента", - сказал Перри.

Согласно замыслу, газопровод Nord Stream 2 должен удвоить объемы газа, транспортируемого из России в Германию, в обход Украины и Польши. В проекте принимают также участие компании из Германии, Австрии, Великобритании и Франции. Против проекта выступают, в частности, Польша, Украина, страны Балтии и Словакия. Польская власть хочет, чтобы Европейская комиссия подчинила эту инвестицию законодательству Европейского Союза. В результате чего, Nord Stream 2 может стать убыточным для Газпрома. Планируемый Россией газопровод должен начать поставки газа по дну Балтийского моря в следующем году.