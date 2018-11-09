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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Крым (20795) ОБСЕ (3387) санкции (7081) США (14385) Макрис (1)

 Связанные с Крымом санкции отменят тогда, когда РФ вернет Украине полуостров, - и.о. замглавы миссии США при ОБСЕ Макрис

Санкции США против России, связанные с Минскими договоренностями по урегулированию конфликта на Донбассе, будут продолжаться до полного выполнения Москвой своих обязательств в рамках Минска, а связанные с Крымом санкции – до возвращения полуострова Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя главы миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене в четверг, сообщает корреспондент Укринформа.

"Соединенные Штаты полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ. Мы не признаем и никогда не признаем целенаправленную аннексию Крыма. Мы присоединяемся к нашим европейским и другим партнерам в подтверждении того, что наши санкции против России, связанные с Минском, будут оставаться в силе, пока Россия не имплементирует полностью свои обязательства в рамках Минска. Отдельные, связанные с Крымом санкции будут оставаться в силе, пока Россия не вернет полуостров под полный контроль Украины", - заявил он.

Американский дипломат подчеркнул, что в настоящее время Россия продолжает препятствовать мирному процессу на Донбассе, а также затормозила переговоры между спецпредставителем Госдепа Куртом Волкером и помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

"Мы призываем Россию начать серьезные переговоры относительно того, как завершить конфликт, улучшить безопасность и гуманитарную ситуацию для местного населения, имплементировать Минск", - заявил Грегори Макрис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всем, кто причастен к преступной оккупации Крыма и гибридной агрессии на Донбассе, не избежать ответственности, - Порошенко о новых санкциях США

Он также указал на агрессивные действия России в Азовском море, где она препятствует международному морскому сообщению с украинскими портами, что "демонстрирует нарушение Москвой суверенитета и территориальной целостности Украины".

Также сложная ситуация остается в оккупированном Крыму, где на регулярной основе проходят рейды, задержания и аресты, прежде всего в отношении крымских татар.

"Россия усиливает свою оккупацию Крыма мощным безоопастностным и военным присутствием на полуострове, что ведет к росту напряженности и провокаций в Черном море", - заявил представитель миссии США при ОБСЕ.

Напоминаем, 8 ноября официальный Вашингтон объявил о введении санкций против трех физических лиц и девяти предприятий, связанных с агрессией РФ на Донбассе и в Крыму.

Источник: https://censor.net.ua/n3095969
 
   
 Топ комментарии
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Игорь, не льстите себя надеждами... Там "ху.лов" - миллионы... Сдохнет один - придёт другой... Уже не раз приводил слова главного героя книги об эпохе Чингиз-хана, написанной одним казахским писателем: "Люди думают, что войны затевают правители... Нет... Войны затевают миллионы пустых животов, жадных рук и завистливых - глаз...".
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"Там "ху.лов" - миллионы.."

