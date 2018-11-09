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Все про:Гройсман (4409) отопительный сезон (183) Теплокоммунэнерго (20)

 Отопительный сезон запущен в 95% городов Украины, - Гройсман

Отопительный сезон начался в 95% городов Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом во время Часа вопросов к правительству сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он отметил, что подготовка к отопительному сезону должна происходить сразу после окончания предыдущего периода. Более того, Правительство со своей стороны полностью обеспечило ресурсную базу - в хранилищах достаточно газа, чтобы приобрести его и обеспечить людей.

"В рамках децентрализации мы передали 4 млрд долл. в местные бюджеты. Этого достаточно, чтобы провести своевременную подготовку, погасить предыдущие долги, - сказал Владимир Гройсман. - Правительство еще 5 октября приняло решение о начале отопительного сезона".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине вводится мониторинг качества отопления, - НКРЭКУ

Глава Правительства подчеркнул, что пока нет никаких требований любых предоплат за энергоносители. В то же время есть программа субсидий, которая защищает людей, для которых коммунальные услуги являются дорогими. Так же есть возможности реструктуризации долгов за энергоносители.

"Но городские головы позволяют пренебрегать интересами людей и кивают на правительство, - сказал Владимир Гройсман. - У нас все города в одинаковых условиях. Но в 95% городов отопительный сезон стартовал, а в 5% - нет. Значит, есть проблемы - в том числе в управлении".

Источник: https://censor.net.ua/n3096019
 
 
 Топ комментарии
 
Почем только в 95? /Он запущен полностью Отопительный сезон запущен в 95% городов Украины, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7000
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Да, да! То, что в Урюпинске нет тепла - виноват не его мер, ни его муниципалитет, продавший частнику свою ТЭЦ, а Праклятый Гройсман!
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Звіти Гройсмана нам нагадують ...чоловічий статевий орган іудеїв і мусульман (там точно 95%).
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В Кривом Роге нет отопления до сих пор. А горячая вода была.. была.. аж в мае 2014 года.
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У сепара Вилкула спроси почему нет отопления до сих пор.
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Почем только в 95? /Он запущен полностью Отопительный сезон запущен в 95% городов Украины, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7000
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В декабре пойдет первая волна суицидов из за счетов за отопление
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ты в ней будешь? или тебя в налугандоне украинскими платёжками не напугать? Опалювальний сезон запущено в 95% міст України, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1294
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А в лугандоне коммуналка дешевая,потому что мы им помогаем,петя помогает.Только не спрашивай чем.
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Продавец труселей в эти 95% и Луганду посчитал. Проговорился двоечник
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В Лугандоне ее просто не платят.

Правда в любой момен может зайти обполченец, трахнуть жену, дочь, собаку, сожрать все в холодильнике и заставить петь "Боже Хуйло храни".
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Не. Это так, как в вашей кацапской реальности.
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И как ты с этим живешь？Привык уже, жена не жалуется？
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Твоя не жалуется. Че ей жаловаться, если у тебя обвис еще в детстве.
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А детей в трусиках едят?
Чем ты лучше этих руских чмырей?
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Может быть. От жЫвотных всего ожидать можно.
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Мож это тебе нужно чаще башкой об стену биться, шоб не так обидно за руцкий мир было?

Или тебя, кацап, уже гугл не устраивает?
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Т.е. читать ты не обучено, а про гугл не слышало... Мельчает Савушкино.
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Тсс, не вспугните, а то вдруг "зубожилы" передумают)))))
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"Потужні реформи" пруть і пруть!!! ""Виклала на стіл квитанції і полізла у зашморг": Пенсіонерка наклала на себе руки після відмови в субсидії"
https://korupciya.com/viklala-na-stil-kvitantsiyi-i-polizla-u-zashmorg-pensionerka-naklala-na-sebe-ruki-pislya-vidmovi-v-subsidiyi/
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а шо 5% чого не запустили?!
"Есть все возможности. У 95% городов тепло запущено, а у остальных нет. Все в равных условиях", - резюмировал премьер.Источник:https://censor.net.ua/n3096019

гарне пояснення - прохфесійне! Опалювальний сезон запущено в 95% міст України, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1514
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животные никакого отопления нет кривой рог покровский район батареи холодные
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На выборах суйте голыми за кацапского Вилкула дальше и не скиглить.
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сказать честно за вилкула не голосовал а испортил бюллетень,но по последним тенденциям смотрю вилкул не такой плохой У нас в трамвае и троллейбусе проезд 2.5 гривны а маршрутка 6 гривен тогда как в тэрнополэ 9 гривен а троллейбус 8
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Действительно. Причем тут Вилкул к своей вотчине и своему избирательному округу...

