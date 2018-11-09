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 Политика Украины
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 "Это преступление будет наказано", - Турчинов о "выборах" на оккупированных территориях

В связи с попыткой российской оккупационной администрации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей провести так называемые "выборы", Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины напомнил всем, кто принимает участие в организации и проведении этих фейковых преступных мероприятий и стоит за ними, о неизбежной ответственности.

По словам Александра Турчинова, эти преступные действия, осужденные всеми ведущими странами мира, "являются грубым нарушением и полной дискредитацией Минских соглашений, а также попыткой российского агрессора усилить свой контроль над оккупированной территорией", сообщили в пресс-службе СНБО.

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"Правоохранительные органы Украины выявят всех организаторов и участников этих псевдовыборов, и они будут неизбежно привлечены к уголовной ответственности", - сказал он.

Турчинов напомнил, что согласно законодательству Украины, участие в организации и проведении фейковых выборов на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей подпадает под действие таких статей Уголовного кодекса Украины:
статья 109. Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества);
статья 110. Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненно с конфискацией имущества);
статья 110-2. Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества);
статья 111. Государственная измена (предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества);
статья 114-1. Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований (предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет) .Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что кроме указанных статей, организаторы этих фейковых выборов и те, кто принимают в них участие, могут также быть привлечены к уголовной ответственности по другим статьям, предусматривающим длительные сроки лишения свободы и конфискации имущества. Это, в частности, статьи 158, 159-1, 161, 170, 255, 256, 258-3, 258-5, 260, 293, 295, 332-1, 338, 340, 341, 353, 436, 436-1 Уголовного кодекса Украины.
"Хочу заверить всех причастных к проведению этих преступных мероприятий о безосновательности надежд избежать ответственности за свои действия. Предупреждаю, что у вас есть только один шанс - вовремя остановиться и не участвовать в преступлении", - сказал он, подытожив, что "временно оккупированные Донбасс и Крым были и будут неотъемлемой частью Украины!"

Источник: https://censor.net.ua/n3096015
 
   
 Топ комментарии
 
Ненужно их пугать статьями. Просто после выборов прекратить выплату пенсий и социальных выплат. Перекрыть все, что только можно.
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ежам пох,они скоро под гармошку,буфет и красные флаги шагнут в очередной комму социа дебилизм..
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щеконадуватель вылез,счас будет стращать рашку своими бровками
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Их уже Бог наказал срюським миром , пусть веселятся предатели и коллаборанты, пока не вымрут , как мамонты !
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А нас Бог наказал демагогами, коллаборантами и коррупционерами, как Турчинов и Порошенко.
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Что-то мало статей Турчинов перечислил. Таким количеством статей террористов не испугаешь. Миллион надо!
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Ненужно их пугать статьями. Просто после выборов прекратить выплату пенсий и социальных выплат. Перекрыть все, что только можно.
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Разумное и здравое предложение - лучше и не придумать
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Пенсии и всякие выплаты жителям тех территорий никогда не платили,
не платят и не собираются платить.
Так что прекращать нечего.
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Овечка в волчьей шкуре, в 2019 году украинцы поменяют власть которая ставит доллар своей религией и выберут националистов или того кто может дать отпор россии.
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Это наивный детский лепет или осознаная провокация
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Самое главное сейчас предупредить ,всех голосующих,что в следующий их приезд в Украину за дешевыми продуктами, пенсией или соц.выплатой их радостно встретит следователь с прокурором! А списки этих голосующих и-отов очень скоро продадут их соплеменники за бутылку гнилухи,и они будут находится на пропускных кпп.
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свободы.

Господи, люди, политики, граждане, да поймите же, там нет свободы не то чтобы выбрать и проголосовать (даже мертвые и выехавшие обязаны и должны ходить на выборы), там нет свободы, чтобы жить. Ни в «законах», ни в самих людях. Даже территории там отравлены, что говорить о внутреннем мире людей.

Нам нужно это все знать, чтобы понять и принять единственное правильное решение- поражение в правах, жителей оккупированных районов Донбасса и Крыма, оставшихся в оккупации. Иначе, мы не построим государство. Они так и будут тянуть нас в совок. А «члены избирательных комиссий» Донбасса, так и будут тасовать «выборы» под своих, нужных, и обещающих реванш, па-багатому, гречку, ну, хоть что-нибудь.

К мертвым не обращаюсь. Верю, они видят с неба все, и, возможно, сделают свой выбор там, распределяя новоприбывших «наварасов» в лучшие места Ада.
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...поражение в правах, жителей оккупированных районов Донбасса и Крыма, оставшихся в оккупации.

