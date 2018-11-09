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Все про:Польша (4580) украинцы (2904) заробитчане (287) Дуда (249)

 Заробитчане не создают проблем для Польши: украинцы тяжело работают, часто делая работу, которую не хотят выполнять поляки, - Дуда

Трудовые мигранты из Украины, которых в Польше примерно миллион, не составляют проблем для польского общества.

Это подчеркнул президент Польши Анджей Дуда в четверг в эфире католических радио Maryja и телевидения Trwam, отвечая на вопрос радиослушателя, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Эти люди (украинцы) в большинстве случаев находятся в Польше легально, легально работают, и я не заметил, чтобы они сделали кому-то какую-то обиду или причинили вред", - заявил Дуда.

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Он подчеркнул, что украинцы тяжело работают в Польше, часто делая работу, которую не хотят выполнять поляки.

Президент РП также подчеркнул, что с прибытием мигрантов, в частности из Украины, он не видит угроз по изменению национальной или религиозной структуры страны.

"Оценивается, что у нас есть около миллиона мигрантов из Украины, которые, насколько я знаю, не создают в нашей стране никаких враждебных организаций, никакой террористической угрозы, чего мы больше всего опасаемся", - подчеркнул президент РП.

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В то же время, Дуда подчеркнул, что Польша не соглашается принудительно принимать эмигрантов или беженцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3095984
 
   
 Топ комментарии
 
На жаль ці українці створюють "проблеми" в себе на батьківщині тому що не хочуть працювати безплатно на шоколадну банду яка захопила Україну.
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Это ответ польскому обществу. И смысл его в том, что укринские заробитчане не несут угрозу благосостоянию рядового поляка. Все. Больше ничего. Ну может еще намек крайне правым (а это огромная проблема в нынешней Польше): "если вы против украинцев - то займите их рабочие места. Не, не хотите? Ну так и позакрывайте рты, предурки популистические!". Вот так - еще точнее будет.
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Он намекнул, что если не будет Украинцев, то ЕС продавит размещение в Польше мусульманских беженцев.
И тогда Польше появятся и межрелигиозные проблемы и террористичесие организации...
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Чуєш, ляху...... Таку саму роботу тяжку, яку не хочуть робити англійці і німці роблять в Німеччині і Англії поляки ...
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Шо ты такой обиженный?
Что Дуда сказал не так?
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Он тяжело работает в Польше,поэтому обижается
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все так, але сказав не все - українці займають місце тих поляків, які працюють в Британії, Німеччині і США..... і без українських мігрантів польська економіка не мала б і близько такого росту
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вже переважно у Великій Британії, ніж у Німеччині, бо у Німеччині менш за таку роботу платять, особливо коли йдеться про медпрацівників без в/о.
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часто делая работу, которую не хотят выполнять поляки...

