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 Дело Скрипалей: Британия инициирует новые санкции против высокопоставленных руководителей ГУ Генштаба ВС РФ, - The Times

Великобритания по делу отравления Скрипалей добивается от стран Евросоюза введения санкций против высокопоставленных руководителей Главного управления Генштаба Вооруженных сил России (прежнее название - ГРУ, Главное разведывательное управление).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом, ссылаясь на дипломатические источники, сообщает в пятницу, 9 ноября, The Times.

"Великобритания надеется заручиться поддержкой новых санкций со стороны Франции и Германии. Необходимо, чтобы министры иностранных дел и других стран в течение нескольких недель одобрили заморозку активов и запрет на поездки названных высокопоставленных российских шпионов", - говорится в материале.

Глава британского МИД Джереми Хант в октябре обсуждал перспективы введения санкций с министрами иностранных дел стран Восточной Европы, включая Венгрию. Речь идет о "полдюжине" лиц, причастных к отравлению в Солсбери бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отмечает издание.

Список фигурантов списка санкций, как ожидается, будет опубликован "в следующем месяце". Он, как отмечает газета, может стать первым официальным подтверждением лиц двух главных подозреваемых, фамилии которых прозвучали в расследовании международной группы Bellingcat, - Александра Мишина и Анатолия Чепиги.

Сейчас в официально опубликованных Великобританией материалах они упоминаются как сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов. Bellingcat утверждает, что под этими именами скрываются сотрудники военной разведки, Герои России Мишкин и Чепига.

По словам члена комитета по иностранным делам палаты представителей, консерватор Боба Сили, под санкции должны попасть высшие руководители организации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США введут дополнительные санкции против России "в полном соответствии с законом", - Госдеп

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Ранее в Госдепартаменте США анонсировали введение дополнительных санкций в отношении России, поскольку Москва не предоставила обоснованных гарантий, что не будет использовать химическое оружие после инцидента в британском Солсбери.

Первый пакет американских санкций против России по делу Скрипалей был введен 27 августа.

Источник: https://censor.net.ua/n3095986
 
   
 Топ комментарии
 
Все возможно... Кран вон не научился садиться на Кузю)
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Да что вы только против высокопоставленых ГРУшников санкции вводите, вы против всех грушников вводите. А ГРУшниками считать всех росиянцев, не зависимо от пола, пока они не докажут обратное.
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Совсем замордовали несчастных грушников Дело Скрипалей: Британия инициирует новые санкции против высокопоставленных руководителей ГУ Генштаба ВС РФ, - The Times - Цензор.НЕТ 1798
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"Великобритания надеется заручиться поддержкой новых санкций со стороны Франции и Германии. Необходимо, чтобы министры иностранных дел и других стран в течение нескольких недель одобрили заморозку активов и запрет на поездки названных высокопоставленных российских шпионов", - зверніться до Меркель з приводу заборони будівництва ПП2 Дело Скрипалей: Британия инициирует новые санкции против высокопоставленных руководителей ГУ Генштаба ВС РФ, - The Times - Цензор.НЕТ 2501
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а ссаная нарасейка,имея триллионы долларов за 27 лет создала с нуля аж 1 (один) учебно-боевой ероплан ЯК-130 Справа Скрипалів: Британія ініціює нові санкції проти високопоставлених керівників ГУ Генштабу ЗС РФ, - The Times - Цензор.НЕТ 4652 и всё ! от слова вообще !
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А чего сами Скрипали (и отец и дочка) хранят гробовое молчание?
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Отнюдь Этот старый засранец заявил, что любит хуйло
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Помню. Но, то было с чужих слов. Сам-то он молчит.
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я читал интервью с ним в аглицкой газете
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нефтушка - матушка да газ-батюшка,вот кого на нарасии щемить надо,остальное - от лукавого..
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станете на колени, вышлют вам хлебушка. может быть. я бы лично только дулю
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неа, оне сейчас имперские искандры надувают
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Как сказать парашник. Резервного фонда то у вас больше нет.
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Все возможно... Кран вон не научился садиться на Кузю)
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😂
До слез...
Плав док точе очконул Кузи и решил уйти на дно
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Я считаю, что крану надо дать еще несколько попыток....нельзя прерывать учебный процесс так быстро... Справа Скрипалів: Британія ініціює нові санкції проти високопоставлених керівників ГУ Генштабу ЗС РФ, - The Times - Цензор.НЕТ 7529
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Додадуть цапам санкцій.😋
Буде свято на росєюшкє.
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Побольше санкций для русофашиков , тем более , что они идут им на пользу😂
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Санкции становятся толще и длинее)))
Кое кому от смазывания вазелином придется перейти на ежедневнок подмывание вазелином)))
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Да что вы только против высокопоставленых ГРУшников санкции вводите, вы против всех грушников вводите. А ГРУшниками считать всех росиянцев, не зависимо от пола, пока они не докажут обратное.
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Хуйла в список, никуда не звать, не здороваться, "в гости" в Кремль не шастать, а припрется (на очередную свадьбу), в наручники и Гаагу!
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РФ это страна агрессор и оккупант, которая угрожает мировой цивилизации. Новые санкции очень слабенькие. Санкции должны быть не только против высокопоставленных руководителей ГУ Генштаба ВС РФ, санкции должны быть против государства Россия и должны быть такими, чтобы РФ перестала существовать. Следует запретить строительство СП2, национализировать активы за рубежом, всякую недвижимость, банки, ввести эмбарго на нефтепродукты, на торговлю, блокировать российские порты, перемещение грузов и т.п.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДело Скрипалей: Британия инициирует новые санкции против высокопоставленных руководителей ГУ Генштаба ВС РФ, - The Times
 
 
 
 
 
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