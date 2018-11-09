"Связанные с Крымом санкции отменят тогда, когда РФ вернет Украине полуостров, - и.о. замглавы миссии США при ОБСЕ Макрис"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя главы миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене в четверг, сообщает корреспондент Укринформа.
"Соединенные Штаты полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ. Мы не признаем и никогда не признаем целенаправленную аннексию Крыма. Мы присоединяемся к нашим европейским и другим партнерам в подтверждении того, что наши санкции против России, связанные с Минском, будут оставаться в силе, пока Россия не имплементирует полностью свои обязательства в рамках Минска. Отдельные, связанные с Крымом санкции будут оставаться в силе, пока Россия не вернет полуостров под полный контроль Украины", - заявил он.
Американский дипломат подчеркнул, что в настоящее время Россия продолжает препятствовать мирному процессу на Донбассе, а также затормозила переговоры между спецпредставителем Госдепа Куртом Волкером и помощником президента РФ Владиславом Сурковым.
"Мы призываем Россию начать серьезные переговоры относительно того, как завершить конфликт, улучшить безопасность и гуманитарную ситуацию для местного населения, имплементировать Минск", - заявил Грегори Макрис.
Он также указал на агрессивные действия России в Азовском море, где она препятствует международному морскому сообщению с украинскими портами, что "демонстрирует нарушение Москвой суверенитета и территориальной целостности Украины".
Также сложная ситуация остается в оккупированном Крыму, где на регулярной основе проходят рейды, задержания и аресты, прежде всего в отношении крымских татар.
"Россия усиливает свою оккупацию Крыма мощным безоопастностным и военным присутствием на полуострове, что ведет к росту напряженности и провокаций в Черном море", - заявил представитель миссии США при ОБСЕ.
Напоминаем, 8 ноября официальный Вашингтон объявил о введении санкций против трех физических лиц и девяти предприятий, связанных с агрессией РФ на Донбассе и в Крыму.
Об этоми речь, перержут друг-друга на ремни в борьбе за кормушку.
Прежде чем " офигивать", неплохо было бы хоть немного изучить вопрос. Интернет под рукой - неплохое средство от безграмотности.
Например, 26 из 27 россиян, находящихся в санкционном списке, понесли убытки: состояние гендиректора «Норильского никеля» Владимира Потанина сократилось на 2,25 миллиарда долларов. Глава «Лукойла» Вагит Алекперов лишился 1,37 миллиарда долларов, а владелец «Реновы» Виктор Вексельберг потерял 1,28 миллиарда долларов. Убыток основного владельца «Русала» и En+ Олега Дерипаски составил 905 миллионов долларов.
А если серьёзно, то такие вещи один президент не решает.
Почешутся и забудут.
Но Америка на это не пойдет.
Это - 3-я мировая.
мировая - это когда две коалиции молотят друг друга..
пижжение ссаной нарасейки всем миром - это что,мировая?
Выдаешь желаемое за действительное.
назовите нам союзников ссаной нарасейки в период её военного уничтожения,плз..
венесуэлу,вануату,армению,беларусь,дыынэр и подобную 3,15здоту не предлагать..
наверное,Китай,да?
А Китай будет воевать не за росию.
Китай будет воевать с Америкой.
Ты это прекрасно понимаешь, но тебе лично нравиться формулировка "пижженая всем миром".
Кстати, если "всем миром", то что? Давай, "досвиданя".
но китаёзы всё же не конченные укурки,как русня..
а куда они перенаправят свой триллионный с США рынок торговли? Аааааа...ну,конечно,в нищую нарасейку,ну,куда же еще!
и будут кормить два своих миллиарда лыком и берестой по бартеру...
Ты это прекрасно понимаешь,но тебе лично нравится формулировка "Китай будет воевать с Америкой"..
- Запрет для американских банков на предоставление кредитов правительству России, если это не кредиты на покупку продуктов питания или сельскохозяйственной продукции
- Практически полный запрет на взаимную торговлю. Исключение составляет экспорт из США товаров сельскохозяйственного сектора
- Ограничение или заморозка дипломатических отношений между США и правительством России
-Запрет на авиаперелеты компаниям, которые контролируются правительством страны. Под эту норму попадает "Аэрофлот"
Уже заметны признаки того, что Москва ожидает введения новых санкций. Aгентство «Рейтер» сообщило, что российский нефтяной гигант «Роснефть» уже включил в текст своих новых контрактов с западными покупателями пункт, согласно которому тем придется выплатить компенсацию в случае, если они решат разорвать контракт с этой энергетической компанией из-за санкций.
