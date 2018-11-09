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Все про:Германия (3204) убежище (217)

 В Германии ужесточили законодательство о предоставлении убежища

Соискателей статуса беженца обязали участвовать в проверке их ходатайств. До 2020 года почти 800 тысяч решений о предоставлении убежища изучат повторно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

Соискатели статуса беженца в ФРГ будут обязаны активно содействовать проверке их ходатайств о предоставлении убежища. Соответствующий законопроект парламент Германии принял в четверг, 8 ноября. Это решение поддержали правящая коалиция, а также либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) и правые популисты из "Альтернативы для Германии". При этом представители Левой партии и "Союза-90"/"зеленых" выступили против.

До сих пор обязанность сотрудничать с Федеральным ведомством по миграции и беженцам (BAMF) существовала только при подаче ходатайства о предоставлении убежища, но не при дальнейшей проверке правомерности уже принятого решения о признании статуса беженца.

Однако в будущем, даже те, кто уже получил соответствующий статус, при проверках, которые возможны в течение трех лет, должны всячески сотрудничать с властями и предоставлять по их запросу требуемые документы. В противном случае мигрантам грозят денежный штраф или тюремное заключение.

После изменения законодательства власти смогут тщательно изучить, являются ли правильными выданные изначально решения. Это позволит повысить качество процедур, связанных с предоставлением убежища, полагает министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer).

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В ходе массового притока мигрантов в 2015-2016 годах статус беженца нередко присваивали по упрощенной процедуре. В результате персональные данные или гражданство соискателей часто заносились лишь со слов претендента на убежище без детальной проверки. До 2020 года дела почти 800 тысяч соискателей статуса беженца будут изучены повторно.

Эксперт по внутренней политике парламентской фракции оппозиционной Левой партии Улла Йельпке (Ulla Jelpke) расценила нововведения как явные придирки, которые вселяют в мигрантах неуверенность и в значительной степени увеличивают нагрузку на ведомство по делам миграции.

Источник: https://censor.net.ua/n3095992
 
   
 Топ комментарии
 
Немцы объясняют произошедшее тем, что этой старой выжившей из ума кобыле захотелось тоже получить нобеля за мир. В любом раскладе это пипец ее политической карьере
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Ты фантаст. Какие там вещи? Пустые флаконы? У Німеччині посилили законодавство про надання притулку - Цензор.НЕТ 2654
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вот вам и немецкий расчет, планирование и аналитика...
По напускали мигрантов, а теперь не знают как сдать назад...
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понапускала одна, розписалася за всіх, а інші (завалені скаргами у справах біженців адміністративні суди, поліція) тепер розгрібають...
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Знают и сделают. Только опять за счет моих налогов....
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Bastian - Bastian - получается в Германии так же как в Украине....

