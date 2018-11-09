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Все про:армия (7191) украинский язык (604) Муженко (288)

 Муженко: "Командирам и начальникам. Армия украинская - язык военного управления - украинский!"

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Виктор Муженко по случаю Дня украинского языка напомнил командному и начальствующему составу украинской армии, что языком военного управления в ВСУ является украинский.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

"Командирам и начальникам. Армия украинская - язык военного управления - украинский!", - подчеркнул Муженко.

Муженко: Командирам и начальникам. Армия украинская - язык военного управления - украинский! 01

Как известно, 9 ноября в Украине отмечается День украинской письменности и языка.

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Источник: https://censor.net.ua/n3096018
 
   
 Топ комментарии
 
це добре!
може треба скинутися на підручники генералітету?!
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Думаю, що проживаючи в Україні можна вивчити мову. А так --або ти тупий і недорозвинутий, або просто ненавидиш державу в якій проживаєш, а можливо і народився. Всі країни захищають свою і дентичність, свою мову, культуру,а тільки рашка хоче, щоб був "руський мир", його мир. То чому українці на своїй землі немають такого права? На державних роботах, в обслуговуванні населення, в публічних заходах, ЗМІ--мова держави. А дома, приватні спілкуваннях---хоть на китайській,якщо вас хочуть чути і розуміти.
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Сайт украинский. Тролли кацапские
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це добре!
може треба скинутися на підручники генералітету?!
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так це є, тут)))
але воно стоїть першим номером, але йде з запізненням!
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Дивно еге ж?
Враховуючи, що оригінальна інформація українською мовою надходить першою за часом.
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На Цензорі навпаки, ця новина наприклад йде українською від 12.01, тоді як росіийською від 11.49
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Бутусов Юрий,вышлите инвесторам банковские реквизиты.Они скинуться пожелали.
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хоть бы тут не ввели "квоту 35%" на украинский язык.
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Думаю, що проживаючи в Україні можна вивчити мову. А так --або ти тупий і недорозвинутий, або просто ненавидиш державу в якій проживаєш, а можливо і народився. Всі країни захищають свою і дентичність, свою мову, культуру,а тільки рашка хоче, щоб був "руський мир", його мир. То чому українці на своїй землі немають такого права? На державних роботах, в обслуговуванні населення, в публічних заходах, ЗМІ--мова держави. А дома, приватні спілкуваннях---хоть на китайській,якщо вас хочуть чути і розуміти.
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Василий,ничего личного.Но Вы Юре Бутусову этот вопрос задайте.А по поводу языка,то во всех государственных учереждениях он должен быть только украинским,и никаким другим.Армия не исключение.А общаться между собой можем как угодно,на каких угодно языках.Главное,что бы понимали друг друга.
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расскажите это, что они тупые и недоразвитые, огромному кол-ву русскоязычных семей из Киева, Днепра,Харькова и других маленьких и больших населённых пунктов Украины, отцы, мужья, братья изкоторых с первых дней войны ДОБРОВОЛЬЦАМИ пошли на фронт и погибли, так и не выучив полностью укр. язык.

я за укр. язык, но не надо тут ещё про "армия, мову, веру"
на бигбордах тошнит
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Ну 10 команд українською невже так важко вивчити?
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не, ну если речь тока о командах))))
но чел же категоричен - проживаючи в Україні можна вивчити мову. А так --або ти тупий і недорозвинутий, або просто ненавидиш державу в якій проживаєш, а можливо і народився.
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может слегка прямолинеен...., а ты действительно не можешь выучить украинский язык? Муженко: "Командирам і начальникам. Армія українська - мова військового управління - українська!" - Цензор.НЕТ 6656
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Ну я знаю три мови, свою рідну українську , російську,німецьку ,а діти внуки по чотири мови, а дружина -росіянка--одну рашівську,хотя чудово розуміє українську. Головне БАЖАННЯ,
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Так Василь поки що і не начальник Генштабу, а крайнощі будуть завжди.
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не треба чіплятися за патріотизм на російський мові, і ділити Україну, то тупі совки не здатні вивчити мову.
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український
(Корольов, Глушко, Люлька....)
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У Муженко,в армии?Сомневаюсь.Скорей расейский с их обычным "чего изволите хозяин?"
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как скажешь шикаладный пусть буду троллем кацапским,хотя живу с рождения в украине 35 лет уже
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Вот Васыль и поговорили.Заметьте,тролем кацапским,не я Вас называл.
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й що за 35 років не змогли вивчити що пишеться Україна а не україна?!
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Писати Україна з маленької літери це принципово чи просто прояв не поваги до нашої країни?
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Треба було не окуповувати Україну в свій час, була би техніка НАТО вже років 50.
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А если "совецкая",так сразу "расейская",ватничек? А может она киргизская.
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Украина была частью СССР. В чем проблема?
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А где он был когда под Илловайском гибли русскоязычные добробаты а волынские бригады и тернопольский батальон драпали?
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Ті, хто воювали за Україну, проти українскої мови в армії?
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А те кто охраняли взорванные военные склады с боеприпасами на два лимона $,"вони украiнську розумiли?"Надо проверить,кто не розумiл наказать.
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"не розумiл"

