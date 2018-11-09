EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины
  4838  60
Все про:МИД (4780) Москва (2546) Рудьковский (291)

 Рудьковский удерживается в московском СИЗО. Посольство обратилось в СК РФ о встрече с ним

Посольство Украины в Российской Федерации обратилось в следственный комитет РФ о разрешении на встречу с задержанным Николаем Рудьковским в целях предосталения ему консульско-правовой помощи.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины в ответе на запрос Цензор.НЕТ.

Читайте также: МИД проверяет информацию о задержании Рудьковского в Москве: России направлена соответствующая нота, - Беца

Отмечается, что 1 октября 2018 года посольство Украины направило запрос в СК РФ и официальную ноту по поводу информации о задержании Рудьковского. Российская сторона подтвердила задержание Рудьковского и сообщила, что его содержат в ФКУ СИЗО-4 УФСИН России в Москве.

"В целях предоставления консульско-правовой помощи обвиняемому Н. Рудьковскому Посольством направлено обращение в СК РФ по поводу предоставления разрешения на проведение с ним встречи в СИЗО-4 в ближайшее время", - говорится в ответе МИД Украины.

Читайте также: Рудьковского задержали в Москве за "нападение" на посольство РФ в Киеве, - "Интерфакс"

Ранее российские СМИ сообщили, что Рудьковского задержали в Москве за "нападение" на посольство РФ в Киеве.

В ночь с 14 на 15 июня 2014 года у здания посольства РФ в Украине прошла акция протеста после того, как российские оккупанты сбили в аэропорту Луганска военный самолет Ил-76 с 49 военными. При этом участники акции разбили окна в здании, сорвали флаг и перевернули припаркованные рядом машины дипломатов РФ. Тогда Рудьковский также бросил камень в посольство РФ в Украине. Российские следователи возбудили в отношении чиновника уголовное дело.

Напомним, Рудьковский занимал должность министра транспорта и связи Украины в 2006–2007 годах.

Источник: https://censor.net.ua/n3096007
 
 
 Топ комментарии
 
Фсб покарала свого агента за провальну роботу....
 показать весь комментарий
 
Я вже і забула за нього.
Сам поїхав на рашку, нехай тепер насолоджується.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Фсб покарала свого агента за провальну роботу....
 показать весь комментарий
 
 
Мо' він взагалі не сидить у буцегарні, а десь на дачі розважається з якоюсь моделькою.
 показать весь комментарий
 
такого гавна у нас хватает, хай его там кормят за счет кацапстана.
 показать весь комментарий
 
 
Я вже і забула за нього.
Сам поїхав на рашку, нехай тепер насолоджується.
 показать весь комментарий
 
 
Какая еще помощь этому проворовавшемуся "инвалиду"? Может еще денисова завтра поедет-поохает там под СИЗО? А если еще какая-то шваль типа азирова окажется на кацапской параше? Туда им и дорога,г@внюкам.
 показать весь комментарий
 
 
А при чем здесь денисова? Зачем такие уничижительные фразы о ней? Может, хватит всех обсырать? Она нормально работает на своей должности!
 показать весь комментарий
 
Да то тролль на зарплате-они на каждой теме что-то задвигают про «злочынну владу».
 показать весь комментарий
 
Ага. У меня с Госдепа,а у тебя с ул.Банковая зарплата.
 показать весь комментарий
 
 
Да ну? Сенцов на свободе уже? А Кольченко? А остальные? Ничего не смогла сделать? Ну так нечего ездить и позориться. Тем более зная,что с кацапьем это бесполезно.
 показать весь комментарий
 
 
Ёжики кололись, плакали, но упорно продолжали жрать кактус............. Патологическая страсть искать приключения на своё сидалище. За каким лешим нужно вообще туда ехать?
 показать весь комментарий
 
 
Только хотел сам подобное написать.Ведь реально это тупизм.деньги есть и оно ищет приключения.Тепереча ФСБ сдерет немало кешем прежде чем выпустить.
 показать весь комментарий
 
 
Как он там, не заболел? Одеяло в клеточку высылать?
 показать весь комментарий
 
 
Тогда Рудьковский также бросил камень в посольство РФ в Украине.

Так это про Колю сказали : время разбрасывать камни и время собирать камни? Рудьковский удерживается в московском СИЗО. Посольство обратилось в СК РФ о встрече с ним - Цензор.НЕТ 7891
 показать весь комментарий
 
 
А шо, коляска инвалидная там не катит? Здесь работала...
 показать весь комментарий
 
 
Нафига? Пусть сидит. Даже если подохнет - страна не потеряет ничего.
 показать весь комментарий
 
 
Колі СВАбоду. І між іншим, консул інвалідний возик повинен вручити Колі.
 показать весь комментарий
 
 
"Дуракам - закон не писан"(с)😆
Кацапы, оставьте его себе. Хоть зеком, хоть министром. Мы одобрим любой выбор.
 показать весь комментарий
 
 
Посол хоче поржати чи каляску підвезе?)))
 показать весь комментарий
 
 
Пускай "проявят озабоченность"... У нас от подобного, яйца не отвалятся... Остальное пусть "пацаны" "решают"...
 показать весь комментарий
 
 
Срочно спасать торгового портнера и патриота.
 показать весь комментарий
 
 
Заметьте - они арестовывают, а мы максимум - не пускаем...а стоило бы тоже арестовывать граждан РФ.
 показать весь комментарий
 
 
Автори вже вишикувались у чергу, щоб написати сагу про пригоди Рудьковського.
 показать весь комментарий
 
