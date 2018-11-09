 На шахте в Кривом Роге погиб горняк

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Информацию об этом подтвердили в горноспасательной службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. По данным ведомства, несчастный случай произошел на горизонте 420 метров около 15 часов.

"Наши специалисты не успели спуститься, тело подняли сотрудники шахты. Наша медик констатировала смерть. Видимых повреждений у него нет. Причины устанавливает следствие. Мы квалифицируем этот случай как чрезвычайную ситуацию, связанную с несчастным случаем во время выполнением служебных обязанностей ", - отметили в горноспасательной службе.

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По данным Государственной службы Украины по вопросам труда, в 2017 году на производстве в угольной отрасли Украины произошло 780 несчастных случаев.