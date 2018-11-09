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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
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 Надеюсь на следующей неделе СБУ установит заказчика убийства Гандзюк, - Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уверен, что заказчики убийства активистки Екатерины Гандзюк будут установлены, и ожидает на следующей неделе успехов СБУ поэтому делу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У меня как генерального прокурора... есть серьезная уверенность, что заказчик будет установлен", - сказал Луценко в четверг вечером в эфире телеканала "1+1". По его словам, для этого необходимо "прекратить травлю правоохранительной системы".

Генпрокурор считает, что следует "искать доверие и только вместе с правоохранительной системой наказывать зло".

Луценко отметил, что важно разделить близкое окружение Гандзюк и тех политиков, которые строят пиар на ее смерти.

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Генпрокурор напомнил, что с организатором и другими фигурантами этого преступления сейчас работает СБУ. "Именно на СБУ в сотрудничестве с полицией и прокуратурой лежит задача установить заказчика. Из того, что я знаю из служебных совещаний, такие шансы есть", - заявил Луценко.

Генпрокурор не стал называть никаких фамилий возможных причастных к заказу этого преступления, подчеркнув, что этого нельзя делать в интересах раскрытия преступления.

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Вместе с тем, он добавил: "На следующей неделе я надеюсь на успехи у следствия СБУ".

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Источник: https://censor.net.ua/n3095965
 
 
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"Надежда умирает последней"? До неё Вера и Любовь? Надеюсь на следующей неделе СБУ установит заказчика убийства Гандзюк, - Луценко - Цензор.НЕТ 6146 Надежда, я так понял - ССавченко, сомнительный, мягко выражаясь, компас... сродни компАсу Ванючки ССусанина - сама блудит не по-детски и других пытается ввести во блуд, блудница вавилонская! Надеюсь на следующей неделе СБУ установит заказчика убийства Гандзюк, - Луценко - Цензор.НЕТ 3878 Надеюсь на следующей неделе СБУ установит заказчика убийства Гандзюк, - Луценко - Цензор.НЕТ 4465

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НАБУ и САП получили доступ к банковским и другим финансовым документам по делу о незаконном обогащении генпрокурора
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) получили доступ к банковским и другим финансовым документам по делу о возможном незаконном обогащении генпрокурора Юрия Луценко
Об этом Украинским новостям сообщил источник в правоохранительных органах
По его словам, суд вынес более 20 решений о доступе НАБУ к этим документам. «Получили 20 временных доступов к банковским и финансовым документам и возможность их изъятия», - сказал собеседник агентства. Он сообщил, что эти документы уже показали немало «интересных фактов» по делу. «Показали движение средств и так далее», - отметил собеседник.
Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что НАБУ открыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения генпрокурора Юрия Луценко. Дело открыто по части 3 статьи 368-2 Уголовного кодекса.
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Кума сдашь? Прохфесианальный предатель..
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А что мешало до этого установить заказчика? Умер человек так начали изображать бурную деятельность.
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Вышел из комы ночью там, где Храм на крови без крова,
Капельницы в клочья, жить начинаю снова.

