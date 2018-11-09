 Отопительный сезон запущен в 95% городов Украины, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом во время Часа вопросов к правительству сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Он отметил, что подготовка к отопительному сезону должна происходить сразу после окончания предыдущего периода. Более того, Правительство со своей стороны полностью обеспечило ресурсную базу - в хранилищах достаточно газа, чтобы приобрести его и обеспечить людей.
"В рамках децентрализации мы передали 4 млрд долл. в местные бюджеты. Этого достаточно, чтобы провести своевременную подготовку, погасить предыдущие долги, - сказал Владимир Гройсман. - Правительство еще 5 октября приняло решение о начале отопительного сезона".
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Глава Правительства подчеркнул, что пока нет никаких требований любых предоплат за энергоносители. В то же время есть программа субсидий, которая защищает людей, для которых коммунальные услуги являются дорогими. Так же есть возможности реструктуризации долгов за энергоносители.
"Но городские головы позволяют пренебрегать интересами людей и кивают на правительство, - сказал Владимир Гройсман. - У нас все города в одинаковых условиях. Но в 95% городов отопительный сезон стартовал, а в 5% - нет. Значит, есть проблемы - в том числе в управлении".
Правда в любой момен может зайти обполченец, трахнуть жену, дочь, собаку, сожрать все в холодильнике и заставить петь "Боже Хуйло храни".
Чем ты лучше этих руских чмырей?
Или тебя, кацап, уже гугл не устраивает?
В палату №6.
https://korupciya.com/viklala-na-stil-kvitantsiyi-i-polizla-u-zashmorg-pensionerka-naklala-na-sebe-ruki-pislya-vidmovi-v-subsidiyi/
"Есть все возможности. У 95% городов тепло запущено, а у остальных нет. Все в равных условиях", - резюмировал премьер.Источник:https://censor.net.ua/n3096019
гарне пояснення - прохфесійне!
Это ж лично Гройсман в Киеве вентиль закручивает люмпенам в КГ.
вилкул в своем округе вентиль закручивает.
холопыизбиратели сидят в холоде да, кацап?
никто не спорит
"В 19 школах Каменского из-за отсутствия отопления ввели дополнительные каникулы"
я так зрозумів у ці проценти не входить. Є такі випадки, що краще помовчати, ніж не виправданно піаритись.
её бы давно приняла шаритэ
страна чудес у нас - кабмин занимается отоплением а рошенов скупает все что плохо лежит
и учит нас как жить - при том что всегда сидел при кормушке
а они такие неблагодарные - жуть