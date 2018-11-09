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Все про:КНДР (493) Россия (71043) санкции (7081) США (14385) Хейли Никки (55)

 Россия пытается отменить санкции ООН против Северной Кореи, - Хейли

Российская Федерация добивается отмены международных санкций против банковского сектора Северной Кореи, которые были введены, чтобы обуздать ядерную программу Пхеньяна, однако Соединенные Штаты Америки не позволят этого сделать.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NYT, с таким заявлением выступила в четверг постоянный представитель США при ООН Никки Хейли после закрытой встречи в СБ ООН.

"То, к чему они (россияне. – Ред.) стремятся – это снять банковские ограничения", - заметила Хейли после обсуждений в Совбезе за закрытыми дверями ситуации в Северной Корее, на которых также присутствовал российский постпред.

При этом, представитель США заявила, что Россия не соблюдает введенных ограничений надлежащим образом.

"Итак, теперь мы знаем, что у них на повестке дня, мы точно знаем, почему они пытаются это сделать, и мы не собираемся позволить этому произойти", - заявила американский посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США в ООН обвинили Россию в обходе санкций, введенных против КНДР

Источник: https://censor.net.ua/n3095993
 
 
 Топ комментарии
 
Скоро паРашинским банкам, кроме как через чучхеские банки не останется лазейки для международных переводов, вот и суетятся (готовят почву)!
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всегда удивлялся, как быстро разная сволочь находит друг друга. Впрочем, обычно не на долго
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У засрахи остался лишь единственный способ - предать анафеме оон
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Скоро паРашинским банкам, кроме как через чучхеские банки не останется лазейки для международных переводов, вот и суетятся (готовят почву)!
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Китайцы не хотят хороводы водить с россией, попробуют с КНДР ...
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а как тебе такое,Илон ?ЕщеДепутат Госдумы Н.Поклонская предложила разрешить использовать материнский капитал на покупку дров.Росія намагається скасувати санкції ООН проти Північної Кореї, - Хейлі - Цензор.НЕТ 956
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всегда удивлялся, как быстро разная сволочь находит друг друга. Впрочем, обычно не на долго
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***
на всероссийской сходке воров в законе решено переименовать год Петуха
во что-то другое...ибо как-то.. совсем не по-понятиям
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казламордым и до севки дело есть.

вот вот запишут пельменя в главного брата и начнут корейцев от жизни асвабаждать.
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Хех)))
Сами в говне по самую маковку, а таки пытаются отмыть кимчепуха...)))
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Главный орган у мокшан - задница. Во всём принимает участие: в лечении, учении, воспитании, принятии решений.
А в поиске приключений ей вообще равных нет.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия пытается отменить санкции ООН против Северной Кореи, - Хейли
 
 
 
 
 
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