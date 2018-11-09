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Все про:драка (1683) Египет (658) самолет (2142) туризм (1081) авиасообщение (428)

 Самолет с украинскими туристами, летевший в Египет, совершил вынужденную посадку из-за драки на борту

По причине экстренной посадки были задержаны четыре следующих рейса борта.

8 ноября самолет авиакомпании YanAir с украинскими туристами, летевший из Киева в египетский Шарм-эль-Шейх, совершил вынужденную посадку в Каире (Египет) из-за драки на борту, сообщила пресс-служба туроператора Join Up!, передает Цензор.НЕТ.

"Рейс YE5015 осуществил вынужденную посадку в аэропорту города Каир в связи с инцидентом, связанным с дракой пассажиров на борту. В соответствии с авиационными нормами экипаж не мог продолжить полет, так как закончилось его летное время", – отмечают в компании.

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Туристов рейса расселили в отеле Cyrene Island 4* и предоставили питание на время ожидания.

По причине экстренной посадки были задержаны четыре следующих рейса этого борта: Киев - Хургада, Хургада - Львов, Львов - Хургада и Хургада - Киев. Туристы, у которых были запланированы рейсы в Египет из Киева и Львова, проинформированы о задержках заранее, иногородние туристы расселены в гостинрицах за счет туроператора.

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По информации "Громадського", на борту находились около 200 украинских туристов. 

Источник: https://censor.net.ua/n3096000
 
 
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Ни хрена себе бодались. Чуть самолёт не перевернули..
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Не понимаю, просто держать экипажу электрошокер и несколько крмплектов наручников!
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А если нет? Не поверишь? Самолет с украинскими туристами, летевший в Египет, совершил вынужденную посадку из-за драки на борту - Цензор.НЕТ 3344
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штраф быдлу выписать за все простои и пассажирам рейса за все неудобства
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вот люди весело живут...еще не долетели до отдыха а уже развлекаются...
а нельзя ли на борту оборудовать какую-то комнату оббитую войлоком, чтобы там закрывать буйных и хай себе веселятся...почему сотни должны страдать из-за пары-тройки долбо...
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за что дрались хоть ?
Цензор ау....
Опять придется искать на других ресурсах... Самолет с украинскими туристами, летевший в Египет, совершил вынужденную посадку из-за драки на борту - Цензор.НЕТ 9814
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Драка в самолете! Вынужденная посадка!
Представляю как за поребриком будут радоваться и смаковать эту новость и в который раз поливать грязью всю Украину из-за четырех козлов!
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borneo ff - да ладно вам...

Вот в США каждый месяц кто то кого то стреляет массово в заведениях и школах...
Все случается - тихо только на кладбищах.., и то не всегда...
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У мокшей такие рейсы чуть ли не через один
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У них такі драки постійно, їх цим не здивуєш...
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Решение должно быть одно.
Лишение загранпаспорта зачинщика драки сроком на 10 лет + выплата людям и авиакомпании, за счер этого Мухамеда Али
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Нужно с самолета таких выбрасывать без парашюта и никаких задержек в расписании.
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посадка в самолет только через алкотестер.
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Не поможет. Можно дьютифришным набухаться в салоне.
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таким буйным надо запрещать пожизненный доступ на борт любого воздушного судна !!!
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Через Украину летают туристы из россии и Беларуси , так что делайте выводы !
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Новость - бомба. Только главное, что было дальше с выводком козлов, осталось за кадром
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСамолет с украинскими туристами, летевший в Египет, совершил вынужденную посадку из-за драки на борту
 
 
 
 
 
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