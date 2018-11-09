EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины
  817  43
Материалы по теме:
Все про:заказное убийство (47) Луценко (7211) Гандзюк (129)

 Луценко об убийстве Гандзюк: "У меня в голове как минимум три фамилии основных подозреваемых в заказе из 12 версий"

Есть три фамилии основных подозреваемых в заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"У меня в голове как минимум три фамилии основных подозреваемых в заказе [убийства Гандзюк] из 12 версий, которые были выдвинуты, в том числе в сотрудничестве следствия с Катей Гандзюк. Если сейчас я вам скажу хоть одну фамилию, я этим не помогу следствию", - сказал он. 

По словам Генпрокурора, подозреваемый в организации нападения Сергей Торбин пока отказывается называть того, кто заказал преступление. "Но из тех материалов, которыми я владею, следствие еще несколько дней назад уверенно могло сделать серьезные шаги для задержания заказчика", - отметил Луценко.

Глава ГПУ добавил, что сливы информации относительно хода расследования со стороны активистов вредят следствию, но он имеет "серьезную уверенность", что заказчик в конечном итоге будет установлен.

Луценко также сказал, что на следующей неделе надеется на успехи в этом деле от СБУ, которая занимается установлением заказчика нападения на Гандзюк. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Князев об убийстве Гандзюк: "Расследование полицией фактически завершено, получены все доказательства". ВИДЕО+СЛАЙДЫ

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Источник: https://censor.net.ua/n3095998
 
 
 Топ комментарии
 
В голове твоей опилки, югик.
 показать весь комментарий
 
Для генпрокуґора Юґика в расследовании самое главное не выйти на самого себя.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тимошенко. Инопланетяне. Саакашили на деньги Курченко
 показать весь комментарий
 
 
Эта версия более правдоподобна в случае с Югиком.
 показать весь комментарий
 
 
В голове у пгокугога основная версия - самоубийство.
 показать весь комментарий
 
 
Обожаю этих активистов!
https://www.youtube.com/watch?v=jrDxoOY5tBY

Классно поработали по клоуну луцику!
Эти преступления нельзя забывать!
 показать весь комментарий
 
А что, сказали Гадя связана с Медведчуком, значит агент кремля, при этом к самому Медведчуку ноль претензий.
 показать весь комментарий
 
 
Для генпрокуґора Юґика в расследовании самое главное не выйти на самого себя.
 показать весь комментарий
 
 
Вообщем луцик угрожает невиновным и непричастным что их имена свяжет с Катей. Подонок и сволочь - это про луценко.
 показать весь комментарий
 
 
Юра в отставку подал от зависти: Полтораку за "гражданку" Полтора_ляма дали!
 показать весь комментарий
 
 
та на фиг нам знать что у тебя в голове? ее к делу не пришьешь
доказательства...факты... а не ля-ля тополя
версиями могут заниматься журналисты и активисты
а ген прокурор должен отвечать за каждое сказанное слово
(ибо слово это сказано не в сауне с девками друзьями, а при должности, на службе)
 показать весь комментарий
 
 
У Суслика нет юробразования, он балбес. Он не на службе всё это время. ОНИ ПЯНЫЕ. Луценко об убийстве Гандзюк: "У меня в голове как минимум три фамилии основных подозреваемых в заказе из 12 версий" - Цензор.НЕТ 3532
 показать весь комментарий
 
 
А ещё машину зря гоняет казенную! - наябедничал и Кот, жуя гриб.
 показать весь комментарий
 
Могу поспорить, что генпрокурор смотрит оппозиционных раскрученных блоггеров.
 показать весь комментарий
 
 
ждут... "батю людкину"... наколатых апельсинов объелись...
 показать весь комментарий
 
- Это я, почтальон Печкин! Принёс посылку! Только я вам её не отдам! Потому что у вас доку́ментов нету.(с)
 показать весь комментарий
 
 
Да, больше на одной извилине информации не поместится...)))
 показать весь комментарий
 
Больной на голову в семье- это горе, а когда такое во главе прокуратуры- то это катастрофа для страны.
Громоотвод блин.
Когда обещанная отставка? Хотя о чем это я. Прийдет на смену такое же беззубое с артистическими данными. Тут не в Луценко дело, а в том, кто ставит на такую должность декоративных особей.
 показать весь комментарий
 
 
надо ту голову вскрыть, факты извлечь и пришить к делу.
 показать весь комментарий
 
 
У тебя в голове лишь одна версия - как бы быстрее нажраться с утра....
 показать весь комментарий
 
 
что тут гадать рука Путина! Больше не кому!
 показать весь комментарий
 
Во как! Оказывается в голове Югика всё таки что-то есть!
 показать весь комментарий
 
В голове его опилки, что бы коньяк настаивать
 показать весь комментарий
 
 
Качественный коньяк на опилках не настоится. Шмурдяк какой-то - может быть.
 показать весь комментарий
 
Максимум, ещё недели две, интесивной, шоколадной шумихи, вокруг смерти Катерины Гадзюк - "нам бы только ночь простоять да день продержаться".

ЮгА 100по100, решил одновременно убить двух зайцев: отползти от расследования по "неудобному" для него убийству и пропиариться в теме о своём(якобы) уходе.
 показать весь комментарий
 
 
Луценко : "У меня в голове как минимум три фамилии - Луценко, Луценкович, Луцерман. И на каждую фамилию есть свой паспорт, завидуйте нищеброды"
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛуценко об убийстве Гандзюк: "У меня в голове как минимум три фамилии основных подозреваемых в заказе из 12 версий"
 
 
 
 
 
 вверх