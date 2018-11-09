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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
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 Россия пытается захватить новые территории на Донбассе: наблюдатели зафиксировали окопы наемников РФ, расположенные в 1 км к западу от их предыдущих позиций, - представительство Украины при ОБСЕ

Украина осуждает планы России провести "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом на заседании ОБСЕ в Вене заявил представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук, сообщается в Twitter представительства, передает Цензор.НЕТ.

"Российские вооруженные формирования, сбив БПЛА дальнего радиуса действия СММ ОБСЕ на полностью контролируемой РФ территории Донбасса вблизи границы с Россией, усугубили способность Миссии осуществлять мониторинг, что и было их очевидной целью. Мы призываем Центр предотвращения конфликтов ОБСЕ усилить усилия, направленные на повышение технических возможностей СММ ОБСЕ осуществлять мониторинг ситуации на местах, особенно на оккупированных Россией территориях Украины, куда Миссия не имеет доступа или он значительно ограничен. Рассчитываем, что Центр предотвращения конфликтов подготовит своевременные и эффективные меры по реагированию ОБСЕ на ухудшение ситуации и рост напряжения в Черноморско-Азовском регионе, вызванном агрессивными действиями России против Украины", - заявил Прокопчук.

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"Мы решительно осуждаем планы России провести незаконное и фейковые т.н. "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины, которыми РФ пытается легитимизировать последние назначения в своей оккупационной администрации", - добавил дипломат.

"Россия, вместо того чтобы покинуть территорию Украины, снова пытается захватить новые территории в нарушение Минских соглашений: СММ ОБСЕ зафиксировала новые окопы российских наемников, расположенные в 1 км к западу от их предыдущих позиций вблизи н.п. Ставки и Горловка", – добавил Прокопчук.

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Россия пытается захватить новые территории на Донбассе: наблюдатели зафиксировали окопы наемников РФ, расположенные в 1 км к западу от их предыдущих позиций, - представительство Украины при ОБСЕ 01
Россия пытается захватить новые территории на Донбассе: наблюдатели зафиксировали окопы наемников РФ, расположенные в 1 км к западу от их предыдущих позиций, - представительство Украины при ОБСЕ 02
Россия пытается захватить новые территории на Донбассе: наблюдатели зафиксировали окопы наемников РФ, расположенные в 1 км к западу от их предыдущих позиций, - представительство Украины при ОБСЕ 03
Россия пытается захватить новые территории на Донбассе: наблюдатели зафиксировали окопы наемников РФ, расположенные в 1 км к западу от их предыдущих позиций, - представительство Украины при ОБСЕ 04
Россия пытается захватить новые территории на Донбассе: наблюдатели зафиксировали окопы наемников РФ, расположенные в 1 км к западу от их предыдущих позиций, - представительство Украины при ОБСЕ 05

Источник: https://censor.net.ua/n3095995
 
 
 Топ комментарии
 
Лавров: Блок Петра Порошенка - партнер росії та путіна.
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Порошенко не знає що робити далі?
Знає і діє!. - Він призначив замість Кучми в Тристоронню контактну групу в Мінську Руслана Демченка. Абсолютно проросійського політика, скомпрометованого тим, що під час Майдану переслідував іноземних дипломатів і викривляв події в Україні... Викривляв в антиукраїнському світлі путінського прожектора...
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так тамжынашилюди. И срочно нужно еще одно мыролюбное перемирие.
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а что тов наев - ждя епелшл хера он там сидит?
торговлю налаживать или глории сепар джинс помогать?
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у обоих имущество и родственники в Крыму....
Росія намагається захопити нові території на Донбасі: спостерігачі зафіксувала окопи найманців РФ, розташовані за 1 км на захід від їхніх попередніх позицій, - представництво України при ОБСЄ - Цензор.НЕТ 2380
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ну то ладно - а вот содействие врагу - это серьезно
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Порошенко не знає що робити далі?
Знає і діє!. - Він призначив замість Кучми в Тристоронню контактну групу в Мінську Руслана Демченка. Абсолютно проросійського політика, скомпрометованого тим, що під час Майдану переслідував іноземних дипломатів і викривляв події в Україні... Викривляв в антиукраїнському світлі путінського прожектора...
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ну и что?
нет у вас методов против Кости Сапрыкина (с) ?
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"80 процентов - антироссийские силы…" - Москва потрясена тяжелым ударом из Армении, действовать поздно
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Лавров: Блок Петра Порошенка - партнер росії та путіна.
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Так, воно видно, що він партнер росії. Ще трішки і запартнерить цю росію в унітаз.
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Цікаво, а якщо Американські беспілотники політають трошке над тима теріторіями на висоті 15-17км, рогаті зможуть їх збити??? може засикають??)
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРоссия пытается захватить новые территории на Донбассе: наблюдатели зафиксировали окопы наемников РФ, расположенные в 1 км к западу от их предыдущих позиций, - представительство Украины при ОБСЕ
 
 
 
 
 
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