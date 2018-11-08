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Все про:Аваков (2596) Израиль (895) посол (1234)

 Аваков выразил обеспокоенность послу Израиля Лиону в связи с большим количеством отказов украинцам во въезде в страну

Глава МВД Арсен Аваков провел встречу с новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль в Украине Джоэлем Лионом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе МВД.

"Достигнутое между Украиной и Израилем соглашение о безвизе является одним из базовых документов украинского-израильского сотрудничества. Мы серьезно обеспокоены количеством отказов, наши граждане получают в аэропортах Государства Израиль.

Проблема вышла на высокий политический уровень и должна быть урегулирована. 264 тысячи граждан Государства Израиль посетили Украину в течение прошлого года.

Мы обеспечили беспроблемное пересечение границы и защиту для них. Наши подразделения обеспечивают безопасность во время празднования Рош-ха-Шана в Умани и оперативно расследуют случаи антисемитских проявлений. Мы рассчитываем на взаимопонимание со стороны Государства Израиль", - сообщил министр внутренних дел Украины.

Он напомнил, что в ноябре 2017 полиция задержала так называемую ОПГ "Торпеды", которая пыталась втянуть Украину в международные конфликты. На счету банды - осквернена синагога в Черновцах 19 ноября 2016, свиная голова на могиле ребе Нахмана в Умани 21 декабря 2016, попытка поджога синагоги во Львове 30 июня 2017 и взрыв в Умани 21 сентября 2017.

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Аваков выразил обеспокоенность послу Израиля Лиону в связи с большим количеством отказов украинцам во въезде в страну 01

Источник: https://censor.net.ua/n3095957
 
 
 Топ комментарии
 
точно правильно прочитал!? министр мвд а не иностранных дел об этом говорит?! можно понять ещё если премьер или президент об этом говорит, а что об говорит министр сельского хозаиства?
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Обеспокоенный думаешь драпать в Израиль? Аваков выразил обеспокоенность послу Израиля Лиону в связи с большим количеством отказов украинцам во въезде в страну - Цензор.НЕТ 5364
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Не бзди Аваков, тебе не в Израиль, а в Армению бежать
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точно правильно прочитал!? министр мвд а не иностранных дел об этом говорит?! можно понять ещё если премьер или президент об этом говорит, а что об говорит министр сельского хозаиства?
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якщо ісраїль не дотримується угоди про безвіз, то відмініть її.... якось переживемо Аваков выразил обеспокоенность послу Израиля Лиону в связи с большим количеством отказов украинцам во въезде в страну - Цензор.НЕТ 2538
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Обеспокоенный думаешь драпать в Израиль? Аваков выразил обеспокоенность послу Израиля Лиону в связи с большим количеством отказов украинцам во въезде в страну - Цензор.НЕТ 5364
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Ф**, як мене дістають такі примітивні "висновки" з претензіями на щось.
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так в Умани хасидам перекрити на половыну. шеб пейсасти голову не морочили
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Аваков выразил обеспокоенность. Ну ось, Аваков вже європеєць.))
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Не бзди Аваков, тебе не в Израиль, а в Армению бежать
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Аваков ему в карты проиграл, кто на шестикутных нависать будет
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если не пускают симочкину агентуру, значит что то про них знают
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Фу.

А штани тоді чим на тачки назбирують / заробляють ?
Показуйте вже все.
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Субъективно всё конечно. Но многие уехавшие туда 25-30 лет назад и чуть позже стали там пропутинцами крепко. Мол что украинцы без братанов делать будут? Вроде как хана нам. Много друзей и приятелей там, и не только в Израиле и за океаном тоже, но поют одно. Ехали пива, мяса, чуть свободы глотнуть, от совдепии уезжали и покраснели на старости лет. Вернулись бы. Глянуть бы на это чуть со стороны. Да ладно. То Аваков как бы не копает под бородатого банкира. Тот парень может денег сыпануть на выборы стоко, что тут выберут слёта и в первом туре. Увидим, если доживём.
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ОТ ВАМ І КУЛЯ В ЛОБА! Уряд Яценюка вкрав з бюджету протягом 2014 року понад 7,6 млрд грн, він очолив схеми Януковича.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАваков выразил обеспокоенность послу Израиля Лиону в связи с большим количеством отказов украинцам во въезде в страну
 
 
 
 
 
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