 Луценко об убийстве Гандзюк: "У меня в голове как минимум три фамилии основных подозреваемых в заказе из 12 версий"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"У меня в голове как минимум три фамилии основных подозреваемых в заказе [убийства Гандзюк] из 12 версий, которые были выдвинуты, в том числе в сотрудничестве следствия с Катей Гандзюк. Если сейчас я вам скажу хоть одну фамилию, я этим не помогу следствию", - сказал он.
По словам Генпрокурора, подозреваемый в организации нападения Сергей Торбин пока отказывается называть того, кто заказал преступление. "Но из тех материалов, которыми я владею, следствие еще несколько дней назад уверенно могло сделать серьезные шаги для задержания заказчика", - отметил Луценко.
Глава ГПУ добавил, что сливы информации относительно хода расследования со стороны активистов вредят следствию, но он имеет "серьезную уверенность", что заказчик в конечном итоге будет установлен.
Луценко также сказал, что на следующей неделе надеется на успехи в этом деле от СБУ, которая занимается установлением заказчика нападения на Гандзюк.
Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.
3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.
Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.
https://www.youtube.com/watch?v=jrDxoOY5tBY
Классно поработали по клоуну луцику!
Эти преступления нельзя забывать!
доказательства...факты... а не ля-ля тополя
версиями могут заниматься журналисты и активисты
а ген прокурор должен отвечать за каждое сказанное слово
(ибо слово это сказано не в сауне с
девкамидрузьями, а при должности, на службе)
Близько двох мільярдів гривень незрозумілого походження лежали в банку сина екс-президента Януковича на рахунках службовців цього ж банку - уже після Революції Гідності нова влада обіцяла конфіскувати ці кошти до бюджету. Та згодом банк Януковича визнали неплатоспроможним, суди поступово знімали з цих рахунків арешти і десятки мільйонів гривень із цих депозитів одразу ж знімалися готівкою - але вже через банк... нинішнього президента Петра Порошенка.
Програма «СХЕМИ: Великий куш: як 2 млрд гривень з банку Януковича вивели через банк Порошенка || «СХЕМИ» №193
Громоотвод блин.
Когда обещанная отставка? Хотя о чем это я. Прийдет на смену такое же беззубое с артистическими данными. Тут не в Луценко дело, а в том, кто ставит на такую должность декоративных особей.
ЮгА 100по100, решил одновременно убить двух зайцев: отползти от расследования по "неудобному" для него убийству и пропиариться в теме о своём(якобы) уходе.