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Все про:Каменское (Днепродзержинск) (101) каникулы (84) отопительный сезон (183)

 В 19 школах Каменского из-за отсутствия отопления ввели дополнительные каникулы

В Каменском вводят дополнительные каникулы для учащихся школ правобережной части города с 12 по 18 ноября.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", такое решение приняли члены городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании.

Каникулы вводят в 19 школах, которые обеспечиваются теплом от АО Днепровская ТЭЦ, а именно: №№4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 22, 23, 26, 31, 32, 35 и техническом лицее.

Согласно решению комиссии, руководителям дошкольных и общеобразовательных учреждений поручено в течение осенне-зимнего периода обеспечивать температурный режим в помещениях в соответствии с санитарными нормами с использованием электрических панелей и других обогревательных приборов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отопительный сезон запущен в 95% городов Украины, - Гройсман

В случае необходимости департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства городского совета будет предоставлять имеющиеся электропанели для обогрева учреждений образования.

Ранее сообщалось, что в городах Новояворовске и Новом Роздоле Львовской области до сих пор не начался отопительный сезон.

Источник: https://censor.net.ua/n3096022
 
   
 Топ комментарии
 
19 школ Каменского оккупированы огендами крембля и не видят потужных отопительных рехформ Порошенка-Гройсмана
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На бойлер зароби нероба, в деяких містах гарячої води централізовано нема з 80-х років.
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Ну моя ж купається так вже 25 років, і ніхто не галасує, і це обласний центр.
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так в предыдущей новости шикаладные тролли отрапартовали что отопление есть по всей украине
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ага.. щаз.! В Кривом Роге нет отопления до сих пор. А горячая вода была.. была.. аж в мае 2014 года.
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19 школ Каменского оккупированы огендами крембля и не видят потужных отопительных рехформ Порошенка-Гройсмана
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гниды в 13 году я каждый вечер набирал полную ванну горячей воды и купался и отопление включали 15 октября ,а сейчас что?
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На бойлер зароби нероба, в деяких містах гарячої води централізовано нема з 80-х років.
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у меня есть бойлер ты представляешь платежку если вся семья будет купаться в ванной сколько надо электричества что бы нагреть воду .вы зачем украину в средневековье толкаете?
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Ну моя ж купається так вже 25 років, і ніхто не галасує, і це обласний центр.
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Двухкиловаттный бойлер на 80 литров греет воду до 60 градусов 2,5 часа. Стандартная ванна 200 литров. Сколько надо потерять времени на принятие ванны и последующий душ? И, главное, сколько потратится электроэнергии на такое удовольствие?
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сейчас гор вода вроде по 70 гривен куб - нафиг она нужна за такие деньги???, бойлер полюбе дешевле...грейте ночью...
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У нас горячее водоснабжение без полотенцесушителя 80,90 грн/куб.м. Это было до подорожания. А сейчас еще как подорожает... Бойлером подогреть дешевле.
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"-Нет горячей воды!
-Купи бойлер.
-Недостаточно электричества!
-Купи генератор.
-Дорогое топливо!
-Переведи на метан, купи генератор метана из бытового мусора.
-А правительство можно другое купить?
-Ты сепаратист и кацап!"
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В Каменском и в домах еще не дали отопления.Интересно,дол..ебы из "власти" и людям выдадут електропанели для отопления.Кстати,в этом городе даунам пришла в голову идея перевести всех на электроотопление (конечно же за счет самих жильцов).Ждем салюты на тридцатилетних подстанциях,когда все наярят свои панели.
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Не дай Боже, проводка не витримає, будем мати другий Алчевськ.
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22 нових котельних (твердопалевних) придбало місто і вже запускаються, отака от зрада.
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Мне очень близок этот город, жили родичи. Загибается бедолага. Чтобы закрыть школы, это уже верх томоса.
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Та то фигня, главное, что переименовали.
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Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://gg.gg/blodoka
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ 19 школах Каменского из-за отсутствия отопления ввели дополнительные каникулы
 
 
 
 
 
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