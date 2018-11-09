 На пост генпрокурора США претендуют сразу шесть кандидатов, - Bloomberg

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Москвы", об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, наиболее вероятным называют министра труда Алекса Акосту. Также в списке кандидатов экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи и судья Апелляционного суда Эдит Джонс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генпрокурор США Сешнс покидает свой пост

Напомним, временно исполняющим обязанности генпрокурора после увольнения с этого поста Джеффа Сешнса назначен Мэтью Уитекер.

Отметим также, что президент США многократно критиковал Сешнса, в том числе и публично, за то, как тот руководил министерством юстиции.