 Россия пытается отменить санкции ООН против Северной Кореи, - Хейли

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NYT, с таким заявлением выступила в четверг постоянный представитель США при ООН Никки Хейли после закрытой встречи в СБ ООН.
"То, к чему они (россияне. – Ред.) стремятся – это снять банковские ограничения", - заметила Хейли после обсуждений в Совбезе за закрытыми дверями ситуации в Северной Корее, на которых также присутствовал российский постпред.
При этом, представитель США заявила, что Россия не соблюдает введенных ограничений надлежащим образом.
"Итак, теперь мы знаем, что у них на повестке дня, мы точно знаем, почему они пытаются это сделать, и мы не собираемся позволить этому произойти", - заявила американский посол.
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во что-то другое...ибо как-то.. совсем не по-понятиям
вот вот запишут пельменя в главного брата и начнут корейцев от жизни асвабаждать.
Сами в говне по самую маковку, а таки пытаются отмыть кимчепуха...)))
А в поиске приключений ей вообще равных нет.