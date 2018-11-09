 Муженко: "Командирам и начальникам. Армия украинская - язык военного управления - украинский!"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

"Командирам и начальникам. Армия украинская - язык военного управления - украинский!", - подчеркнул Муженко.

Как известно, 9 ноября в Украине отмечается День украинской письменности и языка.

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