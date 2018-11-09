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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
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 Созданный Россией конфликт на Донбассе превратился в гуманитарный кризис: помощь нужна 3,4 млн украинцев, - и.о. замглавы миссии США при ОБСЕ Макрис

Созданный Россией конфликт на Донбассе превратился в гуманитарный кризис, которого континент не видел в течение поколения: 3,4 млн граждан Украины нуждаются в гуманитарной поддержке и защите, 1,5 млн человек – внутренне перемещенные.

Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя главы миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В то время, как температура снижается и приближается зима, мы бы хотели привлечь внимание к тому, что созданный Россией конфликт в Украине превратился в гуманитарный кризис, масштабы которого континент не видел в течение поколения. По оценкам, 3,4 млн граждан Украины нуждаются в гуманитарной поддержке и защите, более 1,5 млн являются внутренне перемещенными лицами", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Связанные с Крымом санкции отменят тогда, когда РФ вернет Украине полуостров, - и.о. замглавы миссии США при ОБСЕ Макрис

Американский дипломат отметил, что в результате конфликта гибнут гражданские люди, независимо от того, по которой стороне "контактной линии" они находятся, какую религию исповедуют, на каком языке говорят и какие у них политические взгляды.

США призвали все стороны обеспечить пострадавшему от конфликта населениюе получить беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи и государственным услугам, а также защитить их жизни.

Источник: https://censor.net.ua/n3095982
 
   
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петралексеичу зато хорошо... как и ахметову с фирташем...
кстати а чё Крым оссобой зоной всё держат?
шобы фирташ через Турцию титановый концентрат в Армянск продолжал возить?
кому выгода?
рыба гниётью с головы...
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Ти мав нещастя потрапити до чорного списку і не відсвічуй тут.
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Будем откровенны: жители Донбасса сами приложили немало усилий для того, чтобы оказаться в нынешней ситуации.
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Ошибся американец с цифрами. Число надо умножить примерно раз в 6-7.
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А остальные вообще живут по-новому...))
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прокуйловые евротолерасты(фрицы ,французы и итальяшки ,при соучастии все тех же в Украине подельников рашизма ) незаконно отрезав часть украинской територии, по указанию куйла в Минске ,сами и помогли создать кровопролитный конфликт который нужен рашисту...
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НЕФИГ РАБОВ задарма кормить! Сами виноваты, были бы ГРАЖДАНАМИ, то с оружием в руках защитили СЕБЯ и своих близких от руССких "спасителей". ГРАЖДАНЕ в ДОБРОБОТАХ встали на защиту Украину, а РАБОВ жалеть нельзя!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСозданный Россией конфликт на Донбассе превратился в гуманитарный кризис: помощь нужна 3,4 млн украинцев, - и.о. замглавы миссии США при ОБСЕ Макрис
 
 
 
 
 
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