 В 19 школах Каменского из-за отсутствия отопления ввели дополнительные каникулы

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", такое решение приняли члены городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании.

Каникулы вводят в 19 школах, которые обеспечиваются теплом от АО Днепровская ТЭЦ, а именно: №№4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 22, 23, 26, 31, 32, 35 и техническом лицее.

Согласно решению комиссии, руководителям дошкольных и общеобразовательных учреждений поручено в течение осенне-зимнего периода обеспечивать температурный режим в помещениях в соответствии с санитарными нормами с использованием электрических панелей и других обогревательных приборов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отопительный сезон запущен в 95% городов Украины, - Гройсман

В случае необходимости департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства городского совета будет предоставлять имеющиеся электропанели для обогрева учреждений образования.

Ранее сообщалось, что в городах Новояворовске и Новом Роздоле Львовской области до сих пор не начался отопительный сезон.