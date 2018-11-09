 Я обеспокоен заявлениями руководства "Укрпочты". В этой вакханалии с космическими зарплатами я поставлю точку, - Гройсман

Об этом Гройсман заявил во время Часа вопросов к правительству в ВР, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я обеспокоен. Как это руководитель украинской компании выходит в информационное пространство и говорит о том, что он не будет доставлять пенсии с 1 января. Я был абсолютно полностью категорически обескуражен этим. Потому что я считаю, что государственный менеджер не имеет права выходить с такими, мягко говоря, непродуманными заявлениями. Сейчас ко мне подходят депутаты и говорят, что он собирается в сельской местности закрывать почту и не давать никакой альтернативы. Это категорически неприемлемо. Я хочу все-таки понять, сколько стоит сегодня доставка пенсии, потому что вместе с пенсией они доставляют и продукты питания, и прессу, и что-то другое и за это тоже берут деньги", - заявил Гройсман, отметив, что он поручил соответствующим службам выяснить, является ли цена "Укрпочты" на доставку пенсии объективной, или завышенной.

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"Контракты с руководителями государственных компаний подписаны, и я не могу сейчас в них вмешиваться, чтобы их пересматривать, но точно могу сказать, как только эти контракты завершатся, в этой вакханалии с этими космическими заработными платами я поставлю точку. Ни один контракт мною не будет подписан на тех же условиях, которые они имеют сегодня. Миллионные, десятимилионные премии – это просто недопустимо. Рыночная зарплата хорошо, но рыночная, а не заоблачная зарплата, которую сегодня получают как фантастику, а не как это есть на рынке", - добавил Гройсман.