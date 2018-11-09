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Все про:Австрия (392) шпионаж (731) Кнайсль Карин (10)

 Глава МИД Австрии Кнайсль отменила визит в РФ из-за пойманного полковника-шпиона

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила запланированный на 2-3 декабря визит в Российскую Федерацию из-за задержания экс-полковника австрийской армии по подозрению в работе на российскую военную разведку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на местные СМИ.

В них отмечается, что прокуратура расследует дело бывшего полковника австрийской армии, который в течение 20 лет службы шпионил для Главного разведывательного управления ГШ ВС РФ. Военный собирал данные об австрийских военно-воздушных силах, артиллерийских системах, расстановке сил, и передавал информацию о конкретных высокопоставленных офицерах Австрии. Контактировал шпион со своим российским куратором "Юрием". За свою работу получил около 300 тыс. евро.

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, узнав вечером в четверг от министра обороны об инциденте, сразу отменила свой запланированный визит в Россию. Также в министерство был вызван представитель российского посольства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин посетил свадьбу главы МИД Австрии Кнайсль перед встречей с Меркель. ОТВРАТИТЕЛЬНЫЕ ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3096013
 
   
 Топ комментарии
 
Обставляют "волка", охотники, "флажками"...
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Ветренная бабенция. Поматросила хуйло и бросила Глава МИД Австрии Кнайсль отменила визит в РФ из-за пойманного полковника-шпиона - Цензор.НЕТ 290
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Обставляют "волка", охотники, "флажками"...
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А его мама своё чадо в детстве другим представляла...

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Пока будут такие охотники, как эта дама... Да и таких в Европе более чем дохрена...?(Италии, Испании, Германии и т.д.) Пока и будет все в таком бардаке.
Больше чем уверен, ей чихать на эту ситуацию. Просто нельзя перед электоратом, переходить определенную черту. (ехать к сцарюмосковскому).
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Вот именно... ЕЙ - плевать на ситуацию... Но кресло - дороже...
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Текст тоста на бумажечке написал, читал с выражением, танцевал, как пионер "два притопа- три прихлопа", козачий хор приволок с самоваром. Блин, все напрасно.
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- А тот, иностранец, прямо с ума сходил, посылал ей букеты, конфеты и фильдеперсовые чулки. (с)
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розборки між фсб та гру продовжуються?
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Кацапы гениальны в своем идиотизме, зачем было трогать лояльную к россии Австрию, ради данных про миграционный кризис и состояние австрийской артиллерии .
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хотя это просто может только одного пока вычислили.
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Понятно что он не один, соглашусь с автором сверху, похоже на подставу ФСБ, непонятно правда каким образом фсбшники узнали личность грушного агента, но если с 90-х он там, то вполне возможно, тогда ГРУ почти уничтожили ну и списки хапнули и держали при себе .
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Та вони уже зараз почали "гризтися" за фінансові потоки, між собою, ГРУ і ФСБ...От тобі і "підстава"...
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Оттуда же, откуда британцы узнали про Петрова-Чепигу. Там же паспорта выдавались стопкой, со сквозной нумерацией и пометкой в базе данных "секретно". Думаю, можно не напоминать, что вся база данных бритам обошлась в 25 евро.
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#четырегодапрошло, а они только обнаружили шпиона...
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в кацапів з Австрією непогані відносини... Були )).. То не дуже і цікавились мабуть, а можливо навіть і в курсі були, у рамках, так би мовити взаємної безпеки. То напевно щось змінилось на шахівниці, як про це вголос заговорили навіть австрійці.
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Давление и время...
Именно стойкость Украины дала возможность осмыслить действия паРаши...
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Ветренная бабенция. Поматросила хуйло и бросила Глава МИД Австрии Кнайсль отменила визит в РФ из-за пойманного полковника-шпиона - Цензор.НЕТ 290
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Все. Танців не буде. Доведеться тепер пуйлу танцювати самого себе лівою рукою..😁😁😁
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Хуйло завербовал эту дуру тепрь ей кранты... Глава МИД Австрии Кнайсль отменила визит в РФ из-за пойманного полковника-шпиона - Цензор.НЕТ 9209
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Так шо, Хуйло зря с ней лабутенами шаркал?!!!😂
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Фу, блин.... а так плясала, так плясала.
Интересно, она вовку не оставила свечку подержать?
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Зря, потанцевала бы поближе, он бы и забрал бы оттуда своих
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Наоборот... Он-бы туда их ещё больше напихал...
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Симпатичная девчушка. Не ко всякому министру на свадьбу съезжаются такие высокие гости. Может она тоже?
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Ха-ха.
мокселям і тут на хвіст наступили.
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Старая, жирная и пафосная Европа... вдруг прозрела!? Ее танцуют и траХ.ают, а она покупает газ и свою мнимую неприкосновенность? Ничего, наступит время, когда грязный руSSкий сапог пройдется по холенной евромордочке и она заблеет о помощи к США. Но теперь Штаты стали умнее. И въебут как Европе (по счетам)... так и руSSофашистам (по яйцам).
Всему свое время. Храни Боже Америку и Украину!
Всем хорошего дня, я пошел спать
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А как вовремя выявили шпиона! И визит закрылся. Похоже, в приличных странах стало трендом москалей мордой в кучу ими же наложенную тыкать. Так держать!
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Семнадцать мгновении осени.Путин под видом свадьбы в Австрии,был на встрече со своеи женои (резидентом),с которои не виделся 10 лет.Даже смог потанцевать,помацать.Не то что Штирлиц,только лицезрел.
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Куда ехать? Тут танцевальный марафон только начинается😅 Может и Кнайсель ещё раз станцует, только уже в другом месте.
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Пригласите его на свадьбу. Он же вас пока не убивает, только собирает сведения.Это же он нас, украинцев убивает, потому, что мы рядом с ним. Подождите, он до вас также доберется, если уже через ваших дебилов предателей не добрался.
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Зате добряче потанцювала свого часу з чортом мацковським...
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Обидно за австрийку! Так напрягалась, когда Путина на свадьбу позвала, а он ей ответил черной неблагодарностью - свинью (шпиона) подложил!
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Европейцы постоянно пытаются вступить в отношения с мордором, тем самым себя же дискридетируют
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инфантильная старуха нашла кого на свадьбу пригласить, ума лопата
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Что, ещё не поняли что значит дружить с запоребьем в общем и плешивым гомункулом в частности?...))))
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Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://gg.gg/blodoka
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Попрыгунья-стрекоза протрезвляется после бала....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГлава МИД Австрии Кнайсль отменила визит в РФ из-за пойманного полковника-шпиона
 
 
 
 
 
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