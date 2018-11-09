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 Спецвопросом на заседании глав МИД стран ЕС будет введение санкций против организаторов и победителей "выборов" на Донбассе, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что в отношении организаторов и лиц, которые будут "избраны" в результате анонсированных на 11 ноября незаконных выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, будут введены санкции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в пятницу в центре Киева, где вместе с Й.Ханом почтил память Героев Небесной сотни.

"Санкции будут для тех, кто отвечает за организацию этих выборов, кто будет избран. Мы только что обсудили с (еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговоров о расширении. - Ред.) Йоханнесом Ханом, что спецвопросом на повестке дня на заседании министров иностранных дел ЕС в понедельник и вторник (19-20 ноября. – Ред.) будут эти события... Будут согласованные действия, не только политические заявления", - сказал он.

По словам главы МИД Украины, Россия использует выборы для легитимизации лидеров боевиков на Донбассе.

"Главная идея – дестабилизировать Украину. Использовав Донбасс для легитимизации российской оккупации и продвинув его в Украину, как "троянского коня" для фрагментации, ослабления, для того, что не существовала демократическая, свободная и европейская Украина", - пояснил свою мысль министр.

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Климкин добавил, что Украина нуждается в международном компоненте для урегулирования ситуации на Донбассе.

Министр подчеркнул важность поддержания международной солидарности вокруг Украины.

"Буквально все в мире уже осудили эти позорные выборы, которые были организованы Россией, поддержаны Россией и вся идея этих выборов, которая очень близка к годовщине конца Первой мировой войны, это очередная провокация России", - отметил он.

Как сообщалось, российская оккупационная администрация на Донбассе назначила на 11 ноября так называемые выборы на территории ОРДЛО.

Источник: https://censor.net.ua/n3096001
 
 
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Что, Пушилину въезд в ЕС запретят? Он этого не переживет, покончит с собой.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСпецвопросом на заседании глав МИД стран ЕС будет введение санкций против организаторов и победителей "выборов" на Донбассе, - Климкин
 
 
 
 
 
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