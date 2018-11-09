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Все про:Австрия (392) разведка (2007) шпионаж (731)

 В Австрии задержали экс-полковника Вооруженных сил, который почти 20 лет работал на российскую разведку, - Krone Zeitung

В Австрии задержали экс-полковника Вооруженных сил страны по подозрению в работе на российскую разведку с конца 1990 годов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время", об этом сообщает газета Krone Zeitung со ссылкой на пресс-секретаря Министерства обороны Австрии.

Как стало известно, расследование ведется в отношении 70-летнего австрийского полковника в отставке, который передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах, а также детальную информацию о многих австрийских высокопоставленных военных.

По данным издания, за свои услуги полковник из Зальцбурга получил около 300 тысяч евро.

"Да, этот исключительный случай действительно имеет место. Мы очень рады, что этот подозреваемый сейчас разоблачен", - заявил изданию пресс-секретарь Минобороны Австрии.

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Офицер каждые две недели выходил на связь со своим связным в российских спецслужбах "Юрием" и передавал ему секретные документы. Как отметили в Службе армейской контрразведки Австрии, предотвратить шпионаж полковника удалось после того, как российские спецслужбы передали ему сигнал, что австрийская сторона его раскрыла.

Канцлер Австрии Себастьян Курц и глава Минобороны страны Марио Кунасек, комментируя произошедшее, осудили Россию за ее подход.

"Это просто невозможно", - заявил Курц.

Министр обороны Австрии намерен вызвать к себе военного атташе России в стране по этому делу.

"Шпионская деятельность против нейтральной страны недопустима", - сказал Кунасек.

По его словам, и после холодной войны нейтральные государства являются целью шпионажа.

"Это демонстрирует, насколько важна плотная и эффективная сеть безопасности. Этот случай для нас стал поводом усилить меры контрразведки в сфере киберобороны", - добавил министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3095996
 
   
 Топ комментарии
 
Суку в Владивосток или Челябинск выселить, падла пусть на кого работал там и живет.
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Штырлыцы закончилсь провал за провалом В Австрии задержали экс-полковника Вооруженных сил, который почти 20 лет работал на российскую разведку, - Krone Zeitung - Цензор.НЕТ 7482
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С утра переключаю ТВ-каналы, попадаю на 112-й, и… ну очень мягко говоря, удивляюсь.

Сидит некое чмо по фамилии Лесик и вещает: никакой агрессии РФ нет, Европа нам не нужна, нам нужен Таможенный союз, с Москвой...
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Суку в Владивосток или Челябинск выселить, падла пусть на кого работал там и живет.
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30 сребреников - цена предательства не меняется!
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Штырлыцы закончилсь провал за провалом В Австрии задержали экс-полковника Вооруженных сил, который почти 20 лет работал на российскую разведку, - Krone Zeitung - Цензор.НЕТ 7482
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а нафига 70 летних маразматиков держать возле военных и политических секретов?кто его зает,чего альцгеймер может выкинуть
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не-не.... ну это ему сейчас 70, а в 1990 было чуть больше 40 и тогда оно было еще ого-го...
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Путін - друг Австрії!!! Він так її вихваляв!
Австрії треба ще зо-два рази запросити Путіна на чергові весілля в сім'ях автрійських міністрів!!!
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Да , палятся рассейские шпионы , к чему бы это ?
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С утра переключаю ТВ-каналы, попадаю на 112-й, и… ну очень мягко говоря, удивляюсь.

Сидит некое чмо по фамилии Лесик и вещает: никакой агрессии РФ нет, Европа нам не нужна, нам нужен Таможенный союз, с Москвой...
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конфискуйте все рашкины активы в Австрии.. и нормуль...
посадить старого дегенерата за решетку, как-то для Рашки безразлично.. ГРУ из него еще и кинушку снимет.. а вот изъять фирмы, заводы, пароходы, и счета с депозитами, которые принадлежат рашкиным олигархам, генералам, министрам - вот тут они взвоют..
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Пенсия, однако! Пол европы (чинуш) мечтают о ГАЗПРОМовских пенсиях кремлядей, мир торжества БАРЫГ и МЕЩАНСТВА!
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Лишить европейской пенции и депортировать на ПМЖ в россию. Лучшей кары этому пердуну не нужно. Еще за ним отправить его детей и жену.
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Какой же "сигнал" послала Раша этому полковнику? Матрешку, а в ней записка "тебе, кажется, п...ц!" ? (На русском языке.)
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Русня даже своих союзников (т.н. нейтральньіе страньі) против себя сумела настроить. Греки уже их послали подальше, теперь Австрия. Так держать!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Австрии задержали экс-полковника Вооруженных сил, который почти 20 лет работал на российскую разведку, - Krone Zeitung
 
 
 
 
 
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