2. Закон H.R.3364 (CAATSA), подписан Президентом. 50 богатейших россиян теряют за день почти 12 миллиардов долларов. Вторичные санкции запланированы после 12 декабря 2018. OFAC пока ведет переговоры c дерипаской.
3. C новым Конгрессом санкции cтaнут интереснее. Уже сейчас в paзныx стадиях рассмотрения находятся законопроекты:
S. 3336 (DASKA Act, Линдси Грэм. известен как "закон из ада") - против окружения путина, в отношении инвестиций в энергетические проекты, российский государственный долг, 7 крупнейших банков рф и т.д.
S. 2785 (DETER Act, Ричард Дурбин ) - санкции за вмешательство в выборы сша
S. 3229 (Energy Security Cooperation with Allied Partners in Europe Act, Джон Баррассо) - против Нордстрим-2
S. 2313 (Defending Elections from Threats by Establishing Redlines Act, Крис ван Холлен) і проект-близнец H.R. 4884 (Илеана Рос-Лехтинен) - санкции за вмешательство в выборы сша
4. Принятие новых законопроектов. По словам нескольких помощников конгрессменов, ожидается, что демократическое большинство повторно вынесет на рассмотрение несколько важных законопроектов, направленных на борьбу с российским вмешательством в выборы. Среди этих законопроектов можно назвать законопроект «Защитим нашу демократию», выдвинутый демократами Элиотом Энгелем и Джерри Коннолли. Этот законопроект требует, чтобы госсекретарь составлял и регулярно обновлял список иностранцев, причастных к вмешательству в выборы, против которых будут вводиться санкции. Он также требует, чтобы Госдепартамент после каждых выборов предоставлял Конгрессу доклад, где говорилось бы о попытках иностранцев вмешаться в американские выборы.
5. Pасследование роли России в президентских выборах 2016 года. Из тех пяти расследований, которые были начаты в Конгрессе, чтобы разобраться в российском вмешательстве, только расследование комитета Сената по делам разведки, возглавляемое сенатором-республиканцем Ричардом Берром и сенатором-демократом Марком Уорнером, оказалось достаточно масштабным.
Но теперь, когда демократы получили большинство мест в Палате представителей, эта палата начнет предпринимать более решительные действия в этом вопросе.
«Существует довольно большая вероятность того, что центр тяжести в вопросах антироссийских санкций и политики в отношении России переместится из Сената в Палату представителей», - сказал Питер Хэррелл, который работал в администрации президента Барака Обамы.
В марте республиканцы - члены комитета Палаты представителей по делам разведки - прекратили расследование, придя к выводу, что доказательств сговора между избирательным штабом Трампа и Россией нет. В ответ на это демократы комитета опубликовали 21-страничный документ, в котором изложили те пункты расследования, которые не были должным образом проверены. К этому документу они приложили список из около 70 лиц и организаций, которые, по мнению демократов, могли бы предоставить дополнительную информацию о связях предвыборного штаба Трампа с Россией. Теперь, как ожидается, демократы, получившие председательство в комитете, возобновят расследование и займутся изучением финансового положения Трампа, а также проверкой утверждений о российском вмешательстве в выборы.
Еще одним вызовом для демократов в комитете Палаты представителей по делам разведки станет необходимость вести свое расследование, не мешая при этом расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера. «Я думаю, они продемонстрируют крайне уважительное отношение к Бобу Мюллеру», - сказал Ричард Невью, который при администрации Обамы занимал должность первого заместителя координатора по санкционной политике в Госдепартаменте.
А так мне кажется они научились обходить санкции, благо для этого есть коррупция и на Западе плюс есть Белорусь.
Кроме того они просто сами блефуют , толдыча , что им санкции эти очень вредят. Это тоже технология, типа ' мы уже получили по заслугам и очень страдаем, хватит'
Кацапам нельзя верить, их нужно душить всеми возможными методами, с ними нельзя играть в доброту, им нельзя верить, их нельзя жалеть- они опасны даже ввиде памятников своим кровавым идолам
ну от, не все оказывается хуги в обсе, есть и зрячие,
есть и люди...