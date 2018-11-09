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Все про:США (14385) прокурор (872) Трамп (2093)

 На пост генпрокурора США претендуют сразу шесть кандидатов, - Bloomberg

В США на должность генпрокурора претендуют сразу шесть кандидатов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Москвы", об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, наиболее вероятным называют министра труда Алекса Акосту. Также в списке кандидатов экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи и судья Апелляционного суда Эдит Джонс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генпрокурор США Сешнс покидает свой пост

Напомним, временно исполняющим обязанности генпрокурора после увольнения с этого поста Джеффа Сешнса назначен Мэтью Уитекер.

Отметим также, что президент США многократно критиковал Сешнса, в том числе и публично, за то, как тот руководил министерством юстиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3095973
 
   
 Топ комментарии
 
Какая магия цифр
У них шесть претендентов на один пост, а у нас один, но шестёрка...
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Шесть кандидатов?... Семь, Луценко написал тоже заявление в отставку.
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Вот думаю: а что бы было, если бы Трамп предложил Конгрессу утвердить кандидатуру неграмотного и пьющего прокурора? На пост генпрокурора США претендують одразу шість кандидатів, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 118
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Кто из шести наиболее ненавидит кацапье-тот самый лучший генпрокурор США.
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Луценко, Пшонка, Шокин, Ярема, Махницкий и Пискун.
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Да уж . Наши шестеро - это мрак.
А ведь ген прокурор - это ключевая фигура в государстве. Если бы прокурор у нас был реально самостоятельным и честным, то по сути мы бы жили уже в другой стране без половины минимум коррупционеров у власти.
Мы всегда смотрим на штаты как на образец демократии. Всегда смотрим на процессы в Штатах в контексте Украины, сравнивая с Украиной . Так вот нам до такого уровня не дожить
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Шесть кандидатов?... Семь, Луценко написал тоже заявление в отставку.
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не он кандидат на шконку.
как только выберем нормального гетьмана.
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Цікаво, а там потрібна юридична освіта на посаді генпрокурора, чи то чисто адміністративна посада, як в деяких країнах посади міністрів оборони?
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Це я до того, що найбільш вірогідним називають міністра праці. Не знаю, може в нього і є юр.освіта.
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Пискун вроде во Франции ждет отставки прокурора.
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Вот думаю: а что бы было, если бы Трамп предложил Конгрессу утвердить кандидатуру неграмотного и пьющего прокурора?
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Какая магия цифр
У них шесть претендентов на один пост, а у нас один, но шестёрка...
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Наверняка победит тот, кто юридически не образован На пост генпрокурора США претендують одразу шість кандидатів, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 2711
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНа пост генпрокурора США претендуют сразу шесть кандидатов, - Bloomberg
 
 
 
 
 
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