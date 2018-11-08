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 Джемилев: Обмен украинских политзаключенных на заключенных в Украине россиян считаю нерациональным

Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, нардеп от Блока Петра Порошенко Мустафа Джемилев назвал нерациональными попытки договориться с руководством России об обмене украинских политзаключенных на заключенных на территории Украины граждан РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение он выразил 8 ноября в комментарии изданию "Крым.Реалии".

"Обмен я считаю нерациональным, неправильным. Одно дело – когда меняют военнопленных, другое дело – когда ни в чем не повинных людей, арестованных за непризнание оккупации, обменивают на кровавых убийц, которые дальше будут совершать убийства. Это безнравственно, несправедливо. Для [президента РФ Владимира] Путина не проблема в любое время набрать любое количество заложников. Освободим этих – завтра будет еще больше заключенных", – сказал Джемилев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские заложники - козырь, который Путин пока не собирается отдавать, - Ирина Геращенко

Реальным способом освобождения украинских политзаключенных может быть только усиление давления на политическое руководство России и введение санкций, утверждает он. "Только давление мирового сообщества. Сейчас, по-моему, мы идем в правильном направлении: санкции, санкции и еще раз санкции. Когда Путин поймет, что его преступная политика обходится очень дорого, в том числе для ближайшего окружения и его самого, тогда они будут вести себя по-другому. Допустим, приезжает (генеральный секретарь Совета Европы) Турбьерн Ягланд и просит Путина: "Пожалуйста, освободите политзаключенного Олега Сенцова, он известный режиссер". А если не режиссер? А если не известный человек? Тогда пусть сидит, что ли? Для взаимоотношений с такой стороной единственный вариант – наносить болевые удары. В первую очередь – по экономике", – заявил Джемилев.

6 ноября первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сообщила, что Киев готов помиловать несколько десятков сепаратистов в обмен на 20 украинцев, незаконно удерживаемых на оккупированном Донбассе. 

Источник: https://censor.net.ua/n3095960
 
   
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і взагалі - хіба міняють людей на худобу ?
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А какое значение в данной теме имеет то, что он - татарин?
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Я же не нигером его назвал. Вкл._мозг_это_мы_01.
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Огромное тебе спасибо, теперь буду знать, что нигеры - тупые, а татары иногда могут что-то дельное сказать или случайно сказать умное но сами они не понимают того, что умное сказали...
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В общем согласен, если бы Украина была Израилем. А так, нужно спасать своих любой ценой
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так Израиль своих военных на террористов меняет, причем по сотношению не в свою пользу
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Украина делает то же, только потом не уничтожает освобожденных террористов
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помнится, разок обменяли 1000 на 1 или как-то так...
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военные израиля - и есть самые настоящие террористы .
На каком основании они бомбят всё ,что захотят на территории Палестины включая школы , больницы ,роддомы ?
На каком основании они устроили морскую блокаду Палестины .
Больших нацистов и кровавых убийц чем жыды в мировой истории не было .
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есть какие то пруфы, что они там бомбят "школы, больницы, роддомы"?арабский(и палестинский в том числе) терроризм настолько известен в мире, то я бы лично постеснялся переводить стрелки на кого то другого
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конечно...за говно шоколадом платить не выгодно...
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а как же соевое мыролюбство? как же скачущая по менцку ырка геращенка? как же мыролюбные перемирия и тамжынашилюди?
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возможно ошибаюс, но что то иму мне нет доверия, ну нет и всё, кстати именно после его обяснении как и что он говорил с хуилом.
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Я не згодна з Джемілевим.
Рельно не бачу, чим можна подіяти на моральних виродків, починаючи від х*** і його оточення так, щоб всіх відпустив. Дурня це.
Йдеться про політику найвищого рівня. І недооцінювати падлючість і цинізм москалів не можна. Ніхто не придумуватиме такі спеціальні санкції, щоб фюрер звільнив українських бранців. Все взаємопов*язано і дуже складно.

Визволяти наших треба. І використовувати для цього будь-які можливості.
Не на всіх міняють. Окремі уроди сидять. На фіг нам по тюрмах їхнє біосміття ... Нам своїх забрати треба.
А взагалі нашим треба бути обережнішими ... Сенцова, Клиха, Карпюка арештували в 2014 ...
Грибу і Сущенку ніхто не лікар. Тепер зате головний біль.
Неймовірно жаль Балуха. Але, якщо окупанти відпустили б його в обмін на кілька сепарських чи москальських морд - то що ?
Тільки не відомо, чи він би залишив Крим і виїхав на материк, щоб не схопили знову.
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А я согласен, т.к. Хуйло использует заложников в своих целях, а когда поймёт, что этим ничего не добьётся, то и заложники ему не будут нужны...
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Він говорив про крису, загнану в кут ...
Є потвори (до яких належить і воно), які здатні на жахливі речі, але жертву не відпустять.
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Смысл в том, что брать кого-то в заложники становится бесполезно...
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Я Вас розумію.
Але не вірю і не бачу реальних важелів, щоб це зробити.
Говорити можна (як Джемілев), а от здійснити ...
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Сначала идея, а потом реализация после убеждения большинства в её ценности.
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Правильно гутаришь дед...тока оно б хорошо на личном примере...как Хульянов с бревном...
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Джамільов - розумна людина. Його б в Президенти а не Пороху@ла чи якогось бЛяшка....
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А чем же будет заниматься Ирка Геращенко, да и Денисова тоже?...
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