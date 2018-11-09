 "Вдохновения и ярких идей!", - Гройсман поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"В Украине становится все больше качественного культурного продукта. За все это стоит поблагодарить наших режиссеров, актеров, музыкантов, художников, работникам креативных индустрий. Сегодня их профессиональный праздник", - написал Гройсман.
"Чего можно пожелать людям культуры? Конечно, вдохновения и ярких идей!", - добавил премьер-министр.
Ничего у него не получится конечно, потому что названа дата, но под кофе послушать можно...
А вдруг...
Ray @Ray_net_ua 9 ч.9 часов назад
В Украине рождаются Лидеры Нации! "Нам нужно восстать, выжить и построить новую Украину!" - Предприниматель закрыл бизнес, надел белую маску и сзывает всех украинцев, на Михайловскую площадь 18.11.18, уничтожить мародерствующий олигархат.
ВИДЕО:
https://vidos.top/v/1804713.mp4?st=0hFsDmlDWPnkWDJSLtboBA&e=1541756245
- Х*ячечная! Это - министерство культуры...
Слава Украине !!
Назар Приходько @nazareye 13 ч.13 часов назад
З 1.01.2019 хочуть скасувати декретну відпустку.
Кажіть прямо: "Так ми продовжуємо вбивати Націю".
Навіщо довкола бродити?
субсидию отменили... 0 к бесконечности приравняли
гулять так гулять
чи Свята "українців існуючих на мінімалку в 50 доларів на місяць "