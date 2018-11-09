 На пост генпрокурора США претендуют сразу шесть кандидатов, - Bloomberg

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Москвы", об этом пишет Bloomberg.
По данным агентства, наиболее вероятным называют министра труда Алекса Акосту. Также в списке кандидатов экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи и судья Апелляционного суда Эдит Джонс.
Напомним, временно исполняющим обязанности генпрокурора после увольнения с этого поста Джеффа Сешнса назначен Мэтью Уитекер.
Отметим также, что президент США многократно критиковал Сешнса, в том числе и публично, за то, как тот руководил министерством юстиции.
А ведь ген прокурор - это ключевая фигура в государстве. Если бы прокурор у нас был реально самостоятельным и честным, то по сути мы бы жили уже в другой стране без половины минимум коррупционеров у власти.
Мы всегда смотрим на штаты как на образец демократии. Всегда смотрим на процессы в Штатах в контексте Украины, сравнивая с Украиной . Так вот нам до такого уровня не дожить
как только выберем нормального гетьмана.
У них шесть претендентов на один пост, а у нас один, но шестёрка...