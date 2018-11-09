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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:кладбище (157) Львов (3332) Польша (4578) Порошенко (15716) Дуда (248)

 Дуда просил Порошенко вмешаться в ситуацию со скульптурами львов у "Мемориала орлят", но результатов не видит

Президент Польши Анджей Дуда просил президента Украины Петра Порошенко вмешаться в ситуацию со скульптурами львов на Лычаковское кладбище.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В последнее время это очень сложные вопросы. Я многократно обращался по этим делам, а их целый ряд, к господину президенту Украины Петру Порощенко. Я говорил с ним, просил вмешаться в эти вопросы, но, к сожалению, этого вмешательства не видно ", - заявил Дуда.

Он подчеркнул, что в Украине имеют место внутренние политические проблемы. В частности, проблемой он назвал то, что президент Украины принадлежит к одной политической силе, а львовские власти - к другой, что усложняет решение многих проблем.

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Напоминаем, 25 октября депутаты Львовского облсовета приняли заявление с требованием демонтировать скульптуры львов на Лычаковское кладбище во избежание провокаций. При этом депутаты настаивают на проведении правоохранительными органами расследование появления этих скульптур на кладбище. Посольство Польши в Украине заявило протест в МИД Украины по поводу этого заявления Львовского облсовета. Глава МИД Польши Чапутович подчеркивал, что Лычаковское львы имеют огромное символическое значение для Польши.

Львы были возвращены на кладбище в декабре 2015 года по инициативе министерства культуры Польши, без согласования с украинской стороной. Чтобы избежать обострения ситуации, скульптуры не демонтировали, а закрыли деревянными щитами.

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Источник: https://censor.net.ua/n3095964
 
 
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большие коти) львы всмысле
они вообще не в курсе что там из них за шухер
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Треба без зайвого шухеру весь цей лядський "пантеон" викинути нах...
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а что в Польше и в Украине львы водятся или водились? я имею ввиду в дикой природе
Дуда успокойся.
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Львы были возвращены на кладбище в декабре 2015 года по инициативе министерства культуры Польши, без согласования с украинской стороной. Источник: https://censor.net.ua/n3095964

А де вони були до цього ?
І що значить: без узгодження з українською стороною ???
Це як ?
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Дуда, дуди в дуду...а ваще гафно вопрос...лям баксов с тебя, на поддердку щек
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Если хочешь дружить, надо прислушиваться или хотя бы делать вид, что прислушиваешься.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДуда просил Порошенко вмешаться в ситуацию со скульптурами львов у "Мемориала орлят", но результатов не видит
 
 
 
 
 
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