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 Красный Крест направил на оккупированную часть Донбасса 30 тонн гуманитарной помощи, - Госпогранслужба

Красный Крест направил на оккупированную территорию Донбасса 3 грузовых автомобиля с гуманитарной помощью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 3 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 14 грузовиков с гуманитарной помощью от ООН и Красного Креста проследовали на Донбасс, - Госпогранслужба

Отмечается, что в общем было оформлено 30 тонн груза.

Источник: https://censor.net.ua/n3095978
 
 
 Топ комментарии
 
Блин, да сколько можно туда возить гуманитарки, каждые 2-3 дня, за что им такое внимание?
Или к выборам поддержать? Красный Крест направил на оккупированную часть Донбасса 30 тонн гуманитарной помощи, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 664
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Что-то зачастили гумконвои в Лугандонию...
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Шо, повезли туди кохве, чи тільки прокладки?
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в течении недели уже 3 помощь, там и работать не надо, Европа помоет.
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о правильно сепарам гуманитарку подкидывать!ну будет война тогда еще очень долго,если идти на поводу у европы
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Блин, да сколько можно туда возить гуманитарки, каждые 2-3 дня, за что им такое внимание?
Или к выборам поддержать? Красный Крест направил на оккупированную часть Донбасса 30 тонн гуманитарной помощи, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 664
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Что-то зачастили гумконвои в Лугандонию...
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европитары заинтересованы в продолжении войны в украине я правильно понял
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Ночное разграбление вагона с помощью от Красного креста

Червоний Хрест направив на окуповану частину Донбасу 30 тонн гуманітарної допомоги, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1271
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щурячої отрути їм 30 тон, а не допомоги Червоний Хрест направив на окуповану частину Донбасу 30 тонн гуманітарної допомоги, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4708
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этих евроблятьгуманитариев надо пособниками террористов обьявить..еду они возят!
правда тогда прицепом и КМ,и вся верхушка пойдет,за электрику,воду и гасс.
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Госпогранслужба не забыла взять с них экспортные пошлины?
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Нада подкормить кормильцев ато на выборы нет сил дойти.
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а как же скрепы
от проклятых гейевропейцев
принимают душу ватную испортят печеньками
куда только хуйло смотрит
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Тут другая кухня. Когда рухнули башни-близнецы в Америке собрали 500 миллионов "бляндейной" помощи, потратили на "благотворительность" 100 миллионов, где остальные неизвесно. Когда затопило Новый Орлеан, собрали и "потратили" по примерно такому же принципу. Когда цунами накрыло (Индонезию кажется) лет тому назад собрали 510 миллионов долларов за которые построили АЖ 6 домов!..
Уважаемые это ну очееень хороший бизнес! По закону "собиратель благотворительности" (в нашей версии волонтер) имее право оставить себе 20% от собранного, а если перебросить с "фонда" на "фонд" то ещё 20%. А ещё можна подтасовать цену , запорожец передать по цене мерседеса а мерседес себе оставить по цене запорожца!.. Так что думайте!
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особливо расіянський висер цікавий за башти близнюки...))) нахрен кацапський висер тут???
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Соображалово не работает? Причём тут лугандон? Речь идет о том что "деловые" люди тупо зарабатывают на этом деньги! А где им это делать, в лугандоне, под лугандом им по барабану! Украина потому и может справится с врагами что "националисты" тупые до посинения !
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Зачем? Пусть своих РАБОВ и ХОЛОПОВ кормят московские БОЯРЕ!
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так рогаті окупанти жити будуть коли іх крести годують...
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Оба на "кормильцам всей Украины" пиндосы и гейропейцы гумманитарки подогнали.
А вот Ахметову сейчас обидно, он же там уже всем ПОМОЖЕМ организовал.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКрасный Крест направил на оккупированную часть Донбасса 30 тонн гуманитарной помощи, - Госпогранслужба
 
 
 
 
 
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