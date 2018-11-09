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 Враг применил 120-мм минометы в районе Новолуганского, ранены двое украинских воинов, за сутки - 14 обстрелов, - штаб ОС

8 ноября ситуация в районе проведения ООС оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям украинских  войск, 4 из них - с применением вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

"Враг осуществлял обстрелы наших оборонительных укреплений в районах населенных пунктов Крымское, Новолуганское, Пески, Опытное, Марьинка, Славное, Красногоровка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь и Лебединское", - сказано в сообщении.

Отмечается, что российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия: "Из 120-мм минометов враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Новолуганского. Такое же оружие, только 82-го калибра, захватчики применили неподалеку от Павлополя и Крымского. Именно возле последнего оккупанты проявили наибольшую огневую активность".

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"В результате боевых действий ранения получили 2 военнослужащих Объединенных сил", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 9 ноября, вражеских обстрелов не зафиксировано.

По данным разведки, за прошедшие сутки один российский оккупант был уничтожен, санитарные потери противника составляют 11 человек.

Враг применил 120-мм минометы в районе Новолуганского, ранены двое украинских воинов, за сутки - 14 обстрелов, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3095970
 
 
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смерть расіянським окупантам та путін-хуйло!!!!
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Желаем нашим героическим защитникам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским пидорам и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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Потери рашистов на Донбассе впечатляют , но кремлёвский упырь не успокоится , пока сам не сдохнет в страшных муках за все злодеяния , которые он творит на украинской земле !!
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спасибо, что живые!
найскорїшого одужання соколам ясним!
тримайтеся, захисники наші, синочки наші...
батьківськи молитви і Янголи вам в поміч
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг применил 120-мм минометы в районе Новолуганского, ранены двое украинских воинов, за сутки - 14 обстрелов, - штаб ОС
 
 
 
 
 
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