Это на что это он намекает? Кремлевская пропаганда.
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Это ответ польскому обществу. И смысл его в том, что укринские заробитчане не несут угрозу благосостоянию рядового поляка. Все. Больше ничего. Ну может еще намек крайне правым (а это огромная проблема в нынешней Польше): "если вы против украинцев - то займите их рабочие места. Не, не хотите? Ну так и позакрывайте рты, предурки популистические!". Вот так - еще точнее будет.
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Добавлю:
Он намекнул, что если не будет Украинцев, то ЕС продавит размещение в Польше мусульманских беженцев.
И тогда Польше появятся и межрелигиозные проблемы и террористичесие организации...
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Совершенно верно! Но поляки уже официально рассматривают вариант приглашения вьетнамцев и камбоджийцев - они все же не мусульмане, а буддисты. Но намек тоже оч точный, Вы абсолютно правы.
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На жаль ці українці створюють "проблеми" в себе на батьківщині тому що не хочуть працювати безплатно на шоколадну банду яка захопила Україну.
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це якраз нормальна ситуація.... наші олігархи вже відчувають дефіцит кадрів і змушені будуть суттєво підняти зп...
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Инвестировать в свои предприятия... И т.д.
Из Италии и Ирландии, Испании и Португалии тоже, в свое время, массово ехали на зароботки в другие европейские страны и даже в США. И ничего - сейчас наши туда ездят!
Доживем еще до того, что буряты будут помогать нам в старости, а мы им за это честно платить.
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буряти через кілька років закінчаться всі.... на домбасі
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Ну, если будут себя так вести, то да)
Хотя, для полной точности, весной 2015 года где-то в Бурятии местные жители записали видеообращение о том, что они ничего не имеют против Украины и ее граждан, что де это политика империи использует их детей в своих грязных целях. Если не ошибаюсь. даже просили прощения и не дерхать зла на весь народ бурятов.
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Точно, у нас человек приехал с Днепра, был там инженером на 10 000, то когда он уволился, на его место не могли никого найти, и взяли другого но уже за 15 000. Рост зарплат налицо.
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Уже хочуть. Мой корешь вкалывал на фабрике игрушек в Польше. Его уволили за 2 недели до окончания договора,по причине перевыполнения производства и ненадобности зарубежных наемников. Уволили без компенсации конечно. Он вернулся в Киев,подсчитал свой профит, от такой праці на пшеков и понял,что лоханулся. Дома оказывается, можно было заработать столько-же ,не тратясь на "европейское" жилье и питание. Говорит,что потом, с этой ипучей фабрики, ему четыре раза звонили,последний раз, уже откровенно упрашивали приехать на работу,но были жестко посланы на куй Заробітчани не створюють проблем для Польщі: українці важко працюють, часто виконуючи роботу, за яку не хочуть братися поляки, - Дуда - Цензор.НЕТ 2535
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Да ладно. Попросил бы сначала доплатить за первый раз, сколько он считает нужным
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Он еще тогда, на месте,не просил,а требовал,тыкал им подписанные ими-же бумажки,а пшеки ему посоветовали нанять адвоката и судиться))) После вычета всех расходов,от вкалывания по 12 часов на вредном производстве (дыша парами синтетических тканей) у него на руки в остатке,выходило где-то по 500 евро в месяц. Сейчас, он эти-же бабки получает, работая при режиме кровавого,соевого барыги,грея дупу в офисе с 9 до 18 Заробітчани не створюють проблем для Польщі: українці важко працюють, часто виконуючи роботу, за яку не хочуть братися поляки, - Дуда - Цензор.НЕТ 6017
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А кем он сейчас работает, мне просто интересно?
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Манагером в конторе занимающейся озеленением,продает: елочки,пихты,туи.
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Да да да,нереально. Польша -это ж образец закона и порядка,европа,мать его,там кинуть не могут по умолчанию. Ты меня раскусил,я- соевый бот,а моя жена, вообще работает на Савушкина 55
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Извини, если что.
Просто кидок в Польше - исключение, а у нас - правило.
Дома искал работу - на двух предприятиях отработал исп срок бесплатно. (Так было условлено, но от этого не легче).
В Польше на исп сроке заработал больше, чем дома на тех фирмах, что меня не взяли, была полная зп.
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Да все нормально,это ж интернет,тут иногда трудно понять,с кем разговариваешь,повсюду могут быть боты и провокаторы) Хотя суть моего коммента была не в том,что в Польше могут кинуть,а в том,что в данный момент,по крайней мере в столице,можно заработать те-же деньги,что и в Польше,даже при режиме вороватого засранца-Пороха. Кстати, поляки теряют ураинских наемных работников,поэтому они сейчас максимально упростили ,условия наема.
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Фсе апрфет в прафительсифе.....Гройсман НЕЧ!!!Ё!!! Рулит
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"Дуда подчеркнул, что Польша не соглашается принудительно принимать эмигрантов или беженцев." И он прав. Обычно, когда мигрантов навязывают, их должен кормить бюджет. Украинцы же сами наполняют бюджет.
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А ти підар я бачу до німецького унітаза присмоктався ?
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С каких пор Сызрань в Германии? Этот СерГей, как и все нарассияне, стыдится своего флажка.
