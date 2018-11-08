 Всем, кто причастен к преступной оккупации Крыма и гибридной агрессии на Донбассе, не избежать ответственности, - Порошенко о новых санкциях США

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.
В тексте отмечается: "Приветствую расширения Вашингтоном санкций против юридических и физических лиц России за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины в Крыму и на Донбассе!
Четкий сигнал - всем, кто причастен к преступной оккупации украинского полуострова и гибридную агрессию на Донбассе, не избежать ответственности. Думаю, что и наши другие партнеры должны последовать этому примеру.
Общим трансатлантическим фронтом заставим Кремль изменить свое поведение, забрать своих наемников из Украины, вернуть украденные территории и уважать международное право!
Уже на протяжении более 4-х лет нам удается не только сохранять, но и усиливать санкционное давление на агрессора".
Напоминаем, 8 ноября официальный Вашингтон объявил о введении санкций против трех физических лиц и девяти предприятий, связанных с агрессией РФ на Донбассе и в Крыму.
Только толков с этого пока ноль...
С нами КОКС !!
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а еще :
МЕЛЬДОНИЙ
ПОЛОНИЙ
РУТЭНИЙ
НОВИЧОк
ИХТАМНЭТИЙ и конечно...
Б0ЯРИЙ !!
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.
диарея, шоли... 🤑
Война, говорите? Санкции? Нет, не слышали...
Хорошая страна Украина. А для российского бизнеса просто очень хорошая... Даже отличная...
Хорошая страна Украина.
А для российского бизнеса просто очень хорошая...
Даже отличная...
В связи с введением США санкций против кремлевских бизнесменов, в Украине напечатали списочек, показывающий уровни связей между теми, кого прессанул Вашингтон и Украиной.
Кто-то из 26 фигурантов списка с Украиной не связан вообще.
Кто-то по мелочевке.
А вот, скажем, такой себе уроженец города Дрогобыча, российский миллиардер Виктор Вексельберг владеет!!! "Днепрогазом", "Донецкгоргазом", "Криворожгазом", "Харьковгазом" и "Харьковгоргазом"...
Т.е. вы поняли?
Человек Путина из страны-агрессора контролирует газовое хозяйство в Днепре, Кривом Рогу и Харькове...
И ничего...
Все нормалек...
Но это далеко не все...
Например, такой персонаж, как российский сенатор Александр Бабаков, которого российские СМИ связывают с Лужниковской ОПГ под санкции США пока не попал.
А под санкции ЕС попал из-за Крыма в далеком 2014 году...
Поэтому в украинских СМИ о нем практически не вспоминают...
Хотя этот персонаж является мажоритарным акционером ряда украинских энергетических предприятий, в том числе «Киевоблэнерго», «Одессаоблэнерго», «Житомироблэнерго», «Севастопольэнерго», «Кировоградоблэнерго», «Херсоноблэнерго», а также киевской гостиницы «Премьер-палас», гостиницы «Русь» и ялтинской гостиницы «Ореанда».
Т.е. контролирует поставку электроэнергии в украинские города и на украинские предприятия...
Мало того, злые языки упорно твердят про какие-то добрые отношения Бабакова с генеральным прокуратором Юрием Луценко...
И тоже ничего...
И тоже все нормалек...
Война, говорите?
Санкции?
Нет, не слышали...
Капустин Андрей
http://ua24ua.net/voyna-govorite-sanktsii-net-ne-slishali/
http://ua24ua.net/voyna-govorite-sanktsii-net-ne-slishali/
🤑
П.С. Если Порох добьётся томоса и посадит Ахметку, его точно переизберут. Даже Юльку обскачет ещё на старте, но как то не верится.