 Заробитчане не создают проблем для Польши: украинцы тяжело работают, часто делая работу, которую не хотят выполнять поляки, - Дуда

Это подчеркнул президент Польши Анджей Дуда в четверг в эфире католических радио Maryja и телевидения Trwam, отвечая на вопрос радиослушателя, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Эти люди (украинцы) в большинстве случаев находятся в Польше легально, легально работают, и я не заметил, чтобы они сделали кому-то какую-то обиду или причинили вред", - заявил Дуда.
Он подчеркнул, что украинцы тяжело работают в Польше, часто делая работу, которую не хотят выполнять поляки.
Президент РП также подчеркнул, что с прибытием мигрантов, в частности из Украины, он не видит угроз по изменению национальной или религиозной структуры страны.
"Оценивается, что у нас есть около миллиона мигрантов из Украины, которые, насколько я знаю, не создают в нашей стране никаких враждебных организаций, никакой террористической угрозы, чего мы больше всего опасаемся", - подчеркнул президент РП.
В то же время, Дуда подчеркнул, что Польша не соглашается принудительно принимать эмигрантов или беженцев.
Что Дуда сказал не так?
Это на что это он намекает? Кремлевская пропаганда.
Он намекнул, что если не будет Украинцев, то ЕС продавит размещение в Польше мусульманских беженцев.
И тогда Польше появятся и межрелигиозные проблемы и террористичесие организации...
Из Италии и Ирландии, Испании и Португалии тоже, в свое время, массово ехали на зароботки в другие европейские страны и даже в США. И ничего - сейчас наши туда ездят!
Доживем еще до того, что буряты будут помогать нам в старости, а мы им за это честно платить.
Хотя, для полной точности, весной 2015 года где-то в Бурятии местные жители записали видеообращение о том, что они ничего не имеют против Украины и ее граждан, что де это политика империи использует их детей в своих грязных целях. Если не ошибаюсь. даже просили прощения и не дерхать зла на весь народ бурятов.
Просто кидок в Польше - исключение, а у нас - правило.
Дома искал работу - на двух предприятиях отработал исп срок бесплатно. (Так было условлено, но от этого не легче).
В Польше на исп сроке заработал больше, чем дома на тех фирмах, что меня не взяли, была полная зп.
Це українці знайшли "щастя" в Польщі тому, що обрали в Україні. нинішню владу!
Переключіться панове на проблему із-за якої українці мають покидати рідну домівку, Критикуйите владу і себе за її обрання. А також думайте, щоб погань знову не обрати..
Впервые вижу, как экомаркет сокращает свои площади,ассортимент и работников.
Не хотят платить, пусть закрываются )))
Хороший строитель меньше штуки в месяц не получает. Знакомый сантехник уволился из нашего ОСББ - сказал. я на трех работах работаю, меня тут зп не устраивает - что за зп 6 тысяч, я на эти деньги машину, говорит, на неделю заправляю - нах и уволился. При это пришел - сделал половину работы (что захотел и что попроще), на остальное сказал - сильно сложно, много времени займет. Взял 200 грн за полчаса работы и ушел.
Если кто-то хочет работать - прекрасно сейчас работать и в Украине. если не хочешь работать и ничего не умеешь - ты нах нигде не нужен, так скажу.
Вы з п озвучиваете Киевские, а говорите, что можно прекрасно жить в Украине.
Вы не поверите,но Украина это не только Киев (((
Клон Русского Украинца???
Из всех знакомых которые работают в Польше никто не сказал, что получает хотя бы 1000 евро. обычно зарплата 600-800 евро. Такие деньги или около того и в Украине заработать не проблема. Но люди бегут не только за деньгами. Многи убегаю от того пиз..ца. что у нас творится, в надежде попасть в спокойное цивилизованное общество.
Плюс социалка, плюс низкие цены на продукты.
А в другие страны они едут шоб лучше жить.
Мы едем,тоб ВЫЖИТЬ
Почувствуйте разницу!
скулите дальше.
Высококвалифицированые кадры, могут зарабатывать ещё больше тех же поляков, в Польше.
Простые рабочие конечно меньше чем раньше, людей то больше поехало. Кто согласится работать дешевле, того и возьмут
А наши даже для Украинцев ничего не делают.
Может нам пригласить правительство Польши порулить???
Я что-то пропустил?
Рада приняла законопроект №9260, в котором посылки дороже 100евро будут облагаться налогами, было 150евро.
Ранее, украинцев заставили платить пошлины, за каждую третью посылку.
Так в Киеве жильё как в Польше, а продукты даже дороже!
Или правительство, которому я плачу за это немаленкие зарплаты?