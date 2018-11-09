"Связанные с Крымом санкции отменят тогда, когда РФ вернет Украине полуостров, - и.о. замглавы миссии США при ОБСЕ Макрис"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя главы миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене в четверг, сообщает корреспондент Укринформа.

"Соединенные Штаты полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ. Мы не признаем и никогда не признаем целенаправленную аннексию Крыма. Мы присоединяемся к нашим европейским и другим партнерам в подтверждении того, что наши санкции против России, связанные с Минском, будут оставаться в силе, пока Россия не имплементирует полностью свои обязательства в рамках Минска. Отдельные, связанные с Крымом санкции будут оставаться в силе, пока Россия не вернет полуостров под полный контроль Украины", - заявил он.

Американский дипломат подчеркнул, что в настоящее время Россия продолжает препятствовать мирному процессу на Донбассе, а также затормозила переговоры между спецпредставителем Госдепа Куртом Волкером и помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

"Мы призываем Россию начать серьезные переговоры относительно того, как завершить конфликт, улучшить безопасность и гуманитарную ситуацию для местного населения, имплементировать Минск", - заявил Грегори Макрис.

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Он также указал на агрессивные действия России в Азовском море, где она препятствует международному морскому сообщению с украинскими портами, что "демонстрирует нарушение Москвой суверенитета и территориальной целостности Украины".

Также сложная ситуация остается в оккупированном Крыму, где на регулярной основе проходят рейды, задержания и аресты, прежде всего в отношении крымских татар.

"Россия усиливает свою оккупацию Крыма мощным безоопастностным и военным присутствием на полуострове, что ведет к росту напряженности и провокаций в Черном море", - заявил представитель миссии США при ОБСЕ.

Напоминаем, 8 ноября официальный Вашингтон объявил о введении санкций против трех физических лиц и девяти предприятий, связанных с агрессией РФ на Донбассе и в Крыму.