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"Не создают проблем?" Они создают благосостояние Польши, дурик....) Вот без них у вас бы точно были проблемы...
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Краще нормально зароблять дурнем в Польще, чем вумним копейки в Украине...
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Судячи з усього ти вумний, бо не втік до Польщі.))
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Не, я дурник. Просто счас дома в отпуске )))
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Ні! З цього питання саме Польща критиці не підлягає.
Це українці знайшли "щастя" в Польщі тому, що обрали в Україні. нинішню владу!
Переключіться панове на проблему із-за якої українці мають покидати рідну домівку, Критикуйите владу і себе за її обрання. А також думайте, щоб погань знову не обрати..
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Когда работаешь с удовольствием, даже тяжелая работа не в тягость.
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це не про поляків....бо щось не приходилося бачити поляка, який отримує задоволення від роботи Заробітчани не створюють проблем для Польщі: українці важко працюють, часто виконуючи роботу, за яку не хочуть братися поляки, - Дуда - Цензор.НЕТ 7850
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Не надо ляля.Нормально работают пОляки!
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Три дні тому повертався з Словенії і на кордоні Австрії і Чехії зайшов в супермаркерт "Lidl" прямо на стіні висить велике оголошення - приймаємо на роботу продавців оплата 22000 крон помножте на 1,2 це буде 26000 гривень робота 30 годин на тиждень ще щось там писало про проживання і якийсь соціальний пакет але не розібрався тому що з чеською мовою слабак. Спеціально підійшов запитав чи приймають українців - відповідь лаконічна "без проблем". Для довідки в Україні продавець у "Епіцентрі" має зарплату 8000 гривень за 40 годин в тиждень.
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В Экомаркете уже подняли с 5200 до 6500 )) (200 евро ))) )
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Согласен.
Впервые вижу, как экомаркет сокращает свои площади,ассортимент и работников.
Не хотят платить, пусть закрываются )))
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работать в Эпицентре - это работать грузчиком, тупо товар с полки на полку переставлять - то есть вообще ничего знать и уметь не надо. Вижу объявления в Киеве каждый день - чернорабочие - 8-12 тысяч, пекарь в супермаркете 9-10 тыс, на эти деньги вполне прилично можно жить сейчас. Водитель большегруза - 18-24 тыс, в зависимости от опыта, конторы и т.п.
Хороший строитель меньше штуки в месяц не получает. Знакомый сантехник уволился из нашего ОСББ - сказал. я на трех работах работаю, меня тут зп не устраивает - что за зп 6 тысяч, я на эти деньги машину, говорит, на неделю заправляю - нах и уволился. При это пришел - сделал половину работы (что захотел и что попроще), на остальное сказал - сильно сложно, много времени займет. Взял 200 грн за полчаса работы и ушел.
Если кто-то хочет работать - прекрасно сейчас работать и в Украине. если не хочешь работать и ничего не умеешь - ты нах нигде не нужен, так скажу.
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Стоп.
Вы з п озвучиваете Киевские, а говорите, что можно прекрасно жить в Украине.
Вы не поверите,но Украина это не только Киев (((
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Мій знайомий плиточник дуже висококласний зі своїм сином у Львові заробляли до 1200$ на місяць працювали по 12 годин на добу і роботи мали на пів року на перед. Минулого року по рекомендації поїхали в Польщу - працюють у Вроцлаві на фірмі і заробляють від 7000 до 9000 злотих у місяць проживання безплатно і працюють в тиждень 40 годин. За роботу в суботу і понаднормово йде подвійний тариф. Плюс всі інструменти і робоча одежа за рахунок фірми що досить важливо враховуючи наші ціни на це. Але я з Вами згоден - так вони дійсно спеціалісти високого класу.
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Та бреше Дуда, всім ж відомо, що за кордоном нічого не треба робити, гроші гребуть лопатами з під дерев на яких вони ростуть, мінімум по 3 штуки чистими, а в Україні всі за 1000 гривень працюють
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Шо это было?
Клон Русского Украинца???
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українці Бандерівці ...краще з Африки запросити "біженців" ...ті швидко навчать ваших толерастів хто є хто
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Украинцы подстраиваются,не у лидерских качестве в.И это правда
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Да Польша так ухватилась за украинцев, потому что сами поляки массово выехали на заработки к скандинавам, в Германию, Нидерланды, или Англию.
Из всех знакомых которые работают в Польше никто не сказал, что получает хотя бы 1000 евро. обычно зарплата 600-800 евро. Такие деньги или около того и в Украине заработать не проблема. Но люди бегут не только за деньгами. Многи убегаю от того пиз..ца. что у нас творится, в надежде попасть в спокойное цивилизованное общество.
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Странно. Мои знакмые пОляки меньше штуки вро не получают.
Плюс социалка, плюс низкие цены на продукты.
А в другие страны они едут шоб лучше жить.
Мы едем,тоб ВЫЖИТЬ
Почувствуйте разницу!
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чушь. Я в материальном плане сейчас живу лучше чем до войны. Скопил 30 штук баксов и не мечтал при яныке даже однушку купить. Сейчас купил 2 однушки, правда добавил на ремонт. Теперь у меня пассивный доход 10 тыс грн, плюс зп.
скулите дальше.
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В минстеце , похоже, хорошо платят ))
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Ну смотря кем работают.

