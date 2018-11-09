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Все про:зарплата (1791) пенсия (1774) Укрпочта (104) Гройсман (4409)

 Я обеспокоен заявлениями руководства "Укрпочты". В этой вакханалии с космическими зарплатами я поставлю точку, - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман раскритиковал некоторые заявления руководства "Укрпочты", а также пообещал впредь не подписывать контракт с чиновниками, которыми предусмотрены огромные премии и зарплаты.

Об этом Гройсман заявил во время Часа вопросов к правительству в ВР, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я обеспокоен. Как это руководитель украинской компании выходит в информационное пространство и говорит о том, что он не будет доставлять пенсии с 1 января. Я был абсолютно полностью категорически обескуражен этим. Потому что я считаю, что государственный менеджер не имеет права выходить с такими, мягко говоря, непродуманными заявлениями. Сейчас ко мне подходят депутаты и говорят, что он собирается в сельской местности закрывать почту и не давать никакой альтернативы. Это категорически неприемлемо. Я хочу все-таки понять, сколько стоит сегодня доставка пенсии, потому что вместе с пенсией они доставляют и продукты питания, и прессу, и что-то другое и за это тоже берут деньги", - заявил Гройсман, отметив, что он поручил соответствующим службам выяснить, является ли цена "Укрпочты" на доставку пенсии объективной, или завышенной.

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"Контракты с руководителями государственных компаний подписаны, и я не могу сейчас в них вмешиваться, чтобы их пересматривать, но точно могу сказать, как только эти контракты завершатся, в этой вакханалии с этими космическими заработными платами я поставлю точку. Ни один контракт мною не будет подписан на тех же условиях, которые они имеют сегодня. Миллионные, десятимилионные премии – это просто недопустимо. Рыночная зарплата хорошо, но рыночная, а не заоблачная зарплата, которую сегодня получают как фантастику, а не как это есть на рынке", - добавил Гройсман.

Источник: https://censor.net.ua/n3096014
 
   
 Топ комментарии
 
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Я обеспокоен заявлениями руководства "Укрпочты". В этой вакханалии с космическими зарплатами я поставлю точку, - Гройсман - Цензор.НЕТ 101
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как и с нафтогазом? Мама с США уже получила материальную помощь от сына кобелева.
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Слышали уже....
И не один год......
А Васька слушает да ест !
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Потрібно терміново змінити керівника з ЗП в 333000грн.Він навіть не знає що відправлення йдуть 2-3 неділі і більше, влітку в відділеннях працівники від жари плавляться, зимою заробляють туберкульоз від сирості і холоду, квитанції пишуться вручну, ніякої оргтехніки, комп'ютера музейного віку. Без перебільшення можна сказати, керує Укрпоштою правопорушник (преступник).А потурає йому той же кабмін,який здатний тільки на балачки...
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куда 3 недели идут отправления - на южный полюс что ли? я посылаю посылки на другой конец страны раз в месяц уже лет пять, и в последнее время посылка идет также как и в НП - 2-3 дня.
Хватит врать, кацапы.

туберкулез - не от холода заводится, придурок.

квитанции печатают на компе, причем уже не пишешь сам квитанции, а уже год как диктуешь, как в НП - адрес, телефон, правда еще индекс получателя - и все. Потом квитанцию тебе распечатывают. проверил - и все.

хватит брехать, кацапы. Вы путаете с вашей сраной Почтой России.
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Гройсман зі Смілянським влаштували єврейські розбірки, мабуть Гонту й Залізняка забули?..
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Ніхто не забутий , ніщо не забуто . В них Хмельницький ворог №1 , а потім як не дивно М.В.Гоголь за розділ в "Тарасі Бульбі" , де яскраво описано вплив павука-корчмаря на становище жителів навколишніх сіл і містечок .
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ничтожества, что чиновники, что министры, что депутаты, что президент!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ обеспокоен заявлениями руководства "Укрпочты". В этой вакханалии с космическими зарплатами я поставлю точку, - Гройсман
 
 
 
 
 
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