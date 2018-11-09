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 "Выборы" на Донбассе будут еще одним вопиющим нарушением международного права и Минских договоренностей и будут рассматриваться как недействительные, - ЕС

Европейский Союз осуждает запланированное проведение так называемых выборов на оккупированном Донбассе, которые нарушают международное право и Минские договоренности.

Это было подчеркнуто в заявлении ЕС, сделанном во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене в четверг, сообщает Цензор.НЕТ сог ссылкой на Укринформ.

"Европейский Союз осуждает запланированное проведение так называемых "выборов", что было объявлено поддерживаемыми Россию вооруженными формированиями и назначено на 11 ноября. В случае проведения они будут еще одним вопиющим нарушением международного права и Минских договоренностей и, таким образом, будут рассматриваться как недействительные", - говорится в заявлении.

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В ЕС напомнили, что Минские договоренности предусматривают проведение местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в рамках украинского законодательства и после установления надлежащих безопасности условий, в соответствии со стандартами ОБСЕ и под мониторингом БДИПЧ.

"В связи с этим мы призываем Россию использовать ее большое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, с тем, чтобы придерживаться Минских договоренностей, а не подрывать их", - подчеркнул представитель ЕС в ОБСЕ.

Исполняющий обязанности заместителя главы миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис во время заседания также заявил, что США присоединяются к другим странам в осуждении незаконных "выборов" 11 ноября.

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"Эти незаконные "выборы", организованные Россией, идут вопреки Минским договоренностям, препятствуют усилиям по прекращению продолжающегося конфликта на востоке Украины и не соответствуют украинскому законодательству", - заявил он.

Как сообщалось, российская оккупационная администрация на Донбассе назначила на 11 ноября так называемые выборы на территории ОРДЛО.

Источник: https://censor.net.ua/n3095980
 
   
 Топ комментарии
 
Це якщо буде з кого вибирати...
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За версією провокаторів - так.
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Вот, проголосую за пушилина, куплю себе штаны с отливом, "Жыгули" с магнитолой и...
На курорт!...В донецкий парк им.Щербакова!...
"Вибори" на Донбасі будуть ще одним неприпустимим порушенням міжнародного права і Мінських домовленостей і розглядатимуться як недійсні, - ЄС - Цензор.НЕТ 9536
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Главное, в марте не ошибиться с выбором.
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- Голосовали бумажками. За Дядьева было подано четыре записки. За Чарушникова - две. Кто‑то воздержался. По лицу Кислярского было видно, что это он. Ему не хотелось портить отношений с будущим губернатором, кто бы он ни был.(с)
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Честно говоря, мне ни одна из этих фамилий не знакома. Я даже не понял, о чем Вы.
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Это в тему, а не Вам. 12 стульев Легенда о великом комбинаторе или почему в Шанхае ничего не случилось. Ильф и Петров - если что
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Помиляться, як завжди. За 27 років ні разу не обрали нормальної влади.
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Если у кого-то есть какая-то привычка, то никто другой не вправе это осуждать. У каждого свои привычки, и их надо уважать. Даже если это привычка наступать на одни и те же грабли.
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Поважати звички Мотороли, Захарченка, Плотніцького...
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Плотницкий немного выбивается из этого списка. Не кажется?
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Я про звички взагалі, тому ніхто не "выбивается", а "убивается"
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Шо всі так занепокоєні цим? Нехай бавляться. Вони вже проводили там рехверендум і шо? Пофігу.
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"Выборы" на Донбассе будут еще одним вопиющим нарушением международного права и Минских договоренностей и будут рассматриваться как недействительные, - ЕС
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Так потрібно виправити:
"Выборы" на Донбассе будут еще одним вопиющим нарушением международного права и отменившие Минские договоренности и будут рассматриваться как недействительные,- ЕС
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Европейский Союз осуждает-вот и вся позиция демократов и либерастов с европы,по отношению к украине
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Накуй Этод донбасс................. 3-0......ДИНАМО КИЕВ!!!!!
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"ВЫБОРЫ" - сами по себе дешевый фарс и декорации УЗУРПАТОРОВ в любой стране, а в бандитском анклаве поголовно населённом РАБАМИ московской империи издевательство над здравым смыслом возведенное в квадрат!
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У РАБОВ нет ПРАВ, только горбатится на ГОСПОД или подохнуть за их благополучие!
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Пора уже кацапию признать недействительной.
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Вот, проголосую за пушилина, куплю себе штаны с отливом, "Жыгули" с магнитолой и...
На курорт!...В донецкий парк им.Щербакова!...

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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Выборы" на Донбассе будут еще одним вопиющим нарушением международного права и Минских договоренностей и будут рассматриваться как недействительные, - ЕС
 
 
 
 
 
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