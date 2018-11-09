 Враг применил 120-мм минометы в районе Новолуганского, ранены двое украинских воинов, за сутки - 14 обстрелов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.
По данным штаба, оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям украинских войск, 4 из них - с применением вооружения, запрещенного минскими соглашениями.
"Враг осуществлял обстрелы наших оборонительных укреплений в районах населенных пунктов Крымское, Новолуганское, Пески, Опытное, Марьинка, Славное, Красногоровка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь и Лебединское", - сказано в сообщении.
Отмечается, что российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия: "Из 120-мм минометов враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Новолуганского. Такое же оружие, только 82-го калибра, захватчики применили неподалеку от Павлополя и Крымского. Именно возле последнего оккупанты проявили наибольшую огневую активность".
"В результате боевых действий ранения получили 2 военнослужащих Объединенных сил", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток, 9 ноября, вражеских обстрелов не зафиксировано.
По данным разведки, за прошедшие сутки один российский оккупант был уничтожен, санитарные потери противника составляют 11 человек.
найскорїшого одужання соколам ясним!
тримайтеся, захисники наші, синочки наші...
батьківськи молитви і Янголи вам в поміч