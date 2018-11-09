 "Это преступление будет наказано", - Турчинов о "выборах" на оккупированных территориях

По словам Александра Турчинова, эти преступные действия, осужденные всеми ведущими странами мира, "являются грубым нарушением и полной дискредитацией Минских соглашений, а также попыткой российского агрессора усилить свой контроль над оккупированной территорией", сообщили в пресс-службе СНБО.
"Правоохранительные органы Украины выявят всех организаторов и участников этих псевдовыборов, и они будут неизбежно привлечены к уголовной ответственности", - сказал он.
Турчинов напомнил, что согласно законодательству Украины, участие в организации и проведении фейковых выборов на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей подпадает под действие таких статей Уголовного кодекса Украины:
статья 109. Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества);
статья 110. Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненно с конфискацией имущества);
статья 110-2. Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества);
статья 111. Государственная измена (предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества);
статья 114-1. Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований (предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет) .Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что кроме указанных статей, организаторы этих фейковых выборов и те, кто принимают в них участие, могут также быть привлечены к уголовной ответственности по другим статьям, предусматривающим длительные сроки лишения свободы и конфискации имущества. Это, в частности, статьи 158, 159-1, 161, 170, 255, 256, 258-3, 258-5, 260, 293, 295, 332-1, 338, 340, 341, 353, 436, 436-1 Уголовного кодекса Украины.
"Хочу заверить всех причастных к проведению этих преступных мероприятий о безосновательности надежд избежать ответственности за свои действия. Предупреждаю, что у вас есть только один шанс - вовремя остановиться и не участвовать в преступлении", - сказал он, подытожив, что "временно оккупированные Донбасс и Крым были и будут неотъемлемой частью Украины!"
комму социадебилизм..
не платят и не собираются платить.
Так что прекращать нечего.
Господи, люди, политики, граждане, да поймите же, там нет свободы не то чтобы выбрать и проголосовать (даже мертвые и выехавшие обязаны и должны ходить на выборы), там нет свободы, чтобы жить. Ни в «законах», ни в самих людях. Даже территории там отравлены, что говорить о внутреннем мире людей.
Нам нужно это все знать, чтобы понять и принять единственное правильное решение- поражение в правах, жителей оккупированных районов Донбасса и Крыма, оставшихся в оккупации. Иначе, мы не построим государство. Они так и будут тянуть нас в совок. А «члены избирательных комиссий» Донбасса, так и будут тасовать «выборы» под своих, нужных, и обещающих реванш, па-багатому, гречку, ну, хоть что-нибудь.
К мертвым не обращаюсь. Верю, они видят с неба все, и, возможно, сделают свой выбор там, распределяя новоприбывших «наварасов» в лучшие места Ада.
Не "жителей, оставшихся", а граждан Украины, которых своя страна бросила на тех территориях. Или людям переехавшим с тех территорий выделят жилье вместо утраченного? Или их там возьмут на равноценную работу? Нет и нет. Люди едут на Украину, маются там по квартирам съемным и потом возвращаются домой, так как на Украине они никому не нужны.
Эти выборы - ПРЯМОЕ НАРУШЕНИЕ минских соглашений и реально бонус для Украины!
А ФОРМАЛЬНО конечно нужно повозмущаться!
Кааааак стрАшна!!!!….а когда будет наказано преступление по сдаче Крыма???
Турчинову - респект!
Во попал совкоскот дамбацкий! Организаторам совковыборов в ОРДЛО-ХУЙЛО похй, а вот тупым дамбацким совкопенсам нет. У тех дамбацких предателей, у кого уголовки за плечами не было - ездил из милости Украины за своей просраной пенсией к фошистам
А че теперь делать будут?? На карандаш там весь скот взяли - кто участвовал, голосовал, отпечатки пальцев
Поедет теперь упорок за пенсией и ку-ку - очутится в СИЗО по тяжелым статьям и на свободу выйдет уже вперед ногами т. к. срока там большие и хй пенсы их досидят.
А тех, кто дал приказ не защищать?