Об этоми речь, перержут друг-друга на ремни в борьбе за кормушку.
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Можешь "офигевать" и дальше... Для того, чтобы подать иск в суд, необходимо знать сумму убытков... А как их можно определить, если Украина к объектам в Крыму, как захваченным, так и разрушенным или повреждённым, доступа не имеет? Головой думать надо, а не "офигевать"...
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_У тебя вот машину угнали, да? Ты не имеешь к ней доступа. Ущерб, что ты понёс неизвестен? Пов'язані з Кримом санкції скасують тоді, коли РФ поверне Україні півострів, - в.о. заступника голови місії США при ОБСЄ Макріс - Цензор.НЕТ 9878 Используй голову по назначению, прежде чем ляпнуть глупость...
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Ещё один дебил... Иск по причинению ущерба - финальная стадия предварительного следствия... (А, бывает, что и начальной стадии судебного процесса. Это, если на момент ознакомления с делом потерпевший не определился с объёмом гражданского иска... Тогда он пишет: " Так как я не определился с суммой иска, я оставляю за собой право заявить его в судебном заседании...". Объектом преступления - "угона", есть не автомобиль, как материальный объект, а "общественные отношения, связанные с использованием принадлежащего конкретному лицу, имущества"... Именно "право пользования имуществом" нарушено угонщиком!!! Вы мне напоминаете одного мента, который, когда ему задали вопрос: "Назовите объект преступления при изнасиловании...", сказал - "влагалище"... (на самом деле это "половая свобода женщины...")
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Да ладно. Не знать стоимости объектов,которые были в собственности десятилетиями?! Или там стоимость на проходной висит? Не смеши. И при чем здесь разрушеное и поврежденное? Предприятие украдено-платите компенсацию. Нет-возвращайте назад. Коломойский так быстро все подсчитал и подал иск на русню. А соевым слабо?
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Слушай, "двоечник", ты - юрист? Ты хоть раз иск составлял, для подачи в суд? А я их сотни написал... Я - практик, а не "треполог"... Не буду тебе лекцию читать - для этого нужно ветку загрузить комментарием страниц на пять... Захочешь - подойди к любому адвокату или юрисконсульту, они тебе объяснят... Буду краток...Для того, чтобы в иске указать сумму ущерба, заказывается экспертное исследование. Чтобы провести исследование, эксперт должен изучить объект исследования... КАК мы сейчас сможем это сделать?
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Все у тебя "дебилы", "двоечники". Поменял бы уже имя, что ли, на д'Артаньян, чтобы сразу все про себя всё знали.
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Если ты считаешь, что я неправ - опровергни... Опровергни по пунктам, детально... (есть, правда, более "лёгкий" вариант - "набрать в рот гавна и плюнуть мне в морду...") Выбирай...
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Потуши свою жопу,"практик". Как беня это сделал? Не шаришь-поинтересуйся. Юрист трехкопеечный.
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"Международный суд ООН вправе рассматривать дело лишь в том случае, если соответствующие государства дали согласие на то, чтобы стать стороной разбирательства в Суде (принцип согласия сторон). Государство может выразить своё согласие следующими способами[5][6]:"

Прежде чем " офигивать", неплохо было бы хоть немного изучить вопрос. Интернет под рукой - неплохое средство от безграмотности.
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А я что-то писал о вопросе "обращения в Суд ООН"? Я писал об определении суммы иска... Так что принимайте пилюли от безрамотности сами...
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легко обсуждать санкции, которых реально нет ...
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Для нищеброда с тремя копейками в кармане санкции никогда ничего не меняли в жизни. Санкции для тех россиян, которые делает экономику России.

