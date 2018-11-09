 Россия пытается захватить новые территории на Донбассе: наблюдатели зафиксировали окопы наемников РФ, расположенные в 1 км к западу от их предыдущих позиций, - представительство Украины при ОБСЕ

Об этом на заседании ОБСЕ в Вене заявил представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук, сообщается в Twitter представительства, передает Цензор.НЕТ.

"Российские вооруженные формирования, сбив БПЛА дальнего радиуса действия СММ ОБСЕ на полностью контролируемой РФ территории Донбасса вблизи границы с Россией, усугубили способность Миссии осуществлять мониторинг, что и было их очевидной целью. Мы призываем Центр предотвращения конфликтов ОБСЕ усилить усилия, направленные на повышение технических возможностей СММ ОБСЕ осуществлять мониторинг ситуации на местах, особенно на оккупированных Россией территориях Украины, куда Миссия не имеет доступа или он значительно ограничен. Рассчитываем, что Центр предотвращения конфликтов подготовит своевременные и эффективные меры по реагированию ОБСЕ на ухудшение ситуации и рост напряжения в Черноморско-Азовском регионе, вызванном агрессивными действиями России против Украины", - заявил Прокопчук.

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"Мы решительно осуждаем планы России провести незаконное и фейковые т.н. "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины, которыми РФ пытается легитимизировать последние назначения в своей оккупационной администрации", - добавил дипломат.

"Россия, вместо того чтобы покинуть территорию Украины, снова пытается захватить новые территории в нарушение Минских соглашений: СММ ОБСЕ зафиксировала новые окопы российских наемников, расположенные в 1 км к западу от их предыдущих позиций вблизи н.п. Ставки и Горловка", – добавил Прокопчук.

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