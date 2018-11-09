 "Вдохновения и ярких идей!", - Гройсман поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В Украине становится все больше качественного культурного продукта. За все это стоит поблагодарить наших режиссеров, актеров, музыкантов, художников, работникам креативных индустрий. Сегодня их профессиональный праздник", - написал Гройсман.

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"Чего можно пожелать людям культуры? Конечно, вдохновения и ярких идей!", - добавил премьер-министр.