 Всем, кто причастен к преступной оккупации Крыма и гибридной агрессии на Донбассе, не избежать ответственности, - Порошенко о новых санкциях США

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В тексте отмечается: "Приветствую расширения Вашингтоном санкций против юридических и физических лиц России за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины в Крыму и на Донбассе!

Четкий сигнал - всем, кто причастен к преступной оккупации украинского полуострова и гибридную агрессию на Донбассе, не избежать ответственности. Думаю, что и наши другие партнеры должны последовать этому примеру.

Общим трансатлантическим фронтом заставим Кремль изменить свое поведение, забрать своих наемников из Украины, вернуть украденные территории и уважать международное право!

Уже на протяжении более 4-х лет нам удается не только сохранять, но и усиливать санкционное давление на агрессора".

Напоминаем, 8 ноября официальный Вашингтон объявил о введении санкций против трех физических лиц и девяти предприятий, связанных с агрессией РФ на Донбассе и в Крыму.

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