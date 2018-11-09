 В Германии ужесточили законодательство о предоставлении убежища

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.
Соискатели статуса беженца в ФРГ будут обязаны активно содействовать проверке их ходатайств о предоставлении убежища. Соответствующий законопроект парламент Германии принял в четверг, 8 ноября. Это решение поддержали правящая коалиция, а также либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) и правые популисты из "Альтернативы для Германии". При этом представители Левой партии и "Союза-90"/"зеленых" выступили против.
До сих пор обязанность сотрудничать с Федеральным ведомством по миграции и беженцам (BAMF) существовала только при подаче ходатайства о предоставлении убежища, но не при дальнейшей проверке правомерности уже принятого решения о признании статуса беженца.
Однако в будущем, даже те, кто уже получил соответствующий статус, при проверках, которые возможны в течение трех лет, должны всячески сотрудничать с властями и предоставлять по их запросу требуемые документы. В противном случае мигрантам грозят денежный штраф или тюремное заключение.
После изменения законодательства власти смогут тщательно изучить, являются ли правильными выданные изначально решения. Это позволит повысить качество процедур, связанных с предоставлением убежища, полагает министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer).
В ходе массового притока мигрантов в 2015-2016 годах статус беженца нередко присваивали по упрощенной процедуре. В результате персональные данные или гражданство соискателей часто заносились лишь со слов претендента на убежище без детальной проверки. До 2020 года дела почти 800 тысяч соискателей статуса беженца будут изучены повторно.
Эксперт по внутренней политике парламентской фракции оппозиционной Левой партии Улла Йельпке (Ulla Jelpke) расценила нововведения как явные придирки, которые вселяют в мигрантах неуверенность и в значительной степени увеличивают нагрузку на ведомство по делам миграции.
По напускали мигрантов, а теперь не знают как сдать назад...
Любой сумасшедший на верхушке власти может привести страну в Ад...
А в нашому баварському селі - взагалі їх невидно навіть.
Але дія буде мати протидію - поступово німці змушені будуть багатьх відправити додому. От і почали порядки наводити, перевіряти і будут депортувати
Подохідній податок і солідарності 1,5%?
Давай те вже ж називати речі як вони є - медична страховка - це не податок. Це страховий внесок. Так ви не можете від нього відповитися, але потім якщо до врача - хто за вас платить?
А ліки хто платить? Ті що по червоних рецептах? Отож бо! А в Київі хто врачу платить, а за ліки?
Так само і пенсійна страховка - це не податок, а утримання, частина брутто доходу, що б на пенсіі ви не як моя мама після 40 років праці у Київі 100 евро отримує, а получали 2000 евро чи скільки там буде коли пенсійного віку набудете?
Далі - ви тут розкажіть вже тоді, тим хто не знає, що частини податків можливо повернути, подавши декларацію, Я наприклад повертаю 100% подохідного податку.
Податки? Та радійте що вони є і їх більшість платить, бо інакше жили б німці, як більшість українців...
Але - 10% грубо кажучі в пенсію, ще 10% в мед страховку.
Повірте, я дуже радий, що з мене ці 10% в мед страховку брали, бо сталося так, що потрібна була мед допомога. В київі мені б на це 20К евро знадобилося. А тут я практично 90% від страхової отримав. Там по мелочах сам платив за додаткові ліки.
То ж да - податки є - але є і рівень життя і безпеки і комфорту і впевненності завдякі цім податкам. Звісно що зараз набагато гірше стало. Але ви давно в Україні жили? Я от 4 рокі тому... То ж можу порівняти.
Я бачив на курсах німецького людей - що були в Алепо інженерами по різних фахах.
Вони вчаться, приїхали з дітьми дружинами.
Звісно, що багато тих хто примазалися. От їх і хочуть додатково перевірити клопотання.
Є дійсно бідні люди, якім домівкі розбомбили. А все тому що хуйло не хоче по терр Сиріі газогіну і нафтогіну із Катара. БО це похоронить росіюшку, швидше за санкціі.
Бо тут питання стоїть, або сириїці, або росіяни і массово.
Але - ви у Москву згоняйте, побачитие як там... Уж краще хай як у Хамбурзі.
это Берлин, столица) Я не нагнетаю, но когда что-то хорошее пытаются сделать через ж., то появляются проблемы и для адекватных беженцев и для местных.
Ещё немного таких "развитых" приезжих и немцы снова выберут кого-то типа Адика, да бы порядок в стране невел
DW опубликовало не давно...
Але я згоден, німці були неготові до тої хвилі?