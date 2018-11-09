 Муженко: "Командирам и начальникам. Армия украинская - язык военного управления - украинский!"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице Генштаба ВСУ в Facebook.
"Командирам и начальникам. Армия украинская - язык военного управления - украинский!", - подчеркнул Муженко.
Как известно, 9 ноября в Украине отмечается День украинской письменности и языка.
може треба скинутися на підручники генералітету?!
але воно стоїть першим номером, але йде з запізненням!
Враховуючи, що оригінальна інформація українською мовою надходить першою за часом.
я за укр. язык, но не надо тут ещё про "армия, мову, веру"
на бигбордах тошнит
но чел же категоричен - проживаючи в Україні можна вивчити мову. А так --або ти тупий і недорозвинутий, або просто ненавидиш державу в якій проживаєш, а можливо і народився.
(Корольов, Глушко, Люлька....)
Напомнил.....
Таке враження, що у Вас з нею теж не дуже ...
У мене, наприклад, вища технічна освіта. Для нормального знання української мови мені вистачає шкільного курсу ( в російськомовній школі ! ).
Но это временно и преодолимо, было бы желание и цель.
В конце концов, никто никого не принуждает к украинскому языку в приватном общении.
Но чиновники, депутаты обязаны владеть гос. языком.
А в армии это даже жизненная необходимость, у врага будут проблемы с прослушкой наших военных. Враг это практикует.
Але це було досить давно. Зараз я часом навіть задумуюсь як те чи інше українське слово буде російською.)
Прийшов час армію украінізувати.
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- Хоботов, ты-то тут при чём?! " (с)
На українську потрiбно переходити поступово, навчаючи у вiськових учбових закладах нове поколiння офiцерiв українською, а не ламаючи людей на передку - там треба команди давати чiтко й швидко i якщо людина звикла думати росiйською - вiд неї команди українською будуть приходити повiльнiше.
Причина? Кацапы при перехвате плохо понимают о чем речь идёт. Это года с 15-го так, когда наши поняли, что их часто слушают. Знакомец служит в 25-ке, как и я русскоязычный, про это рассказывал ) Так, что не бзди, всё нормально будет.
Потрібно просто говорити і писати мовою, нехай іноді навіть з помилками, і тоді ситуація почне змінюватися, інакше буде нескінченна ходьба по колу...
Карл Маркс і той пісаў, што калі ты ня ведаеш мову той краіны, у каторай жывеш, то ты - альбо:
1. Турыст
2. Ідыёт
3. Акупант
То візы скончыліся, ідыёты! З акупантамі - зразумела што....