Разлетелась вода снегом, белой ватой, жую мясо,
Волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.
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А інші Генпрокурори були кращі, можливо треба їх повернути і зрадоботам буде щастя?
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не нужно никого никуда возвращать. Не нужна вообще эта прокуратура.
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Тобто все треба ліквідувати? То Луценкко тоді правильно подав у відставку Надеюсь на следующей неделе СБУ установит заказчика убийства Гандзюк, - Луценко - Цензор.НЕТ 2306
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Это он, мабуть, у Толика тепловизор позычив и в нёго разглядел заказчика.
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Ай , да молодец ! И не забудь , что заказчиком Гонгадзе был Кучма и Литвин .
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Гандзюк пострадала 31 июля.Сколько бойцов с этого дня было убито и ранено на передовой?Дупататов это не волнует,но попиарится на смерти девушки успели.Скотство процветает.
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Відповідати за роботу ніхто не хоче, а от піар перед виборами та ляпати язиком для них - свята справа.
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А все потому что виноваты евробляхеры. это они проклятые гандзюк убили. И не только ее а и А.Линкольна.
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Раз Ви так вважаєте, то продовжуйте безальтернативне миролюбство для зрадоботів Надеюсь на следующей неделе СБУ установит заказчика убийства Гандзюк, - Луценко - Цензор.НЕТ 4537
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безальтернативное мыролюбство это блеяние лолы кокориной и ее шнырей. это не наше.
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Поки почали "блєяти" зрадоботи для піару перед виборами.
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Ты так часто повторяешь "зрадобот" что я поневоле начинаю думать что это ты.. Надеюсь на следующей неделе СБУ установит заказчика убийства Гандзюк, - Луценко - Цензор.НЕТ 5282
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Мені не цікаво, що ти думаєш. Гуд бай на росію.
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Лолита Милявская профура конченая Надеюсь на следующей неделе СБУ установит заказчика убийства Гандзюк, - Луценко - Цензор.НЕТ 2544
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не милявская а кокорина - винницкая.
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йуля это воровка на доверии гриян-капительман?
Таки да. Приде в камеру на качановской колонии и порядок там наведе.
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Я труси, які вона там шила більше купувати не буду.
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те трусы шо вона шила гнойный ося давно на винницком базаре распродал.
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Бачу, що ви не бачили тих трусів Надеюсь на следующей неделе СБУ установит заказчика убийства Гандзюк, - Луценко - Цензор.НЕТ 8458 Їх тільки пенсіонерки продавали.
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гиперпул де? теряюсь....
как можна жить без безальтырнативного гиперпула?
то ж не жизнь, а ёрзание ...
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потужный гиперлуп того..... на реформы ушел, мыролюбные.
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ну ушел и пес с ним..
главное шо бы навсегда.
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Гіперлуп тепер в Ростові отримує от іншого гіперлупа 30 срібняків.
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не только пенькобежец отрабатывает, но и все соевые шныри. Вон в теме их нету. Скорее всего они все в очереди за получением своих шекелей стоят за интенсивное говнометание в сторону евробляхеров.
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Не має значення соєві чи зрадоботні шнирі. Кидаються лайном усі шнирі і можна не чекати інших шнирів.
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шевелитесь там уже на выборы....
наименьшее зло выбраное - уже совсем неплохо.
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все будет хорошо и будет весть соевый кагал болтаться на гилляках.
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Разом із зрадоботами, а багато маленьких путіних будуть бігати і затикати усім рота?
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Хуйло всегда живой, Хуйло всегда с тобой - В горе, в надежде и радости. Хуйло в твоей весне, В каждом счастливом дне, Хуйло в тебе и во мне!
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была бы должность , а человек под нее всегда найдется, и не мыролюбно безальтернативный, и не потужный реформатор щироукраинской реформаторской национальности.
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ванга так сказала. А ей до этого нострадамус нашептал.
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Чхати на ту македонку, а Нострадамус взагалі реформаторської національності Надеюсь на следующей неделе СБУ установит заказчика убийства Гандзюк, - Луценко - Цензор.НЕТ 4726
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нет вроде. у него голландские корни но ни как его нельзя было причистить к богоизбранным реформаторам.
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Вас обдурили.Мішель де Нотрдам народився 14 грудня 1503 року в містечку Сен-Ремі (Прованс) в сім'ї євреїв, звернених у католицтво в XV столітті. Сімейна легенда, переказана Сезаром де Нотрдамом в «Хроніці Провансу», говорить, що предки пророка служили лікарями при дворах Рене Доброго і герцога Калабрійського. Однак, виходячи з наявних фактів, можна лише стверджувати, що вони були досить освіченими і заможними людьми. Батько майбутнього провісника, Жом де Нотрдам (1470-1547) був нотаріусом, дідусь П'єр де Нотрдам (1430-1484) і прадід Давіно де Каркассон (1410-1473) займалися торгівлею в Авіньйоні, а прадіди П'єр де Сен-Марі (? −1485) і Жан де Сен-Ремі (? −1504) були лікарями в Арлі та Сен-Ремі. Хоча світська влада Франції м'яко ставилася до хрещених євреїв, маса завжди підозрювала їх у таємному невірстві в Христа. Духовна влада над умами і серцями французів належала Римській Католицькій церкві, з благословення якої в той час учинялися гоніння на євреїв у багатьох країнах. Це спонукало останніх жити у відносно ізольованих громадах, зберігаючи свою культуру, традиції і звичаї.
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Во были золотые времена. И никаких мыролюбных реформ и мыролюбства, и повышенных акцизов на растаможку. широукраинские реформаторы сидели тихо , как мышки в норках.
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а тут из топлива луц делают.
а дальше из луца топливо.
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Мишель де Нострдам родился 13 декабря 1503 г. в городке Сен-Реми-де-Прованс в семье евреев-сефардов (которые в результате гонений переселились во Францию с Пиренейского полуострова), обращённых в католичество в XV веке. Надеюсь на следующей неделе СБУ установит заказчика убийства Гандзюк, - Луценко - Цензор.НЕТ 3641
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"наименьшее зло выбраное - уже совсем неплохо."

думайте, хлопці, думайте....
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Да кому нужна та Гандзюк да еще в Херсонской области?Не смеши одесских Титушек,а Скрыпалей травалу в Солсбери
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Навального вон зеленкой обливали и выжил,А Немцов не выжил
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Луценко обязан был предоставить Гандзюк батальон спецназа для охраны личности
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нет. он должен был либо застрелиться либо принять смертельную дозу алкоголя. либо самоубиться головой об стенку.
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а его не спрашивают. надо значит надо.
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шо там батальен?
все части снять с линии противостояния кацапне.....
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Ага,ага...Значит уже кого то назначили...Вот интересно , что ему пообещали? Надеюсь на следующей неделе СБУ установит заказчика убийства Гандзюк, - Луценко - Цензор.НЕТ 7994
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лахта 3я смена.
слышали такое слово дезодерант?
ну прет же кацапней, хоть ноздри затыкай...
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лахта это на мордовии или на удмуртии?
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На РАБссиис дня Незалежности 12 июня 1990 года убито только журналистов 326 человек,никто не сидит,даже за убийство Талькова и Листьева.Учитесь работать украинцы....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНадеюсь на следующей неделе СБУ установит заказчика убийства Гандзюк, - Луценко
 
 
 
 
 
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