Любой сумасшедший на верхушке власти может привести страну в Ад...
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Немцы объясняют произошедшее тем, что этой старой выжившей из ума кобыле захотелось тоже получить нобеля за мир. В любом раскладе это пипец ее политической карьере
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нда...у меркель пипец карьеры,у трампа пипец карьере,у пороха пипец карьере...и только хуйло с ыном себя прекрасно осчусчают .шо тварицца в этом мире
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вона вже про пенсію згадала. А хто замість неї? Як ви гадаєте?
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немає ніякого аду. Не меліть дурниць. Всеодно рівень життя у німеччині, незважаючи на біженців, на ПОРЯДОК, в 10 разів, краще ніж в Україні. Ви що ж вважаєте - тут вони кругом по вулицях бродять. грабують бюргерів і автівки трощать? Ні - біженців запроторили у хайми (це слово такє німецьке) - у притулки, бараки. Вони там практично увесь час. Не всі з них, але багато хто - бідні люди. Але я на своєму досвіді бачив. У группі німецької мови з 13 людей 10 сирійців було. Деякі з них інженери, як я, вчили мову, поступили в ВУЗи - що б тут працювати і жити.
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Ага, пройдитесь по центру Гамбурга, особенно в районе жд вокзала...
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ну так і в Кельні теж схоже, а от у Мюнхені чи Нюрнберзі вже не так.
А в нашому баварському селі - взагалі їх невидно навіть.
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Ну у вас там в селе их не видно, для вас и проблем нет, вы же их не видите... Бывает в магазин зайдешь например лидл, а там их - % 90, немецкий не слышно, только арабский, я не стороник АФД, голосовал за ХДС, но если закрывать глаза на проблему, то она не исчезнет и если вы эту проблему у себя в селе на баварщине не видите, это не значит, что ее нет.
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я не голосував - бо не німець. Але теж за ХДС. Я кажу лище - що не всюди однаково погано. Я був у друзів в Кельні і в Манхаймі і в Нюрнберзі і взагалі то багато по німеччині ізжу часто. Не всю ди так - біженці у великі міста потікали. А по селах ім не цікаво. Я и не казав, що немає проблеми - кажу, що не такій уж "КРУГОМ" ад і що не всі біженці - це бидло - серед них є і люди, хто дійсно постраждали вій війни.
Але дія буде мати протидію - поступово німці змушені будуть багатьх відправити додому. От і почали порядки наводити, перевіряти і будут депортувати
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ха податки? Які ж ви там такі податки платите?
Подохідній податок і солідарності 1,5%?
Давай те вже ж називати речі як вони є - медична страховка - це не податок. Це страховий внесок. Так ви не можете від нього відповитися, але потім якщо до врача - хто за вас платить?
А ліки хто платить? Ті що по червоних рецептах? Отож бо! А в Київі хто врачу платить, а за ліки?
Так само і пенсійна страховка - це не податок, а утримання, частина брутто доходу, що б на пенсіі ви не як моя мама після 40 років праці у Київі 100 евро отримує, а получали 2000 евро чи скільки там буде коли пенсійного віку набудете?
Далі - ви тут розкажіть вже тоді, тим хто не знає, що частини податків можливо повернути, подавши декларацію, Я наприклад повертаю 100% подохідного податку.
Податки? Та радійте що вони є і їх більшість платить, бо інакше жили б німці, як більшість українців...
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ты про налоги даже не начинай, а то я разозлюсь и тебе стыдно будет.....
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ну незнаю - я порахував - я десь 27% утримань з брутто ЗП маю, це вже після декларації і повернення частини утримань.
Але - 10% грубо кажучі в пенсію, ще 10% в мед страховку.
Повірте, я дуже радий, що з мене ці 10% в мед страховку брали, бо сталося так, що потрібна була мед допомога. В київі мені б на це 20К евро знадобилося. А тут я практично 90% від страхової отримав. Там по мелочах сам платив за додаткові ліки.
То ж да - податки є - але є і рівень життя і безпеки і комфорту і впевненності завдякі цім податкам. Звісно що зараз набагато гірше стало. Але ви давно в Україні жили? Я от 4 рокі тому... То ж можу порівняти.
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Из каждых заработанных моей фирмой 100 евро, после вычетов всех фирменных, а затем индивидуальных налогов, я могу положить себе в карман 13 евро.денег. И что ты тут несешь?
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по перше не тикайте мені. Ми не знайомі. По друге - я не казав за підприємців, влачників фірм. Я кажу за нанятих працівників. Як от я - програміст. Працюю собі. Я знаю який в мене по контракту БРУТТО ЗП і факт скількі я на рахунку маю. Так от повторюю вам, в перші рокі, коли я по деклараціі повертав практично 100% подоходного - було навіть не 27, а, 23,5% загальних податків. Це не враховуючі збір на АРД ЦДФ і подібні. Але ви Кіндергельд враховуєте? А Інші соц надходження, знижки і т.і.
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Ви не плутайте мігранта - такого як я - яким по своїй волі переїхав до німеччини, що б жити у більш цивілізованному суспільстві і біженців, які від війни і неменучої смерті тікають...
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а у этих такие поголовно... они так от смерти спасают....
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тіх якіх я бачив у нас на баварщині - це прості люди. Кажу не всі однакові.
Я бачив на курсах німецького людей - що були в Алепо інженерами по різних фахах.
Вони вчаться, приїхали з дітьми дружинами.
Звісно, що багато тих хто примазалися. От їх і хочуть додатково перевірити клопотання.
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я розумію на що ви натякаєте. Але неможна всіх під одну гребінку.
Є дійсно бідні люди, якім домівкі розбомбили. А все тому що хуйло не хоче по терр Сиріі газогіну і нафтогіну із Катара. БО це похоронить росіюшку, швидше за санкціі.
Бо тут питання стоїть, або сириїці, або росіяни і массово.
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Подлинных беженцев там с гулькин клитер, а среди лимона прибывшего отброса, по оценкам бнд, до 11% откровенных террористов. Тебе не встречались шикарные тачки этих "несчастных" с надписями на задней шайбе - хочу секса!? Кстати, на чистом нем.языке. Наверное на курсах выучили У Німеччині посилили законодавство про надання притулку - Цензор.НЕТ 5835
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я б не оперував цифрами - статистикі справжньої немає. Але так - я бачив різне. Німці колись і росіян массово в країну пустили - нічого пережили. Перевчили багатьох з них до порядку.
Але - ви у Москву згоняйте, побачитие як там... Уж краще хай як у Хамбурзі.
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я маю на увазі рускіх німців. Але я сам знаю багатьх, хто підробили бумажкі і до німців таке ж відношення мають, як я. Але тоді після розвалу СРСР - іх саме массово " на історичну батьківщину" пустили
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а как ты сам попал на баварщину? просто захотел и приехал?
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у моей коллеги муж занимается доставкой мебели и т.д., так он в прошлом месяце в хайм, беженцам, привозил по заказу диван в гостинную за 5,5 тыс евро, - 5,5 тыс. за один диван, беженцам, в приют, Карл!
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дурная полемика... инженеру из баварского села всегда все лучше виднее....
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кажу що є різні. Звісно що я бачив, тих хто тут жирую. Я лишень кажу - що неможна всіх під одне. Є дійсно біженці... а є шахраї з них, злодюгі і терорристи.
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https://www.youtube.com/watch?v=Jy-PXF6WArM
это Берлин, столица) Я не нагнетаю, но когда что-то хорошее пытаются сделать через ж., то появляются проблемы и для адекватных беженцев и для местных.
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Что арабы да черножопые достали?

