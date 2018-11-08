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 40 стран возложили ответственность на Россию за сбитый беспилотник ОБСЕ на Донбассе

Россия и поддерживаемые ею вооруженные формирования несут ответственность за сбитый 27 октября возле границы с РФ беспилотник СММ ОБСЕ.

Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, обнародованного во время заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в Вене, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Факты свидетельствуют о том, что Россия и вооруженные формирования, которые она поддерживает, несут ответственность за инцидент, и поэтому со стороны Российской Федерации должны быть даны объяснения", - говорится в сообщении.

В ЕС отметили, что любое вмешательство против технического оборудования СММ ОБСЕ "идет вопреки букве и духу Минских договоренностей". "Те, кто несет ответственность за любое умышленное повреждение, уничтожение или потерю беспилотников СММ и другого оборудования, должны понести наказание, как политическое, так и финансовое", - говорится в заявлении ЕС.

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Напоминается, СММ ОБСЕ пришла к заключению, что наиболее вероятной причиной падения является влияние на БПЛА и что 8 людей слышало взрыв в том районе в момент инцидента. Кроме того, падение БПЛА произошло вскоре после обнаружения зенитно-ракетного комплекса 9К33 "Оса" и очередного конвоя из семи грузовиков, которые двигались по дороге возле границы с РФ, где нет пунктов пропуска.

"Этот инцидент также следует рассматривать на фоне продолжающихся, систематических ограничений свободы передвижения СММ, которые проходят преимущественно в районах, находящихся под контролем поддерживаемых Россией вооруженных формирований, а также на фоне препятствия надлежащего мониторинга СММ ситуации вдоль неконтролируемой украинско-российской государственной границы", - говорится в заявлении ЕС.

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К заявлению, кроме 28 стран-членов Евросоюза, также присоединились кандидаты на вступление: Македония, Черногория, Албания, страны Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) - Исландия, Норвегия и Лихтенштейн, страны-члены Европейской экономической зоны, а также Украина, Молдова, Грузия, Андорра и Сан-Марино.

Напоминаем, 27 октября на оккупированной территории Донецкой области во время наблюдательного полета была утеряна связь с беспилотником ОБСЕ дальнего радиуса действия.

Источник: https://censor.net.ua/n3095959
 
   
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Мы *усские !

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та шо там тот слепоглухойнемой обеесешный беспилотник?
сколько стран обвинят казламордию в сбитом MH17 и какие,
хотелось бы увидеть список.
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всему своё время, медленно душить весма ......
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чудное, это время до Рождества, прекрасно и чудно
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нет, не романтик а реалист и оптимист.
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точно.
кацапские нашивки есть, кацапские погоны есть, кацапское оружие есть,
кацапская тяжелая техника есть, а кацапов нет.
от захугевертил хуг.
если у обсе и беспилотники так думают, то кому они на хуг сдались?
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Одно бла-бла-бла... Возложили безответственность!
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А Хуг поклав щось схоже на його прізвище на ті 40 країн. Бо агресії Росії він не бачить.
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Хуг, якщо ти помітив, що скачеш на мертвому коні - злазь!
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А почему эти 40 стран не возложили ответственность на Россию за сбитый Мн-17?
Или масштабы не те?
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Дожился Вовка...терь жепу майкой вытирать не получится....заплюють....йопта
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Это не очередная озабоченность, а очереднОЙ штрих - к очередным санкциям для свинособак.

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А это уже никак не озабоченность - получите козломордые:
40 країн поклали відповідальність на Росію за збитий безпілотник ОБСЄ на Донбасі - Цензор.НЕТ 8951
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины40 стран возложили ответственность на Россию за сбитый беспилотник ОБСЕ на Донбассе
 
 
 
 
 
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