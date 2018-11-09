 Спецвопросом на заседании глав МИД стран ЕС будет введение санкций против организаторов и победителей "выборов" на Донбассе, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в пятницу в центре Киева, где вместе с Й.Ханом почтил память Героев Небесной сотни.
"Санкции будут для тех, кто отвечает за организацию этих выборов, кто будет избран. Мы только что обсудили с (еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговоров о расширении. - Ред.) Йоханнесом Ханом, что спецвопросом на повестке дня на заседании министров иностранных дел ЕС в понедельник и вторник (19-20 ноября. – Ред.) будут эти события... Будут согласованные действия, не только политические заявления", - сказал он.
По словам главы МИД Украины, Россия использует выборы для легитимизации лидеров боевиков на Донбассе.
"Главная идея – дестабилизировать Украину. Использовав Донбасс для легитимизации российской оккупации и продвинув его в Украину, как "троянского коня" для фрагментации, ослабления, для того, что не существовала демократическая, свободная и европейская Украина", - пояснил свою мысль министр.
Климкин добавил, что Украина нуждается в международном компоненте для урегулирования ситуации на Донбассе.
Министр подчеркнул важность поддержания международной солидарности вокруг Украины.
"Буквально все в мире уже осудили эти позорные выборы, которые были организованы Россией, поддержаны Россией и вся идея этих выборов, которая очень близка к годовщине конца Первой мировой войны, это очередная провокация России", - отметил он.
Как сообщалось, российская оккупационная администрация на Донбассе назначила на 11 ноября так называемые выборы на территории ОРДЛО.