Например, 26 из 27 россиян, находящихся в санкционном списке, понесли убытки: состояние гендиректора «Норильского никеля» Владимира Потанина сократилось на 2,25 миллиарда долларов. Глава «Лукойла» Вагит Алекперов лишился 1,37 миллиарда долларов, а владелец «Реновы» Виктор Вексельберг потерял 1,28 миллиарда долларов. Убыток основного владельца «Русала» и En+ Олега Дерипаски составил 905 миллионов долларов.
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Кошмар какой, они теперь кушать стали меньше и за коммуналку платить реально нечем.
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Вы забыли написать, что Украина считается нищей благодаря ее "кормильцам" - Лугандонии. Поэтому Международный Красный Крест и гоняет туда гуманитарку, чтобы подкормить их. Что-то такой помощи не оказывают ни Львову, ни Киеву, ни Одессе, ни Днепру, например.
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Я бы на месте Трампа ввел бы санкции хитрожопой Германии за газовую трубу-2 которая строится.
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Вот когда станешь президентом США (всё может случиться),- тогда и введёшь. Пов'язані з Кримом санкції скасують тоді, коли РФ поверне Україні півострів, - в.о. заступника голови місії США при ОБСЄ Макріс - Цензор.НЕТ 2850
А если серьёзно, то такие вещи один президент не решает.
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Вот такие ваши санкции.
Почешутся и забудут.
Пов'язані з Кримом санкції скасують тоді, коли РФ поверне Україні півострів, - в.о. заступника голови місії США при ОБСЄ Макріс - Цензор.НЕТ 5988
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Мы можем об этом помечтать....
Но Америка на это не пойдет.
Это - 3-я мировая. Пов'язані з Кримом санкції скасують тоді, коли РФ поверне Україні півострів, - в.о. заступника голови місії США при ОБСЄ Макріс - Цензор.НЕТ 8303
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какая,блин,мировая ??
мировая - это когда две коалиции молотят друг друга..
пижжение ссаной нарасейки всем миром - это что,мировая?
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Ты - безграмотный мечтатель.
Выдаешь желаемое за действительное.
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ок,товарищ профессор...
назовите нам союзников ссаной нарасейки в период её военного уничтожения,плз..
венесуэлу,вануату,армению,беларусь,дыынэр и подобную 3,15здоту не предлагать..
наверное,Китай,да?
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Почему не предлагать? Ты не хочешь? Это твоя проблема.
А Китай будет воевать не за росию.
Китай будет воевать с Америкой.
Ты это прекрасно понимаешь, но тебе лично нравиться формулировка "пижженая всем миром".
Кстати, если "всем миром", то что? Давай, "досвиданя".
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ага,с Америкой,ну с кем же еще воевать китайцам ? и союзные бульбаши высадят десант в Нью-Йорке,ясен пень!
но китаёзы всё же не конченные укурки,как русня..
а куда они перенаправят свой триллионный с США рынок торговли? Аааааа...ну,конечно,в нищую нарасейку,ну,куда же еще!
и будут кормить два своих миллиарда лыком и берестой по бартеру...
Ты это прекрасно понимаешь,но тебе лично нравится формулировка "Китай будет воевать с Америкой".. Пов'язані з Кримом санкції скасують тоді, коли РФ поверне Україні півострів, - в.о. заступника голови місії США при ОБСЄ Макріс - Цензор.НЕТ 2663
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Китай будет воевать с Америкой? Ты в своём уме? С таким же успехом ты мог бы написать: Китай будет воевать с Китаем. Для Китая остаться без американских рынков (а в случае войны также и европейских) - это вернуться в 19 век. Вернее самоубийства не придумать.
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1. Во вторник, пока шло голосование, Госдепартамент объявил о том, что против России будут введены дополнительные санкции в соответствии с законом о запрете на применение химического и биологического оружия от 1991 года в связи с тем, что Россия применила «Новичок» против бывшего сотрудника российской разведки Серея Скрипаля. Первый пакет санкций был введен в августе. После этого у Москвы было 90 дней для того, чтобы предоставить надежные гарантии того, что она больше не станет применять химическое оружие и разрешит провести проверки. Москва проигнорировала это требование, спровоцировав второй раунд санкций (пока неясно, когда именно они будут введены):
- Запрет для американских банков на предоставление кредитов правительству России, если это не кредиты на покупку продуктов питания или сельскохозяйственной продукции
- Практически полный запрет на взаимную торговлю. Исключение составляет экспорт из США товаров сельскохозяйственного сектора
- Ограничение или заморозка дипломатических отношений между США и правительством России
-Запрет на авиаперелеты компаниям, которые контролируются правительством страны. Под эту норму попадает "Аэрофлот"

Уже заметны признаки того, что Москва ожидает введения новых санкций. Aгентство «Рейтер» сообщило, что российский нефтяной гигант «Роснефть» уже включил в текст своих новых контрактов с западными покупателями пункт, согласно которому тем придется выплатить компенсацию в случае, если они решат разорвать контракт с этой энергетической компанией из-за санкций.

2. Закон H.R.3364 (CAATSA), подписан Президентом. 50 богатейших россиян теряют за день почти 12 миллиардов долларов. Вторичные санкции запланированы после 12 декабря 2018. OFAC пока ведет переговоры c дерипаской.

3. C новым Конгрессом санкции cтaнут интереснее. Уже сейчас в paзныx стадиях рассмотрения находятся законопроекты:
S. 3336 (DASKA Act, Линдси Грэм. известен как "закон из ада") - против окружения путина, в отношении инвестиций в энергетические проекты, российский государственный долг, 7 крупнейших банков рф и т.д.
S. 2785 (DETER Act, Ричард Дурбин ) - санкции за вмешательство в выборы сша
S. 3229 (Energy Security Cooperation with Allied Partners in Europe Act, Джон Баррассо) - против Нордстрим-2
S. 2313 (Defending Elections from Threats by Establishing Redlines Act, Крис ван Холлен) і проект-близнец H.R. 4884 (Илеана Рос-Лехтинен) - санкции за вмешательство в выборы сша

