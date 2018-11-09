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Все про:Луценко (7211) расследование (2389) Стерненко (48)

 Дело Стерненко забрали из Одессы из-за подозрений в связях между нападающими и правоохранителями, - Луценко. ВИДЕО

Генпрокурор Луценко уверен, что нападавшие на Стерненко будут наказаны, а что касается заказчиков, то "надо еще работать".

Дело в отношении последнего нападения на председателя общественной организации "Небайдужі" и бывшего лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко забрали из Одессы и передали в Киев. Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"Его дело забрано из Одессы в силу подозрения в определенных коррумпированных и личных связях между нападавшими и отдельными правоохранителями. Поручено центральному аппарату следствия Службы безопасности Украины", - рассказал он.

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Луценко добавил, что он уверен в том, что нападавшие на Стерненко будут наказаны, а что касается заказчиков, то "надо еще работать".

Напомним, поздно вечером 24 мая произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Источник: https://censor.net.ua/n3095987
 
   
 Топ комментарии
 
Найкращий прокурор України за 27 років. Так тримати Юрію. Ніколи не сумнівався в твоїй порядності, сумлінні і щирості. З відставкою ти погарячкував.
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От как Юля будет чистить эти конюшни? Папярэдники такого натворили,что можно будет этим пользоваться еще лет 10 .
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Никакие конюшни Юля не почистить.Для замены полиции и рядом с ними необходимо около 250 000 сотрудников. Ну, из какого кармана она их вытянет? Чуть меньше нужно для замены прокуроров и судей. Да, еще есть одно условие. Согласно действующих нормативных документов в Генеральную прокуратуру принимаются лица, которые проработали не менее 5 лет в прокуратуру, в суде еще сложнее. Думаете Порошенко не смог бы навести порядок, если бы это было возможно. Это же не маленькая Грузия. А вот к Авакову есть вопросы. Сколько уже говорилось, что в Одессе и области на 50% личного состава полиции сепаратисты.Реакции ноль. Увольте их. Пускай будет меньше, но лучше. Некому будет организовывать и прикрывать нападения на активистов и нормальных людей.
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Дело не в людях,а в законах.Пете уже ничего не удастся исправить.У него нет авторитета.Петя думал,что все будет гуд,ан нет,все хреново.Петя начал с вранья.И да,где сидящих три друга.
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Янукович в бегах, Азиров в бегах, Фирташ в бегах, Стоматолог в бегах, Омельченко в бегах, Ефремов сидит, Чечетов убит. Что еще нужно?
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Так в бегах,как оказалось,не самые худшие.Вот что нужно.
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В бегах самые жестокие и самые криминальные личности за все время нашей государственности.
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Ну и что? А лидер ОПГ Аваков - министр. Достаточно сменить министра, замов и руководителей высшего и, на крайняк, среднего звена. Ведь работники низшего звена идут на преступление потому, что высшее требует "дань". И эту "дань" на местах требуют со всех сотрудников. Где им ее брать, как не с людей драть? Ну а если ему все равно приходится драть с людей, так содрет он заодно и для себя, любимого. Вы в курсе сколько молодых работников уходит из полиции, потому что не желает марать руки? Помню, мой сын после ВУЗа, когда пришлось искать работу, и кто-то заикнулся об органах, криком кричал: в ментовку не пойду!
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Найкращий прокурор України за 27 років. Так тримати Юрію. Ніколи не сумнівався в твоїй порядності, сумлінні і щирості. З відставкою ти погарячкував.
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Вот что волшебный животворящий пендель от Хана делает.
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Вот что самое обидное, это то что закрывают глаза на саботаж , это дело забрали , а скольких людей просто кинули с такими "правоохранителями."
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А где внутреннее расследование ? И где чистка кадров?
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Какие внутренние расследования. Самое интересное, что в полиции не каснулись люстрации и переатестации внутренняя безопасность. Самая коррумпированная структура. Те, что "липуют" "компру" на неугодных. А что стоит опера или участкового запугать. Приезжаешь, подымаешь отказные материалы и заставляешь их прокурора или Управление полиции отменить. Оперу и участковому взыскание. Раз, два, три и в народное хозяйство. А сами вытворяют такие дела, что на голову не налезет. Посмотрите на каких они машинах ездят и где отдыхают.
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мы верим как же вам не верить...тут важно на самих себя не выйти!
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Все кубло і сепарське і кримінальне тримається на мерові.
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А у Києві мусора і злочинці хіба не одна банда?
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Это называется: перенаправили денежные потоки. Справу Стерненка забрали з Одеси через підозри у зв'язках між нападниками і правоохоронцями, - Луценко - Цензор.НЕТ 8299
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ага, типо "разобрались" наконец ......не прошло и пол-года...
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в Одессе - мусора, а вот в Киеве настоящие менты))
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А тепер розпочато розслідування щодо "підозри в певних корумпованих і особистих зв'язках між нападниками і окремими правоохоронцями." ???

Чи нехай буде? Чи може справа не в зв'язках, а під власний контроль, щоб не випливли "не ті" прізвища та імена?
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"Треба ще працювати"
Как отмазать Труханова.
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вонючая свинья поросенку убрали з Одессы михо и поставил туда своих гнойных пророссийских мразей, вот тебе пусть жрет))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДело Стерненко забрали из Одессы из-за подозрений в связях между нападающими и правоохранителями, - Луценко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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