Ещё немного таких "развитых" приезжих и немцы снова выберут кого-то типа Адика, да бы порядок в стране невел
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Mr Vice President - ага..., к Адику там все и идет согласно последних опросов....

DW опубликовало не давно...
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Ты фантаст. Какие там вещи? Пустые флаконы? У Німеччині посилили законодавство про надання притулку - Цензор.НЕТ 2654
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Эти... мигранты прямо перед границей просто жгли свои документы и затем орали - мы жертвы. Видел лично сцену, когда у какого то завшивленного полиция забрала ксиву. Он в ответ давил лыбу и орал - берите, мне мутти новую бумажку даст....
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так, я теж тут у Пассау бачив, точніше перед пассау на 3ці. Так само колись з совку ломанулося шобло. Ви б бачили якій казахстан и поволжье понаїхало - бидло ще те. Але ж їх приняли, відмили, вшей вивели і навчили. Зараз їх вже діти працюють як бюргери.
Але я згоден, німці були неготові до тої хвилі?
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казахстан и поволжье - это не шобло и быдло, а фольксдойчи, которые даже несмотря на все свои вши и прочие недостатки, имеют куда больше прав переехать на свою родину, чем некоторые бюргеры с баварщины
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Не говорите глупостей, - это немцы, возвращались на свою родину, это не иммигранты и не беженцы, и конечно не только их дети уже 100% немцы и обычно говорят только на немецком, они и сами в подавляющем количестве говорили на немецком или диалектах. Это вы приехали искать лучшей жизни и вас приютили, а они домой вернулись.
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наконец то,а то либерасты и дерьмократы так и хотят погубить европу со своими беженцами и лгбт.окна Овертона в действии
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Накормить тушёнкой, сделать фото с поросёнком по кличке Мухаммед и побрить бороду. Если откажется - отпечатки, ДНК и на самолёт. Я не против гостеприимства, но любое нарушение - пинок под зад. Национальные традиции в этом случае не оправдывают: именно от них он и бежал якобы.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Германии ужесточили законодательство о предоставлении убежища
 
 
 
 
 
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