4. Принятие новых законопроектов. По словам нескольких помощников конгрессменов, ожидается, что демократическое большинство повторно вынесет на рассмотрение несколько важных законопроектов, направленных на борьбу с российским вмешательством в выборы. Среди этих законопроектов можно назвать законопроект «Защитим нашу демократию», выдвинутый демократами Элиотом Энгелем и Джерри Коннолли. Этот законопроект требует, чтобы госсекретарь составлял и регулярно обновлял список иностранцев, причастных к вмешательству в выборы, против которых будут вводиться санкции. Он также требует, чтобы Госдепартамент после каждых выборов предоставлял Конгрессу доклад, где говорилось бы о попытках иностранцев вмешаться в американские выборы.

5. Pасследование роли России в президентских выборах 2016 года. Из тех пяти расследований, которые были начаты в Конгрессе, чтобы разобраться в российском вмешательстве, только расследование комитета Сената по делам разведки, возглавляемое сенатором-республиканцем Ричардом Берром и сенатором-демократом Марком Уорнером, оказалось достаточно масштабным.

Но теперь, когда демократы получили большинство мест в Палате представителей, эта палата начнет предпринимать более решительные действия в этом вопросе.
«Существует довольно большая вероятность того, что центр тяжести в вопросах антироссийских санкций и политики в отношении России переместится из Сената в Палату представителей», - сказал Питер Хэррелл, который работал в администрации президента Барака Обамы.
В марте республиканцы - члены комитета Палаты представителей по делам разведки - прекратили расследование, придя к выводу, что доказательств сговора между избирательным штабом Трампа и Россией нет. В ответ на это демократы комитета опубликовали 21-страничный документ, в котором изложили те пункты расследования, которые не были должным образом проверены. К этому документу они приложили список из около 70 лиц и организаций, которые, по мнению демократов, могли бы предоставить дополнительную информацию о связях предвыборного штаба Трампа с Россией. Теперь, как ожидается, демократы, получившие председательство в комитете, возобновят расследование и займутся изучением финансового положения Трампа, а также проверкой утверждений о российском вмешательстве в выборы.
Еще одним вызовом для демократов в комитете Палаты представителей по делам разведки станет необходимость вести свое расследование, не мешая при этом расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера. «Я думаю, они продемонстрируют крайне уважительное отношение к Бобу Мюллеру», - сказал Ричард Невью, который при администрации Обамы занимал должность первого заместителя координатора по санкционной политике в Госдепартаменте.
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Так как рашка крым возвращать не собирается, то логично было бы санкции, связанные именно с аннексией крыма усилить, чтобы стимулировать рашку к возврату.
А так мне кажется они научились обходить санкции, благо для этого есть коррупция и на Западе плюс есть Белорусь.
Кроме того они просто сами блефуют , толдыча , что им санкции эти очень вредят. Это тоже технология, типа ' мы уже получили по заслугам и очень страдаем, хватит'
Кацапам нельзя верить, их нужно душить всеми возможными методами, с ними нельзя играть в доброту, им нельзя верить, их нельзя жалеть- они опасны даже ввиде памятников своим кровавым идолам
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Можешь привести хоть один пример в истории,на кого подействовали санкции?
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І не просто поверне, а відновить все як було до окупації, та те що вивезли звідти.
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Нажаль, відновлювати прийдеться українцям. А ось кацапи змушені будуть виплатити репарації, які відшкодують це відновлення
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Не только вернёт, а и заплатит аренду за каждый день оккуппации и возместит все убытки как крымчанам так и Украине
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"Связанные с Крымом санкции отменят тогда, когда РФ вернет Украине полуостров, - и.о. замглавы миссии США при ОБСЕ Макрис"
ну от, не все оказывается хуги в обсе, есть и зрячие,
есть и люди...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСвязанные с Крымом санкции отменят тогда, когда РФ вернет Украине полуостров, - и.о. замглавы миссии США при ОБСЕ Макрис
 
 
 
 
 
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