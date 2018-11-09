 Россия пытается отменить санкции ООН против Северной Кореи, - Хейли

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NYT, с таким заявлением выступила в четверг постоянный представитель США при ООН Никки Хейли после закрытой встречи в СБ ООН.

"То, к чему они (россияне. – Ред.) стремятся – это снять банковские ограничения", - заметила Хейли после обсуждений в Совбезе за закрытыми дверями ситуации в Северной Корее, на которых также присутствовал российский постпред.

При этом, представитель США заявила, что Россия не соблюдает введенных ограничений надлежащим образом.

"Итак, теперь мы знаем, что у них на повестке дня, мы точно знаем, почему они пытаются это сделать, и мы не собираемся позволить этому произойти", - заявила американский посол.

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