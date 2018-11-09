 Порошенко рассмотрит мое заявление об отставке по возвращении из-за границы, - Луценко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
"Меня власть интересует только как возможность ответственности и эффективности, поэтому я заявил о своей отставке, я к ней готов... У меня с президентом был острый разговор, он не воспринял моего шага, он о нем узнал за пять минут до моего захода в Верховную Раду, но тем не менее я сказал, что это мое принципиальное решение. Он сказал, что примет решение по возвращении из-за границы", - рассказал Луценко в эфире телеканала "1+1".
Напомним, во вторник , 6 ноября, Генпрокурор Юрий Луценко с трибуны Верховной Рады заявил, что подал заявление об отставке из-за политического пиара вокруг расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк и нивелирования работы правоохранительных органов в этом деле.
После этого по просьбе первого вице-спикера парламента Ирины Геращенко в Верховной Раде поставили на рейтинговое (предварительное) голосование вопрос о возможности его отставки генерального прокурора Украины. По итогам голосования 38 парламентариев проголосовали "за", 116 - "против".
Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинговым голосованием нардепы не поддержали отставку Генпрокурора Луценко
По Конституции Украины, прокуратуру возглавляет генеральный прокурор, которого назначает и увольняет с должности с согласия Верховной Рады президент Украины. Срок полномочий генпрокурора составляет шесть лет.
Согласно ст. 42 закона Украины "О прокуратуре", генеральный прокурор Украины увольняется с административной должности президентом Украины с согласия Верховной Рады в связи с подачей заявления о досрочном прекращении полномочий на административной должности по собственному желанию.
Луценко был назначен генпрокурором Украины в мае 2016 года.
третий день от тебя звон в ушах...
те хто хочет всех напугать своим уходом,
делают примерно как Луценко.
написал заяву, передал секретарю Президента, он посмотрит...
алеж не як кандідат, а як гарний музикант і співак.
не бачу там справжніх кандідатів, та і не мое те діло наразі - самі дивіться,
бо знову буде чі госдеп, чі черт з виламі винуватий - тількі не виборці.
Юга, ти працюй, а не смикайся заяви строчити.
От найкращою реакцією на =политический пиар вокруг расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк и нивелирование работы правоохранительных органов в этом деле= було б саме прозоре слідство і покарання винних, включаючи замовників.
Список Генеральних прокурорів України
Утомляет, конечно, возня под пыльным ковром, но до другого сценария нам пока далековато, как на самокате до луны...