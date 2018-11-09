 Красный Крест направил на оккупированную часть Донбасса 30 тонн гуманитарной помощи, - Госпогранслужба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 3 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 14 грузовиков с гуманитарной помощью от ООН и Красного Креста проследовали на Донбасс, - Госпогранслужба

Отмечается, что в общем было оформлено 30 тонн груза.