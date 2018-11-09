 Заробитчане не создают проблем для Польши: украинцы тяжело работают, часто делая работу, которую не хотят выполнять поляки, - Дуда

Это подчеркнул президент Польши Анджей Дуда в четверг в эфире католических радио Maryja и телевидения Trwam, отвечая на вопрос радиослушателя, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Эти люди (украинцы) в большинстве случаев находятся в Польше легально, легально работают, и я не заметил, чтобы они сделали кому-то какую-то обиду или причинили вред", - заявил Дуда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина входит в первую десятку стран-доноров международных мигрантов в мире, - СМИ

Он подчеркнул, что украинцы тяжело работают в Польше, часто делая работу, которую не хотят выполнять поляки.

Президент РП также подчеркнул, что с прибытием мигрантов, в частности из Украины, он не видит угроз по изменению национальной или религиозной структуры страны.

"Оценивается, что у нас есть около миллиона мигрантов из Украины, которые, насколько я знаю, не создают в нашей стране никаких враждебных организаций, никакой террористической угрозы, чего мы больше всего опасаемся", - подчеркнул президент РП.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дуда просил Порошенко вмешаться в ситуацию со скульптурами львов у "Мемориала орлят", но результатов не видит

В то же время, Дуда подчеркнул, что Польша не соглашается принудительно принимать эмигрантов или беженцев.