Таке враження, що у Вас з нею теж не дуже ...
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Согласен.Украинским владею погано,с ошибками.Чего и стыжусь и не стесняюсь в этом признаться.Такое впечатление,что здесь собрались одни лингвисты и учителя.
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Тоді ок, просто виглядало чк навмисне знущання над мовою, бажання вчитись це добре.
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Та ну... Думаю, що зараз тут немає жодного "чистого" лінгвіста.
У мене, наприклад, вища технічна освіта. Для нормального знання української мови мені вистачає шкільного курсу ( в російськомовній школі ! ).
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Я вам більше скажу, навіть деякі професора філологи розходяться в деяких випадках застосування окремих слів чи виразів, в українській мові набагато більше слів ніж в російській, інода занадто.
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Теж не лінгвіст, але у множині писати "професора" замість "професори" - часом не русизм ?
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Алла.Ну у Вас наверное учителя были хорошие.А я учился еще при Советском Союзе в городе Харьков,где всех украиномовных, в большинстве своем из села,называли "быдлом", и разговаривать на украинском,считальсь "не престижно",ну мягко говоря.И каждый день ,начиная со школы,потом институт,за тем работа на заводе по ушам ездила совковая,коммнунистическая пропаганда.Пятнадцать республик,во главе с вяликим русским народом.И только ,когда узнал правду о голодоморе,сталинских лагерях и прочих "прелестях" советской жизни,пришло отвращение к коммунистам,совку и всему советскому.Но только уже тогда языком было не когда заниматься,детей надо было кормить и семью.А сейчас наверное поздно,после пятидесяти,мозг лучше работать не становится.Ну если ты не Стивен Хокинг.
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Мне помогает то, что я одинаково активно использую и русский, и украинский язык в работе и вне работы. Я знаю, какой дискомфорт испытывают русскоязычные люди, которые решают перейти с русского языка на украинский. Даже имея 5 баллов в школе по украинскому языку, дискомфорт при переходе на украинский в повседневной жизни был.
Но это временно и преодолимо, было бы желание и цель.
В конце концов, никто никого не принуждает к украинскому языку в приватном общении.
Но чиновники, депутаты обязаны владеть гос. языком.
А в армии это даже жизненная необходимость, у врага будут проблемы с прослушкой наших военных. Враг это практикует.

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Алла.Не знаю про армию,попасть туда уже не смогу и по возрасту,и по состоянию здоровья,но в быту,телевидение,новости,фильмы наконец -украинский язык более приятный,мелодичный,любимый,может это пафосно звучит.Но это так.А музыка.Рашен музык слушать без отвращения не получается.Так кто эту фуйню крутит,в особенности по телеку разные музТВ.Мультфильмы смотреть с украинсим переводом,одно удовольствие.Один спанч боб чего стоит.Но выйдешь за дверь квартиры,наступает другой быт,словно другая реальность.Общение со старшими.Что мне им сказать,поучать или читать мораль о языке?Учить надо молодежь,на них вся надежда.И это нормально.
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Пані Алло, направду не знаю який дискомфорт відчувають російськомовні українці при переході на державну мову, але те, що такі люди більш правильно нею спілкуються то це факт, який наочно можна побачити на прикладі Олега Іванова, Дениса Казанського, Павла Казаріна та багатьох інших українців Донбасу які переїхали після окупації в Київ та інші міста.
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В мене особисто дискомфорт був тільки в тому, що українською часом доводилось добирати слова, проскакував російський варіант вимови схожих за написанням, але різних за вимовою слів. Таких як "газета".
Але це було досить давно. Зараз я часом навіть задумуюсь як те чи інше українське слово буде російською.)

