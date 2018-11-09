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 "Вдохновения и ярких идей!", - Гройсман поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил работников культуры с профессиональным праздником.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В Украине становится все больше качественного культурного продукта. За все это стоит поблагодарить наших режиссеров, актеров, музыкантов, художников, работникам креативных индустрий. Сегодня их профессиональный праздник", - написал Гройсман.

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"Чего можно пожелать людям культуры? Конечно, вдохновения и ярких идей!", - добавил премьер-министр.

Вдохновения и ярких идей!, - Гройсман поздравил работников культуры с профессиональным праздником 01

Источник: https://censor.net.ua/n3095977
 
   
 Топ комментарии
 
"Счастливого пути в отставку"- пожелали работники культуры гросе в ответ.
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"Счастливого пути в отставку"- пожелали работники культуры гросе в ответ.
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А привітати з днем письменності та української мови навіть не здогадався.
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вот видео интересное....
Ничего у него не получится конечно, потому что названа дата, но под кофе послушать можно...
А вдруг...

"Натхнення та яскравих ідей!" - Гройсман привітав працівників культури з професійним святом - Цензор.НЕТ 5989 Ray‏ @Ray_net_ua 9 ч.9 часов назад
В Украине рождаются Лидеры Нации! "Нам нужно восстать, выжить и построить новую Украину!" - Предприниматель закрыл бизнес, надел белую маску и сзывает всех украинцев, на Михайловскую площадь 18.11.18, уничтожить мародерствующий олигархат.
ВИДЕО:

https://vidos.top/v/1804713.mp4?st=0hFsDmlDWPnkWDJSLtboBA&e=1541756245

"Натхнення та яскравих ідей!" - Гройсман привітав працівників культури з професійним святом - Цензор.НЕТ 9380
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- Алло, это - прачечная?
- Х*ячечная! Это - министерство культуры...
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Представляю как офигели от радости работники культуры в свой профессиональный праздник, когда по обыкновению с утра открыли страничку Гойсмана в Пейсбуке
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"Предмет моего поздравления - плодотворная дебютная идея" (С)
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краще би премію, працівникам культури, з свого кармана гося), виплатив!
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кто не успел родить тот опоздал...
Слава Украине !!

"Натхнення та яскравих ідей!" - Гройсман привітав працівників культури з професійним святом - Цензор.НЕТ 9845 Назар Приходько‏ @nazareye 13 ч.13 часов назад
З 1.01.2019 хочуть скасувати декретну відпустку.
Кажіть прямо: "Так ми продовжуємо вбивати Націю".
Навіщо довкола бродити?
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а почему бы нет
субсидию отменили... 0 к бесконечности приравняли "Натхнення та яскравих ідей!" - Гройсман привітав працівників культури з професійним святом - Цензор.НЕТ 8864
гулять так гулять "Натхнення та яскравих ідей!" - Гройсман привітав працівників культури з професійним святом - Цензор.НЕТ 497
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неподобство ,ще й досі немає Свята "отримувача субсідій",
чи Свята "українців існуючих на мінімалку в 50 доларів на місяць "
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Вдохновения и ярких идей!", - Гройсман поздравил работников культуры с профессиональным праздником
 
 
 
 
 
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