 Сегодня в 11:00 Украина будет писать радиодиктант единства

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает UA: Суспільне мовлення.

"18-й радиодиктант единства, который будет звучать на волне Первого канала UA: Украинское радио 9 ноября — в День украинской письменности и языка, поддержат и в регионах, ведь официальный лозунг нынешнего мероприятия — #пишеморазом", - говорится в сообщении.

Найти нужную частоту Украинского радио в вашем регионе можно по ссылке.

Офисы нескольких региональных филиалов Суспільного в этом году станут основной локацией для написания диктанта:

UA: ВИННИЦА (г. Винница, вул. Театральная, 15)

UA: ЖИТОМИР (г. Житомир, вул. Театральная, 7)

Запорожский филиал (г. Запорожье, вул. Александра Матросова, 24-а)

Хмельницкий филиал (г. Хмельницкий, вул. Владимирская, 92)

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Написать диктант вместе с коллективом UA: ВИННИЦА в ньюзруме филиала Суспільного уже согласились студенты, преподаватели винницких вузов, общественные активисты.

"Наша цель - не проверить свои знания украинского языка, не просто стать локацией для написания диктанта — мы стремимся объединиться вокруг языка", — сказал продюсер Винницкого филиала Суспільного Виктор Мозалевский.

В утреннем шоу UA: ЖИТОМИР состоится телемост с Николаевским филиалом Суспільного. Обсудят важность знания государственного языка, продемонстрируют житомирскую локацию, подготовленную для написания диктанта единства, участие в котором приглашают принять не только работников филиала, но и всех желающих. Еще одним местом для написания радиодиктанта является Житомирская областная юношеская библиотека.

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"Коллектив Запорожского филиала Суспільного будут писать радиодиктант уже в третий раз. В прошлом году мы приглашали друзей, городских активистов, волонтеров, спикеров программ, чтобы они вместе с нами разделили эту радость", — рассказала продюсер Запорожского филиала Суспільного Наталья Андреева.

"Ожидаем, что в нас к диктанту единства присоединятся представители нацменьшинств. Все приглашенные — это представители культурной элиты Подолья", — пояснила подюсерка Хмельницкой филиала Общественного Тимкова Любовь.

По случаю Дня украинской письменности и языка в телерадиоэфирах филиалов Суспільного запланированы тематические студийные обсуждения с языковедами, литераторами, филологами, историками и краеведами.

UA: ВОЛЫНЬ освещать событие с Луцкого учебно-воспитательного комплекса №9, ученики и преподаватели которого будут писать радиодиктант единства. Напишут диктант и корреспонденты Волынской филиала Суспільного.

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В Днипре для написания диктанта от UA: Украинское радио приглашает всех желающих НТУ "Днипровская политехника" (пр-кт Яворницкого, 19, 3-й корпус, аудитория 17-а).

"Празднование Дня украинской письменности и языка начнется в НТУ "Днипровская политехника" уже в 08:00. Наши журналисты будут делать прямое включение в эфир утреннего шоу "51 телеканала". А в 11:00 команда Суспільного Днипра вместе со студентами будет писать радиодиктант, слушая его на частоте 87,5 FM "Радио Днипро", — сказала продюсер Суспільного Днипра Оксана Лук.

В этом году одесситы будут проверять свою грамотность в читальном зале Одесской областной универсальной научной библиотеки им. М. Грушевского. В течение года именно туда приходят желающие выучить украинский язык на бесплатные курсы. Для написания Диктанта в библиотеку посетят курсанты Института Военно-Морских Сил Украины Национального университета "Одесская морская академия" и лицеисты Военно-морского лицея.

Во Львове есть 2 локации, где можно написать радиодиктант: Центр Шептицкого УКУ и Библиотека УКУ.

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Корреспондент бюро новостей UA: РИВНЕ Валентина Гордич-Рудакова будет писать всеукраинский диктант во второй раз. Журналистка уже зарегистрировалась и 9 ноября присоединится к совместному написанию радиодиктанта от Украинского радио в Ривненской областной библиотеке для молодежи.

Локациями Суспільного для написания диктанта в Харькове станет Большая химическая аудитория, что в центральном корпусе Национального университета им. Каразина (пл. Свободы, 4), а также ХНУРЭ (корпус "и", ауд. 601, 6-й этаж).

Местом для написания диктанта в Черновцах станет Научная библиотека Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича по адресу улица Леси Украинки, 23.

В Чернигове приобщиться к радиодиктанту национального единства все желающие смогут в большом читальном зале Черниговской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Короленко.

Транслировать радиодиктант будет Первый канал Украинского радио, UA: Радио Культура, телеверсия вживую будет доступна на телеканалах UA: ПЕРВЫЙ и UA: КУЛЬТУРА. До стрима телеверсии присоединяйтесь на страницах Суспільного вещателя в соцсетях.