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Дійсно.
Прийшов час армію украінізувати.
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У Цензора є українська версія, але там мало кацапських тролів у зв"язку з будовою нижньої щелепи. Муженко: "Командирам і начальникам. Армія українська - мова військового управління - українська!" - Цензор.НЕТ 7817
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"- Независимые умы никогда не боялись банальности!
- Хоботов, ты-то тут при чём?! " (с)
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Питання до Муженка Як буде українською - "Грохот взрывов складов боеприпасов".
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кто скажет, как команда "кругом" на украинском?
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Дивлячись для кого, якщо брати аналогію з "щастить" і "шастать", то для першого випадку так і буде "кругом", а для другого - слово пов"язане з пішою еротичною прогулянкою. Муженко: "Командирам і начальникам. Армія українська - мова військового управління - українська!" - Цензор.НЕТ 7610
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да он науправлялся уже своим языком. если офицер дебил - то неважно на каком языке команды отдает.
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Росіян в донбасі нєт,заряджаєм кулемет...
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Ой дууурень...нащо ото у вiйську мовний раздрай влаштовувати???
На українську потрiбно переходити поступово, навчаючи у вiськових учбових закладах нове поколiння офiцерiв українською, а не ламаючи людей на передку - там треба команди давати чiтко й швидко i якщо людина звикла думати росiйською - вiд неї команди українською будуть приходити повiльнiше.
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Никто никого не ломает. На передку часто даже русскоязычные пытаются говорить на мове...
Причина? Кацапы при перехвате плохо понимают о чем речь идёт. Это года с 15-го так, когда наши поняли, что их часто слушают. Знакомец служит в 25-ке, как и я русскоязычный, про это рассказывал ) Так, что не бзди, всё нормально будет.
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Багато донбасят добре знають мову, особливо з сільскої місцевості .
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Буков.Мой отец с Донецка,ему сейчас 77 лет,как его переучить на украинский?Такие как он и я украинский понимаем,но разговариваем плохо с ошибками.И это не есть хорошо,это плохо.Но батя десять лет в забое пропахал,потом завод в Харькове и так до пенсии,так что не Вам его учить,тем более оскорблять.Как Вам слово рагуль,подходит?
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Интересно,а на каком языке в Канаде в армии команды раздают,на английском или французском?Или в Бельгии,там вообще по моему три языка(с количеством могу ошибаться).
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Англійською, справа в тому що навіть Квебек розуміє англійську, цієї проблеми в Європі не існує, це тільки наша пострадянська проблема.
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это только русскочелюстные не в состоянии выучить другой язык
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В Бельгии реально два языка: французский и голландский, а немецкий хотя и официальный, но это язык небольшого меньшинства. В бельгийских ВС стараются создавать подразделения или даже части по языковому принципу: франко-язычные и голландо-язычные. Но офицеры в звании от капитана и выше обязаны знать оба языка и как минимум уметь свободно общаться с коллегами на военно-профессиональные темы. Ну и плюс к тому все офицеры обязаны свободно владеть английским в рамках профессионального общения, чтобы иметь возможность взаимодействовать с офицерами из ВС других стран НАТО. Примерно такая же ситуация в Швейцарии: подразделения по языковому принципу, но все офицеры обязаны владеть как минимум немецким и французским в профессиональной сфере. В трехязычном Люксембурге в армии командный и рабочий язык французский, хотя в быту больше используется люксембургский (в сущности диалект немецкого).
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На английском. Наши "рыги" спрашивали когда-то министра обороны про это. Мол, три языка, ля-ля-ля.. Он ответил чётко:" Обороноспособность важнее! Только на английском"
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у нас уже свинособаки на командовали, хватит!...
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Когда было семь хвыль мобилизации никого не спрашивали знает он мову или нет. Ни рядовых ,ни офицеров
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Я корінний киянин багатьох поколінь,пережив різні періоди,але і сьогодні дивуюсь тим людям,я кі чудово володіють українською мовою,але чомусь розмовляють більше російською і головне навіть розмовляючи українською--переходять з співрозмовником (який говорить російською ) на його мову, а потім узнають ,що обоє її чудову знають і володіють. А я вважаю,що в Україні говори на укр. мові і твій співрозмовник перейде на неї, або буде намагатись її вчити. Це нам "технарям" раніше було тяжко це робити. А зараз коли молодь ,майже, вся вчила і вчить укр. мову.
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Я тебе поясню - по украински я говорю медленнее, потому что всё время думаю о том, дабы не ляпнуть какой-нибудь русизм. Плюс проблема терминологии. А по русски как-то сподручнее....
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Навіть для мене, україномовного, аналогічно іноді. Це від того, що інфопростір навколо нас переважно російськомовний.
Потрібно просто говорити і писати мовою, нехай іноді навіть з помилками, і тоді ситуація почне змінюватися, інакше буде нескінченна ходьба по колу...
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Василий.Вот я понимаю украинский,но сказать,что я его знаю-это было бы слишком не красиво,по отношению к украинскому языку.Как то раз в аэропорту Пекина я бегал по терминалу,пытался разменять деньги.Подходил ко все подряд и на ломаном английском спрашивал "ченьч мани?",и один мне ответил:"Да говори уже на русском,не порти язык".Это оказался украинец со Львова.Он понял,что я с Украины,но попросил общаться на том языке,на котором у меня лучше получается,который я лучше знаю.И не было у нас ни кахих проблем с общением.Тем более упреков,что говорю с ним не на украинском
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Штукатурку или беспесчанку делать тебе это не мешает? Если заказчик с тобой на русском, то что? Отказываешься от оплаты? Да? Тогда приходи ко мне.
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Забодали вже з цими мовами! Тільки б попіаритися! Хоча, здавалося б -Чого простіше держава-Україна, державна мова-українська! Мова спілкування-вибирай, яку хочеш, що б тебе розумів співрозмовник! Все! А закон потрібно було прийняти один, ще в 1992 році - про держ.службу-ні володієш державною мовою - нафіг з поля! Який з людини УКРАЇНСЬКИЙ держслужбовєць, чиновник, депутат, поліцейський, якщо йому впадлу навіть за 10 років державну мову вивчити? Який з нього к бісу патріот, якщо він зневажає мову і культуру держави, якому він, нібито хоче служити ?! Тоди б і всяких бойків і вілкулів поменшь б у владі було...
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Усялякія маскалі ды ватнікі прад'яўляюць прэтэнзіі ўкраінцам, за тое што яны не ведаюць украінскае мовы! А што вы рабілі десяцігоддзямі ва Ўкраіне? Чаму не паважалі мову і культуру той краіны, у якой жывяце?

