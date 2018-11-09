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 Житель Донецкой области пытался провезти в ОРДЛО 391 кг зернового кофе, - штаб ОС. ФОТОрепортаж

На КПВВ "Марьинка" житель Донецкой области пытался провезти в личных вещах 391 кг зернового кофе в ассортименте на общую сумму 88 823 гривни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"На КПВВ "Марьинка", сотрудники спецподразделения налоговой милиции ГФС, привлеченного в состав Объединенных сил совместно с работниками пограничной службы обнаружили попытку жителя Донецкой области скрыто, под видом личных вещей, перевезти через линию разграничения 391 кг зернового кофе в ассортименте на общую сумму 88 823 гривни", - сказано в сообщении.

Житель Донецкой области пытался провезти в ОРДЛО 391 кг зернового кофе, - штаб ОС 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 1500 литров спирта нашли военные вблизи линии соприкосновения, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Составлены протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст.204-3. Товарно-материальные ценности изъяты до принятия решения судом.

Житель Донецкой области пытался провезти в ОРДЛО 391 кг зернового кофе, - штаб ОС 02
Житель Донецкой области пытался провезти в ОРДЛО 391 кг зернового кофе, - штаб ОС 03
Фото: пресс-центр ООС/Facebook

Житель Донецкой области пытался провезти в ОРДЛО 391 кг зернового кофе, - штаб ОС 04

Источник: https://censor.net.ua/n3095975
 
   
 Топ комментарии
 
Дарагие данчане! Не выделывайтесь - пейте бормотуху!
Пить кофе, да еще и с оттопыренным мизинцем - не скрепно, антирассийско, еврогейно.
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391кг? Чует мое сердце, что 9кг где-то заныкано. Житель Донецкой области пытался провезти в ОРДЛО 391 кг зернового кофе, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1056
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вірно, нефіг там каву пити - це не скрепно!
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Невже хуйло з рудим тарганом не возять дамбасні кохве з гуманітаркою?
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Дарагие данчане! Не выделывайтесь - пейте бормотуху!
Пить кофе, да еще и с оттопыренным мизинцем - не скрепно, антирассийско, еврогейно.
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але ти гурман)), там максимум), будуть залишки скломойки/настоянки-глоту) з кацапії!
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Хлопцям у окопах зараз тепла кава не завадить)
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вот это перемога! Бурштынокопатели, и лесорубы в карпатах сплакнули в уголке
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Яка "республіка", така і контрабанда...

Я б ще зрозумів, якби каву молоту везли (в молотій наркоту ховають, бо вона запах собакам перебиває).
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Не могу поставить лайк -- нет у меня такого пункта, поэтому просто ПЛЮСУЮ!
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Нихрена не понятно. А там что, таможня есть? Пошлины что-ли не заплатил? Ведь любому понятно, если туда едет кофе, то деньги едут в другую сторону. Чем это плохо для государства?
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не,ну дрожжи там,на бражку - я бы еще понял,но КОФЕ ! в Дыынэр (!!!)
вы еще рояли начните им контрабасом гонять.. Мешканець Донецької області намагався провезти в ОРДЛО 391 кг зернової кави, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1839
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"Ячменный колос" - я б то же понял, а тут наверное для генерального секретаря ДЫРЫ везли.
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та не,скорее всего под выборы абизянам на избирательных участках по сто грамм в одни руки выдавать собирались..
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відвезіть на передову, дайте автомат з трема патронами, візьміть камеру, хай шмальне у бік рогатих ,відпустить, а відео з коментом у ютуб...
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Не понял, они что там и кофе пью? Не скрепно это. Скрепный напиток это бояра и чай с коры и веток.
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Гоблинам захотелось кофеёчку подавай в постель и барышню в кокошнике 😃 , и можно считать , что жизнь удалась !
Яду вам , чертяки подземельные , а не благородного напитка !
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Изъять в пользу армии!
А еще вопросик... Энергоресурсы и питьевая водапоступают на Донбасс законно? Или раша собственные ресурсытуда направляет?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖитель Донецкой области пытался провезти в ОРДЛО 391 кг зернового кофе, - штаб ОС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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