Это ж лично Гройсман в Киеве вентиль закручивает люмпенам в КГ.
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Не, не гройсман.
вилкул в своем округе вентиль закручивает.
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Рускочелюстной Вилкул не может быть виноват в том, шо его холопы избиратели сидят в холоде да, кацап?
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Та скільки там тієї зими? Підозрюю що торговка гріється в переході.))
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Да, да! То, что в Урюпинске нет тепла - виноват не его мер, ни его муниципалитет, продавший частнику свою ТЭЦ, а Праклятый Гройсман!
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нет трусняк конечно святой
никто не спорит Опалювальний сезон запущено в 95% міст України, - Гройсман - Цензор.НЕТ 101
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Ну да. Порошенко - Верховный Главнокомандующий вооружённых сил. Военнослужащий прапорщик Петренко нажрался, сел за руль и задавил старушку. Праклятого Порошенко - судить за убийство!
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Новина
"В 19 школах Каменского из-за отсутствия отопления ввели дополнительные каникулы"
я так зрозумів у ці проценти не входить. Є такі випадки, що краще помовчати, ніж не виправданно піаритись.
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итить колотить если б в германии меркель занялась отоплением
её бы давно приняла шаритэ

страна чудес у нас - кабмин занимается отоплением а рошенов скупает все что плохо лежит
и учит нас как жить - при том что всегда сидел при кормушке
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и почему меня не юбят да грося - диплом купил мэрства купил - опы всем лизал
а они такие неблагодарные - жуть Опалювальний сезон запущено в 95% міст України, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9030
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Раньше Украина ракеты в космос запускала,а сейчас гордятся что отопление включили.
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В Одессе частично,у нас до сих пор нет.
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федырыч вернись,наелись мы с этой ассоциацией и мвф
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Кстати заметил что морозят свой электорат в основном мэры тех городов, где рулит ЖопоБлок и им подобные. Ибо не дай бог их лохторату покажется что жизнь налаживается и без дружбы с Мацквой. Потому там где Вилкул, Гепа и Бойко - там до сих пор дубак в квартирах. В КривомРоге, в Харькове целый район Алексеевка без тепла. У родителей в Северодонецке обещают только после 15го включить. Там в Северодонецке вообще красота - жопоблоковцы, облепившие горвласть, саботируют абсолютно все, вплоть до того, что не освоены даже субвенции на строительство дорог и теплые кредиты. Но своим тупорогим избирателям внушают по старинке, что это Киев им жить не дает
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Запущен. Это,например в Киеве,у Кличко и ещё кого-то, дома тепло. А у остальных,как например у меня,пол года горячей воды не было,а тепло начали подавать только вчера вечером,при минусовой ночной температуре. К этому времени пол дома уже болеет. Но для наших нувориш ,нужно,что бы были летальные исходы,тогда они смогут выступить по тв и в очередной раз выразив соболезнование,рассказать,что они круглосуточно думают о народе,стараются изо всех сил и победа вот вот уже видна. Как же эти балаболы достали....
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Харьков Киевский район (ЦЕНТР) 50% отопление нет . Вопрос почему ? Ответ прост по бумагам трубы менялись раза три и более а на деле ГНИЛЬ СПЛОШНАЯ , И все молчат . При первых хороших морозах при увеличении давления в трубах будет ЖОПА!
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А дамбацкий скот все еще угольком топит буржуйки в многоэтажках т. к. разрушенные системы отопления им никто их мацкалов ремонтировать не собирается. Опалювальний сезон запущено в 95% міст України, - Гройсман - Цензор.НЕТ 532
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Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://gg.gg/blodoka
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОтопительный сезон запущен в 95% городов Украины, - Гройсман
 
 
 
 
 
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