Не "жителей, оставшихся", а граждан Украины, которых своя страна бросила на тех территориях. Или людям переехавшим с тех территорий выделят жилье вместо утраченного? Или их там возьмут на равноценную работу? Нет и нет. Люди едут на Украину, маются там по квартирам съемным и потом возвращаются домой, так как на Украине они никому не нужны.
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Да вы уже наказывали крыс с крымнаша за подобные преступления... Очень грозное наказание!
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Непонятен скепсис зрадаботов по этому поводу. Под расстрельный сисок попадют все члены изберокомов, а это не так уж мало. Очко не железное...
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И куда этот список теперь можно засунуть? Или вы думаете, что члены "избиркомов" приезжают на подконтрольную Украине территорию? Нет, может какой-то один идиот и нашелся бы, но на его счастье, Турчинов его предупредил.
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а ты спроси у артистов из паРаши, почему они так воют попа в этот список.
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а при чем артисты из раши к этому списку? Да и артисты не сильно они воют. Скорее просто себе бонусы среди ватной публики зарабатывают, мол, смотрите, нас Украина в списки внесла, значит, хороший товар, надо брать.
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сам узнаешь, кода у тебя будет перспектива ездить только в сибирь
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Ну, я в Сибирь вряд ли поеду, я как-то опасаюсь из Украины в Россию ездить, да и не хочу оккупантов посещать.
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тогда тебе будет трудно поянять, какя это радость для членов фиктивного изберкома лугандона
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Мне действительно трудно тебя понять. Зачем им ездить в Сибирь, если они могут поехать в Крым, Сочи, Турцию, Египет, ЕС, США, да куда угодно, кроме Украины. А в Украину они и так, и до этих "выборов" не выезжали. Неужели ты не понимаешь, какую чушь пишешь?
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Что я на этом сайте должен найти, чтобы подтвердить, что эта демагогия Турчинова как-то повлияет на организаторов выборов? Кстати, после внесения туда противников режима Порошенко, этот сайт потерял всякую объективность и смысл.
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там увидишь своих бартьев по разуму, которые сегодня локти кусают и орут - ЗА ЧТО!????
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А что, в Миротворце имеется интерактивная связь и форум, где пособники оккупантов могут поорать? Они, скорее, твои братья по разуму, раз ты пишешь такую чушь.
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они орут везде где, касатся их бизенеса в Европе.
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Ты мне не ответил, в Миротворце есть форум, где коллаборанты могут поорать? У учительницы из Луганска, которая была членом этого "избиркома" есть бизнес в Европе?
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Как вы правильно указали, "очко не железное", поэтому растянется, и туда весь список поместится.
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Та, глядя на вчерашние сакнции от минфина США, я уже боюсь предположить, какие новые санкции будут введены. На трёх вахтеров, две школы и девять подъездов шести пятиэтажек?
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Млять! Вы что, не понимаете, что Пастор шутит?
Эти выборы - ПРЯМОЕ НАРУШЕНИЕ минских соглашений и реально бонус для Украины!
А ФОРМАЛЬНО конечно нужно повозмущаться!
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это не формально, а очень даже предметно. Поездка только на Калыум мало кого радует.
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....это преступление будет наказано...…
Кааааак стрАшна!!!!….а когда будет наказано преступление по сдаче Крыма???
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потерпи до Гааги, сам увидишь как твой хуйло будет болтаться на веревке.
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уже есть наметки на Гаагу? в каком столетии???
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Паніка в середовищі сєпарів і колаборантів досягла навіть Цензора..😁😁😁

Турчинову - респект!
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Ха-ха!!! "Цей злочин буде покарано", - Турчинов про "вибори" на окупованих територіях - Цензор.НЕТ 632
Во попал совкоскот дамбацкий! Организаторам совковыборов в ОРДЛО-ХУЙЛО похй, а вот тупым дамбацким совкопенсам нет. У тех дамбацких предателей, у кого уголовки за плечами не было - ездил из милости Украины за своей просраной пенсией к фошистам
А че теперь делать будут?? На карандаш там весь скот взяли - кто участвовал, голосовал, отпечатки пальцев "Цей злочин буде покарано", - Турчинов про "вибори" на окупованих територіях - Цензор.НЕТ 632
Поедет теперь упорок за пенсией и ку-ку - очутится в СИЗО по тяжелым статьям и на свободу выйдет уже вперед ногами т. к. срока там большие и хй пенсы их досидят.
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Рашка вже визначила хто переможе на виборах в лугандоні це буде Пушилін, якого підтримує Сурков, нафіга той цирк?
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Пенис Душилин для этого и куро**** ба захарку отправил в рай от ху***ла 😂
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А как ты их накажешь? Пальчиком погрозишь?
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Открою еще больше пунктов пропуска !
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Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://gg.gg/blodoka
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Всех участников выборов из Крыма посадили?
А тех, кто дал приказ не защищать?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это преступление будет наказано", - Турчинов о "выборах" на оккупированных территориях
 
 
 
 
 
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