Карл Маркс і той пісаў, што калі ты ня ведаеш мову той краіны, у каторай жывеш, то ты - альбо:

1. Турыст
2. Ідыёт
3. Акупант

То візы скончыліся, ідыёты! З акупантамі - зразумела што....
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Воно то так. Проблема токо в том, шо в українській мові с оружейной терминологией беда-бедная и темень беспросветная.
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Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://gg.gg/blodoka
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Так шо? Мат отменили? А како ж командувать, мля?
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Поділюсь спогадами. Закінчив українько-мовну школу, При підготовці до вступу в ВУЗ за 1.5м. "перевчив--хімію, фізику, іноз.м. на російські терміни (тоді було 5 єкз. на технічні факультети) було важко це робити, але це було потрібно. бо в ВУЗІ-російськомовне викладання, ну в подальшому все --поїхало скрізь все російське мовне. Дружина росіянка. Але після закону ківалова--колісниченко,про мову--принципово відмовився від російсько-мовного спілкування. До речі так зробило багато моїх знайомих, і депутатів ВР,а особливо після нападу рашкі. Перехід болючий, дуже,але сила волі допомагає І не боюсь,що іноді вживаю не українські терміни головне БАЖАННЯ Це можна зробити і в дуже похилому віці --сужу по собі. Успіху ВСІМ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМуженко: "Командирам и начальникам. Армия украинская - язык военного управления - украинский!"
 
 
 
 
 
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