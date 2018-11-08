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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины
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 Всем, кто причастен к преступной оккупации Крыма и гибридной агрессии на Донбассе, не избежать ответственности, - Порошенко о новых санкциях США

Президент Украины Петр Порошенко приветствует расширение санкций США против России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В тексте отмечается: "Приветствую расширения Вашингтоном санкций против юридических и физических лиц России за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины в Крыму и на Донбассе!

Четкий сигнал - всем, кто причастен к преступной оккупации украинского полуострова и гибридную агрессию на Донбассе, не избежать ответственности. Думаю, что и наши другие партнеры должны последовать этому примеру.

Общим трансатлантическим фронтом заставим Кремль изменить свое поведение, забрать своих наемников из Украины, вернуть украденные территории и уважать международное право!

Уже на протяжении более 4-х лет нам удается не только сохранять, но и усиливать санкционное давление на агрессора".

Напоминаем, 8 ноября официальный Вашингтон объявил о введении санкций против трех физических лиц и девяти предприятий, связанных с агрессией РФ на Донбассе и в Крыму.

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Источник: https://censor.net.ua/n3095958
 
   
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Уже на протяжении более 4-х лет нам удается не только сохранять, но и усиливать санкционное давление на агрессора".

Только толков с этого пока ноль...
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Казлостан потихоньку дохнет там происходят необратимые процессы их сегодня удерживает бензоколонка... Всі, хто причетний до злочинної окупації Криму й гібридної агресії на Донбасі, не уникнуть відповідальності, - Порошенко про нові санкції США - Цензор.НЕТ 6643
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В душі ординців не буде райдуги, якщо їх очі не побачать своїх сліз....
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О, да! Удар по нескольким сонатореям расия не переживёт...
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Мы *усские !

С нами КОКС !!
,
а еще :
МЕЛЬДОНИЙ
ПОЛОНИЙ
РУТЭНИЙ
НОВИЧОк
ИХТАМНЭТИЙ и конечно...
Б0ЯРИЙ !!
.
https://uploads.disquscdn.com/images/0615816f38059b96bd3aadd05e1e4d13954f9f49b2ee2193f2026c9a1454cc4d.gif
.
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Петрусь,может хватит портить воздух зловонным дыханием,а пора кацапское майно в Украине конфисковать?Да торговлю прекращать,да границу закрыть.Чучело позорное.
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Скоро и тебе просигналят, что торговать с врагом, иметь бизнес на крови и прятать нахапаное в офшорах не останется безнаказанным
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Фуух. Сбербанк расии не причем значиццо к оккупации. Ну хай работает. Торговые партнёры усьо таки
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Та да... Санкциями дебилизм ваш не вылечить... Нада шота радикКАЛьное и быстрое,
диарея, шоли... 🤑
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Тюльку, рошенка, кроля, турка в першу чергу у гуантанамо.
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Война, говорите? Санкции? Нет, не слышали...
Война, говорите? Санкции? Нет, не слышали...
Хорошая страна Украина. А для российского бизнеса просто очень хорошая... Даже отличная...
Хорошая страна Украина.
А для российского бизнеса просто очень хорошая...
Даже отличная...
В связи с введением США санкций против кремлевских бизнесменов, в Украине напечатали списочек, показывающий уровни связей между теми, кого прессанул Вашингтон и Украиной.
Кто-то из 26 фигурантов списка с Украиной не связан вообще.
Кто-то по мелочевке.
А вот, скажем, такой себе уроженец города Дрогобыча, российский миллиардер Виктор Вексельберг владеет!!! "Днепрогазом", "Донецкгоргазом", "Криворожгазом", "Харьковгазом" и "Харьковгоргазом"...
Т.е. вы поняли?
Человек Путина из страны-агрессора контролирует газовое хозяйство в Днепре, Кривом Рогу и Харькове...
И ничего...
Все нормалек...
Но это далеко не все...
Например, такой персонаж, как российский сенатор Александр Бабаков, которого российские СМИ связывают с Лужниковской ОПГ под санкции США пока не попал.
А под санкции ЕС попал из-за Крыма в далеком 2014 году...
Поэтому в украинских СМИ о нем практически не вспоминают...
Хотя этот персонаж является мажоритарным акционером ряда украинских энергетических предприятий, в том числе «Киевоблэнерго», «Одессаоблэнерго», «Житомироблэнерго», «Севастопольэнерго», «Кировоградоблэнерго», «Херсоноблэнерго», а также киевской гостиницы «Премьер-палас», гостиницы «Русь» и ялтинской гостиницы «Ореанда».
Т.е. контролирует поставку электроэнергии в украинские города и на украинские предприятия...
Мало того, злые языки упорно твердят про какие-то добрые отношения Бабакова с генеральным прокуратором Юрием Луценко...
И тоже ничего...
И тоже все нормалек...
Война, говорите?
Санкции?
Нет, не слышали...
Капустин Андрей
http://ua24ua.net/voyna-govorite-sanktsii-net-ne-slishali/
http://ua24ua.net/voyna-govorite-sanktsii-net-ne-slishali/

🤑
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ненавиджу вже більше чим завгара
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Валите уже за валежником, две кремлевские крысы, зима на носу, а газ только для европейских партнеров, а не для вас лохов.
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Может сырье на Крымский"Титан" перестанете поставлять?
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більшим ударом було б самим накрити "мідним тазом" весь кацапський бізнес в Україні і ввести візовий режим з педерацією... один кацапський "мегаполіс"(перейменувалися в тедіс Україна), в якому сам гундяй має частку, чого вартує Всем, кто причастен к преступной оккупации Крыма и гибридной агрессии на Донбассе, не избежать ответственности, - Порошенко о новых санкциях США - Цензор.НЕТ 8167
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Очередное бла, бла, бла. Какие санкции? Санкции санаториями в Крыму, тут уже не смеяться,а плакать хочется. Петя просто лживый идиот.
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НАДО В СЛЕДУЮЩЕМ ПАКЕТЕ ПОДКИНУТЬ ПРОВАЙДЕРАМ, КОТОРЫЕ БЛОКИРУЮТ ПРОУКРАИНСКИЕ САЙТЫ https://lb.ua/world/2016/10/12/347592_roskomnadzor_terroriziruet.html
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Караул, Порох то на святое - на Ахметку позарился. Или опять враньё?

П.С. Если Порох добьётся томоса и посадит Ахметку, его точно переизберут. Даже Юльку обскачет ещё на старте, но как то не верится.
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О...раздухарился...после итогов 6 ноября.... Я знал , что за фото Дроном Дрампом за миллион баксов , ты вырежешь его семейку под ноль...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВсем, кто причастен к преступной оккупации Крыма и гибридной агрессии на Донбассе, не избежать ответственности, - Порошенко о новых санкциях США
 
 
 
 
 
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