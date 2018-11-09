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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины
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 Порошенко рассмотрит мое заявление об отставке по возвращении из-за границы, - Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что президент Украины Петр Порошенко рассмотрит его заявление об отставке по возвращении из-за границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Меня власть интересует только как возможность ответственности и эффективности, поэтому я заявил о своей отставке, я к ней готов... У меня с президентом был острый разговор, он не воспринял моего шага, он о нем узнал за пять минут до моего захода в Верховную Раду, но тем не менее я сказал, что это мое принципиальное решение. Он сказал, что примет решение по возвращении из-за границы", - рассказал Луценко в эфире телеканала "1+1".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Луценко заявил, что подает в отставку. ВИДЕО

Напомним, во вторник , 6 ноября, Генпрокурор Юрий Луценко с трибуны Верховной Рады заявил, что подал заявление об отставке из-за политического пиара вокруг расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк и нивелирования работы правоохранительных органов в этом деле.

После этого по просьбе первого вице-спикера парламента Ирины Геращенко в Верховной Раде поставили на рейтинговое (предварительное) голосование вопрос о возможности его отставки генерального прокурора Украины. По итогам голосования 38 парламентариев проголосовали "за", 116 - "против".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинговым голосованием нардепы не поддержали отставку Генпрокурора Луценко

По Конституции Украины, прокуратуру возглавляет генеральный прокурор, которого назначает и увольняет с должности с согласия Верховной Рады президент Украины. Срок полномочий генпрокурора составляет шесть лет.

Согласно ст. 42 закона Украины "О прокуратуре", генеральный прокурор Украины увольняется с административной должности президентом Украины с согласия Верховной Рады в связи с подачей заявления о досрочном прекращении полномочий на административной должности по собственному желанию.

Луценко был назначен генпрокурором Украины в мае 2016 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3095963
 
 
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Повернеться, але не прийме як і ВР. Тоді генплокулолу залишиться тільки стрілятись... Порошенко рассмотрит мое заявление об отставке по возвращении из-за границы, - Луценко - Цензор.НЕТ 2951
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ставлю на, подпишет и всё, хоть с стороны выглядит, давно это надобыло сделать.
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вот что там натворит ВР, это уже не известно.
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Гидрант уже член положил на это заявление. Суслик ещё не доработал до пенсии.
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Лучше б он твое возращение на нары рассмотрел...
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Юра, не шуми.
третий день от тебя звон в ушах...
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Якщо заважають працювати, то від Луценка цілком логічне рішення - відставка.
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те кто действительно уходят - тупо, тихо и мирно уходят.
те хто хочет всех напугать своим уходом,
делают примерно как Луценко.
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Є процедура відставки. Він її виконує, а іншого шляху нема.
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совсем не обязательно об етом обьявлять с трибуны ВР.

написал заяву, передал секретарю Президента, он посмотрит...
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Нехай пропонують кандидата на цю посаду строком на три місяця і тиснуть на нього, щоб порушити закон.
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едина фамілія яка притягуе мою увагу в списку кандідатів - Вакарчук.
алеж не як кандідат, а як гарний музикант і співак.
не бачу там справжніх кандідатів, та і не мое те діло наразі - самі дивіться,
бо знову буде чі госдеп, чі черт з виламі винуватий - тількі не виборці.
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А я думаю, що Пеця не підпише.

Юга, ти працюй, а не смикайся заяви строчити.

От найкращою реакцією на =политический пиар вокруг расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк и нивелирование работы правоохранительных органов в этом деле= було б саме прозоре слідство і покарання винних, включаючи замовників.
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Можна критикувати його, але у нього є відповідальність. Тому, якщо не дали працювати, то відставка і шукайте три місяця іншого.
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Алі, а де і кому у нас =допомагають= і =дають працювати= ?
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На це не можу відповісти. Але знаю, що його кроки будуть скоро прискіпливо розглядати. На сьогоднішній день його штовхають на порушення закону, щоб потім осудити. Тому він правильно прийняв рішення.
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Тыпа Луцык хочет слинять и не отвечать за содеянное...Где-то мы уже это видели во времена Яныка, где Азаров накосячил и свалил...нет Луцык - будешь сука отвечать перед народом вместе с шоколадом курва...
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Бабла нагреб пора линять... Порошенко рассмотрит мое заявление об отставке по возвращении из-за границы, - Луценко - Цензор.НЕТ 7889 но кружечку береги еще пригодится на много лет.
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38 попугаев голосовали за отставку слоненка, удав думать будет...
Утомляет, конечно, возня под пыльным ковром, но до другого сценария нам пока далековато, как на самокате до луны...
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Пс. Как-то не уследил, а что ж делала мартышка?...
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Примет отставку, и отправит лечить печень на Сейшелы? Порошенко рассмотрит мое заявление об отставке по возвращении из-за границы, - Луценко - Цензор.НЕТ 6719
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Всякие Наемы и активисты, не дают алкАнавту, спокойно прятать концы в воду - всюду лезут со своей нарытой информацией.... И это перед выборами,,, а у юГи на эти выборы большие планы, новые горизонты
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко рассмотрит мое заявление об отставке по возвращении из-за границы, - Луценко
 
 
 
 
 
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