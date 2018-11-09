 Красный Крест направил на оккупированную часть Донбасса 30 тонн гуманитарной помощи, - Госпогранслужба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 3 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в общем было оформлено 30 тонн груза.
Или к выборам поддержать?
правда тогда прицепом и КМ,и вся верхушка пойдет,за электрику,воду и гасс.
от проклятых гейевропейцев
принимают душу ватную испортят печеньками
куда только хуйло смотрит
Уважаемые это ну очееень хороший бизнес! По закону "собиратель благотворительности" (в нашей версии волонтер) имее право оставить себе 20% от собранного, а если перебросить с "фонда" на "фонд" то ещё 20%. А ещё можна подтасовать цену , запорожец передать по цене мерседеса а мерседес себе оставить по цене запорожца!.. Так что думайте!
А вот Ахметову сейчас обидно, он же там уже всем ПОМОЖЕМ организовал.