Высококвалифицированые кадры, могут зарабатывать ещё больше тех же поляков, в Польше.

Простые рабочие конечно меньше чем раньше, людей то больше поехало. Кто согласится работать дешевле, того и возьмут
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Обычный украинец, который не является высококвалифицированным специалистом никогда не заработает 600-800 евро в Укриане.
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Есть и 1500-2000 евро причем легко и без опыта.
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Приятно слышать такие слова от Дуды.А то домашние порохоботы все "поют",что украинцы- бездельники,работать не умеют и не хотят,налоги не платят.
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Дуда, Правительство Польши создали условия, при которых и пОляки хорошо живут, и иностранцы едут туда работать.
А наши даже для Украинцев ничего не делают.
Может нам пригласить правительство Польши порулить???
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"українці важко працюють" ,- сказав Дуда. Пожалів вовк кобилу...робота в Польші то 12 * 6 = 72 години на тиждень якщо самопочуття дозволяє то в вперед, але якщо на будівництво пахати у такому режимі, то усе піде потім у лікарню.
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у нас в иные месяцы выходило по 312(!) часов в месяц - труд адский, но человек привыкает ко всему...
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Для украинцев продолжают ужесточать возможность беспошлинного ввоза международных посылок.
Рада приняла законопроект №9260, в котором посылки дороже 100евро будут облагаться налогами, было 150евро.
Ранее, украинцев заставили платить пошлины, за каждую третью посылку.
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Дуде скоро прийдется за нас БОРОТЬСЯ - немцы готовы ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ за наш труд.
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В Києві теж шукають на 14 тисяч у колцентр, 17 тисяч "Конфіскат"...
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Всем Украинцам переехать в Киев?
Так в Киеве жильё как в Польше, а продукты даже дороже!
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Будувати у себе робочі місця де буде така заробітна плата.
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Я должен будувать?
Или правительство, которому я плачу за это немаленкие зарплаты?
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Вибачне а взагалі навіщо працювати в Україні за ті срані копійки? В нас середня з/п 10 тисяч, чистими виходить 8 050 гривень. А тепер питання як бля прожити? Зняти однокімнатку квартиру зараз коштує 3500 - 4000 грн, коммуналка взимку 2000 грн, проїзд 300 грн. Залишаеться близько 2 тисяч гривень чистими - та на них навіть поїсти купити не пожливо, коли м ясо під 200 грн за кіло. При цьому на більшості підприємств 12 часовий робочий тиждень. Я бля що раб вьобувати за їжу? В тій же Польші нам оплачують проживання, одяг, інструменти, навіть проїзд безкоштовний, при цьому через 5-8 років маємо змогу получити польский паспорт и поїхади вже легально працювати по всьому ЕС. А тут у 40 років ти нафіг нікому не потрібен
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗаробитчане не создают проблем для Польши: украинцы тяжело работают, часто делая работу, которую не хотят выполнять поляки, - Дуда
 
 
 
 
 
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