 
Зустрітися з Рудьковським? Не забудьте руки вимити після.
 показать весь комментарий
 
 
хотят вторую савченко подкинуть???
помнится в свое время в Париж с девочками летал за деньги бюджета страны.
 показать весь комментарий
 
 
Отряд не заметил потерю бойца , боец не заметил потерю яйца 😄
Не хватает Коле - социалисту , колясочки !
 показать весь комментарий
 
 
Чи не по шуфрича "наводці" через мертвчука рудьковський "чалиться"?
 показать весь комментарий
 
 
Може довічне дадуть,чим чорт не шутить.
 показать весь комментарий
 
 
Рудьковский думал, что это Франция, где культурное обращение, шампанское, женщины, приятные беседы. Но это не Франция, это Россия, русский мир, где посадили, и видимо требую выкуп, возможно и бьют. Поэтому очень хорошо необходимо выбирать страну для поездок. Эту поездку Рудьковский, если выживет, запомнит на долго. Нельзы было так рисковать
 показать весь комментарий
 
 
история трагическая потом повторяется в виде фарса...
 показать весь комментарий
 
Колянчик жил себе поживал во Франции и горя не знал. Ну как Сущенко. Живёшь, ну и живи себе. Так нет же! Понесла его нечистая сила в стольный град Москву-матушку. Ну как Сущенко. Теперь посодють. Ну как Сущенко. И, увидите, даже сроки у них будут одинаковые. По 12 на рыло. Не, Коляну 10 дадут. Ну чтобы вышли вместе на свободу с чистой совестью. Може ещё вместе отбывать придется. И работать. В швейном цеху. Рукавички шить для оккупантов.
 показать весь комментарий
 
 
Это как раз тот случай, когда я поддерживаю Кацапстан, потому - что наше "правосудие" безсильно.
 показать весь комментарий
 
 
Может его решили подготовить в кандидаты в президенты и выпустят перед выборами как патриота и великомученика, афера с Савченко не проканала
 показать весь комментарий
 
 
Точно-точно! Сперва Прынцесса-Всталаипошла, потом Надя-тригранаты, теперь Коля-Пледнакачалке
 показать весь комментарий
 
 
Интересный способ переехать жить в РФ придумала данная особа - минимум на несколько лет и на полном соцобеспечении!
 показать весь комментарий
 
 
а коля-колясочник еще и террористом-бандеровцем оказался
 показать весь комментарий
 
 
Пусть там хоть сгниет ,гандон штопаный.Нехуй шастать.
 показать весь комментарий
 
 
Нашёл на свою Ж приключение в московском сизо. Честно говоря я рад за него т.к. дома он отмазался...
 показать весь комментарий
 
 
Да, с инвалидной коляской смешно получилось)))
 показать весь комментарий
 
 
А чего - в России что не прокатывают номера с инвалидными колясками, когда берут за жабры? Придет время, когда все эти украинские беглецы будут там сидеть, если они не погибнут при странных обстоятельствах - на хрена кому нужна обуза, от которой сегодня ничего не ожидается. Что ж свою историю каждый делает сам!
 показать весь комментарий
 
 
Давно пора ввести правило - едешь в страну-агрессор, неадекватную, плюющую на все мировые законы - подписуй бомажечку, что претензий не имеешь, и чтобы наше министерство иностранных дел и консульства никакого головняка не имели. Твоя ответственность! Рудьковский - очень скользкий тип. Как, впрочем, и все, кто в соц.партии - вон Мороза послушать, а его что-то на Прямой стали тягать, ну ВИП прямо!, а дерьмом несет от каждого его спичат практически. Вот Карасева, к примеру, заметут "братья" после очередного эфира - не помню, у Киселева или Соловьева бабки косит - так что, тратить нашим консульским время, адвокатов искать? Не-а! Сам-сам-сам!
 показать весь комментарий
 
 
Операція "Гадя" . З цього бика кацапи роблять "мученика " ФСБ і вигідно обмінюють на потрібну людину . Певно іржавоголосий кацап клімкін в долі , або виконує вказівку ефесбе , коли так різко заворушився без резонансу .
 показать весь комментарий
 
У нас шлях рудьковських (савченко, сенцових...) уже давно відтурований: 1. "возмущаємся і асвабаждаєм всем сойобществом"; 2.з переможним вереском під бубон з цимбалами повертаємо в Україну; 3. терміново вносимо у передвиборчі списки якогось бл..., бл..., блоку; 4. робимо нардепом (а там і до "героя" і "президента" рукою подати....);
 показать весь комментарий
 
Надо бы ему в Мос. сизо креслице инвалидное передать. Йуля же их "артельным" креслом пока не пользуется.
 показать весь комментарий
 
...хай там сидить поки не згниє,навіщо це лайно тут потрібно...
 показать весь комментарий
 
Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://gg.gg/blodoka
 показать весь комментарий
 
Операция прикрытия агента СВР и не более того...
 показать весь комментарий
 
Посольство Украины в Российской Федерации обратилось в следственный комитет РФ о разрешении на встречу с задержанным Николаем Рудьковским...

Ну да, типа дай код от сейфа и карточек.
 показать весь комментарий
 
Да пусть себе сидит! Обмен только на х-ла!
 показать весь комментарий
 
То, хай вже привезе його записки з СІЗО, людям цікаво буде почитати.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРудьковский удерживается в московском СИЗО. Посольство обратилось в СК РФ о встрече с ним
 
 
 
 
 
 вверх